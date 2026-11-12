Observatorio de Derechos Humanos plantea ocho vías legales para frenar la explotación de médicos cubanos en Italia

Un médico cubano con bata y estetoscopio observa una columnata clásica bajo estrellas doradas vinculadas a la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó un informe legal en el que propone ocho vías jurídicas e institucionales para frenar el presunto trabajo forzoso de los médicos enviados por Cuba a Italia.

El organismo no gubernamental busca que las autoridades europeas e italianas actúen de oficio frente a esquemas laborales donde los profesionales de la salud pierden el control sobre sus ingresos y su libertad de movimiento una vez instalados en territorio comunitario.

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La tesis central del documento plantea que la firma de un contrato en el país de origen no valida la explotación posterior. Al prestar funciones en suelo europeo, cualquier falta de control convierte al Estado receptor en responsable legal de las condiciones que sufren estos trabajadores.

Por ello, la organización sistematizó los recursos legales disponibles en el bloque continental para que jueces, fiscales y funcionarios comunitarios intervengan de forma inmediata.

El plan del OCDH organiza las ocho herramientas a partir de las normas más altas de la Unión Europea (UE). La primera radica en el artículo 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que veda sin excepciones el trabajo esclavo y la trata de personas. Esta norma se encuentra por encima de cualquier convenio bilateral suscrito entre Roma y La Habana, lo que impide a los gobiernos escudarse en acuerdos diplomáticos para tolerar abusos laborales.

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Las siguientes dos opciones corresponden a la esfera política de Bruselas. Por un lado, la Comisión Europea tiene la facultad de iniciar un procedimiento de infracción contra Italia ante el Tribunal de Justicia europeo si el país incumple sus deberes de supervisión. Por otro lado, la UE cuenta con su régimen de sanciones individuales, un instrumento que permite congelar cuentas bancarias y prohibir la entrada a territorio europeo a los jerarcas y operadores vinculados al esquema.

Una balanza contrapone un fajo de billetes de euro con un estetoscopio médico frente a los colores de la bandera de Italia en un contexto legal y sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inspecciones laborales y la justicia internacional completan las vías de actuación

En el ámbito judicial, el informe resalta el papel del Grupo de Expertos contra la Trata (GRETA), perteneciente al Consejo de Europa, que evalúa el cumplimiento de las garantías de protección en suelo italiano.

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Del mismo modo, la organización defensora recuerda la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde los médicos afectados pueden demandar al Estado anfitrión por omitir su deber de auxilio, bajo una doctrina jurídica consolidada que castiga la pasividad estatal ante el tráfico de trabajadores.

La última herramienta es de aplicación cotidiana en los hospitales. El OCDH insta a que la fiscalía italiana, los Carabinieri y la Inspección Nacional del Trabajo ingresen a los centros de salud para tomar declaraciones confidenciales y fiscalizar los contratos. Esta vía operativa permite brindar asilo o protección legal a los sanitarios sin que dependan de las directivas consulares cubanas.

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Esta batería de recursos legales responde a los hechos presentados el pasado 24 de octubre por el OCDH en torno a la misión médica activa en Calabria. Durante una audiencia virtual, la investigadora Annarella Grimal demostró cómo opera la sustracción de recursos a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la empresa estatal que gestiona los acuerdos internacionales.

Un expediente de inspección del Consejo de Europa proyecta el diálogo entre un auditor legal y una médica en el pasillo de un centro de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe reveló que las autoridades de Italia pagan 4,700 euros (unos USD 5,076) al mes por cada doctor, pero el régimen cubano solo entrega un máximo de 1,200 euros (alrededor de USD 1,296) en concepto de asignación básica.

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La diferencia de fondos queda en poder de la comercializadora estatal. Entre los 333 especialistas contratados hasta marzo de 2025, el Estado italiano destinó 27,5 millones de euros (aproximadamente USD 29,7 millones), pero la empresa oficial solo transfirió 6,2 millones de euros (cerca de USD 6,7 millones) a los doctores.