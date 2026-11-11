Una mujer fue detenida por la muerte de su expareja en Salta y su defensa alega que fue víctima de violencia de género por 14 años

La investigación se concentra en una vivienda de Tartagal, donde un hombre de 58 años sufrió una herida de arma blanca y murió (Fuente: El Tribuno)

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Una mujer quedó detenida en Tartagal en el marco de la investigación por la muerte de su expareja, un hombre de 58 años que sufrió una herida de arma blanca durante la tarde del lunes 9 de noviembre. El hecho ocurrió en una vivienda de la ciudad de Salta y la Fiscalía busca establecer cómo se produjo la agresión.

La causa está a cargo del fiscal penal Rafael José Medina, interino de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. El funcionario tomó intervención tras el fallecimiento y ordenó las primeras medidas.

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Identificada como Romina Balverdi, la mujer fue detenida como sospechosa de haber participado en la muerte de Mario Barraza. Su defensa solicitó una eximición de prisión, pero la Justicia rechazó el planteo. La resolución mantiene vigente la detención mientras se desarrollan las medidas dispuestas en la causa.

La Fiscalía habría adoptado, de manera provisoria, la calificación de homicidio calificado por el vínculo. La situación procesal de la detenida deberá ser definida a partir de las actuaciones que se incorporen al expediente y de los planteos que tanto la defensa como la Fiscalía formulen ante el juez.

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Para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido, el fiscal ordenó peritajes en la vivienda y requirió la intervención de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán. La Unidad GAP Tartagal, dependiente del área de Investigaciones y Criminología del organismo, quedó a cargo de las tareas investigativas en el lugar.

La Fiscalía dispuso peritajes en el domicilio y la intervención de áreas especializadas del CIF

El Ministerio Público Fiscal informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. Ese estudio permitirá establecer la causa de muerte y aportar información sobre la lesión que sufrió el hombre. Sus resultados, junto con los informes de Criminalística, los registros que puedan obtenerse y las declaraciones reunidas durante la investigación, serán incorporados al expediente.

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Denuncian situaciones de violencia previa

La defensa de Romina Balverdi anticipó que aportará elementos para sostener que la mujer habría atravesado un contexto de violencia de género durante los 14 años que duró su vínculo con Mario Barraza. El abogado penalista Alexis Rambert Ríos afirmó al diario que su asistida había solicitado protección en reiteradas oportunidades para ella y sus hijos.

El letrado adelantó además que pedirá la prisión domiciliaria para la detenida. Según explicó, ese pedido de prisión domiciliaria se relaciona con la situación de los hijos de Balverdi, quienes, de acuerdo con la posición sostenida por la defensa, también habrían resultado afectados por los episodios de violencia que se atribuyen a Barraza. Tanto ese pedido como los demás planteos deberán ser evaluados en el marco de la causa.

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Vanesa, hermana de la mujer detenida, sostuvo que Balverdi había realizado denuncias por hechos de violencia y que la situación afectaba a sus hijos. Según relató a El Tribuno, los días 8 y 9 de septiembre la mujer se instaló frente al Complejo Judicial de Tartagal para reclamar medidas de protección.

Durante esa protesta, la Justicia habría dispuesto una custodia policial. Balverdi contó posteriormente al Multimedio Audiovisual de Tartagal que el efectivo asignado se retiró cerca de las 6, pese a que ella le habría pedido que permaneciera en el lugar. La defensa y la familia consideran que esos antecedentes deben ser considerados en el expediente.

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Las denuncias, los pedidos de protección y el presunto retiro de la custodia forman parte hasta ahora de la versión expuesta por la defensa y los familiares. La Fiscalía no informó públicamente si esos antecedentes fueron incorporados a la investigación por la muerte de Barraza. La definición de la imputación, el resultado de la autopsia y las demás pruebas ordenadas serán los próximos datos relevantes de la causa.