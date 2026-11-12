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“Me saqué todo esto de la pierna”: las impresionantes imágenes que compartió una estrella de los Juegos Olímpicos tras atravesar su novena cirugía

La esquiadora Lindsey Vonn mostró cómo avanza su recuperación de la dura lesión que sufrió en su última cita internacional

Lindsey Vonn posteo redes
Vonn compartió una actualización en sus redes
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La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn publicó una imagen de las placas y los tornillos que los médicos retiraron de su pierna izquierda después de una nueva operación. El procedimiento formó parte de la recuperación que atraviesa desde la caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

En una historia de Instagram, Vonn exhibió una bolsa transparente con el material de osteosíntesis que había permanecido en su pierna tras las intervenciones anteriores. La publicación incluyó una fotografía de la extremidad vendada y un mensaje directo: “Me saqué toda esta mierda de la pierna”.

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La deportista también informó que la operación había tenido un resultado favorable. El retiro de las placas y los tornillos permitirá preparar la rodilla para una posterior reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una lesión que arrastra desde antes de su participación olímpica. “La cirugía salió bien. Les informaré pronto”, publicó en otra storie.

Antes de ingresar al quirófano, Vonn explicó a través de un video que compartió en las redes sociales que esta sería la novena cirugía vinculada con las lesiones de su pierna izquierda.

La esquiadora señaló que decidió anticipar la comunicación sobre la intervención porque el procedimiento le generaba inquietud. “Estoy haciendo esto con anticipación porque la verdad es que me está poniendo bastante nerviosa. El día de la operación, estaré concentrado, descansado y tratando de superarla”, expresó.

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Lindsey Vonn posteo redes
La atleta aseguró que mantendrá informada a su comunidad a través de sus redes sociales

Vonn detalló que la cirugía tuvo como objetivo retirar los elementos colocados para estabilizar los huesos después de las fracturas. Según explicó, ese material impedía hasta ahora avanzar con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

“Bueno, quiero explicarles el procedimiento. Básicamente, lo que estamos haciendo es quitar todas las placas y tornillos y, en general, quitar todo el material para hacer espacio para el nuevo ligamento cruzado anterior, porque todavía no tengo un LCA debido a todas las placas y no se podía colocar”, dijo.

La atleta había esperado nueve meses para que los huesos sanaran antes de dar este paso. “He estado esperando estos nueve meses para que mis huesos sanaran y pudiéramos reparar el ligamento cruzado anterior, y mis huesos sanaron, lo cual es una gran noticia”, sostuvo.

La recuperación no terminará con esta operación. Vonn anticipó que deberá atravesar un nuevo período de rehabilitación, ya que la reparación del ligamento cruzado anterior implica un proceso de entre seis y nueve meses. También deberá esperar a que cicatricen correctamente las incisiones que dejó la extracción de los tornillos. Por el momento, no confirmó si volverá a competir al más alto nivel una vez que complete la rehabilitación.

Lindsey Vonn posteo redes
Vonn mostró las placas y tornillos que retiraron de su pierna

La lesión que derivó en esta sucesión de cirugías se produjo el 8 de febrero de 2026, durante la prueba de descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Vonn había vuelto a competir tras retirarse en noviembre de 2024 y afrontó la cita olímpica después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en Crans-Montana.

La estadounidense decidió competir pese a esa lesión. Su participación concluyó apenas 13 segundos después del inicio de la bajada, cuando sufrió una caída que le provocó una fractura compleja y expuesta de tibia, una fractura de la meseta tibial y lesiones en el tobillo derecho.

Tras el accidente, la deportista fue evacuada en helicóptero a un hospital de Treviso. Allí desarrolló un síndrome compartimental que puso en riesgo la continuidad de la pierna lesionada. Vonn atribuyó a su cirujano ortopédico, Tom Hackett, un papel central en el tratamiento de urgencia. “El doctor Tom Hackett me salvó la pierna”, dijo. Me evitó la amputación”.

Pese a la magnitud de las lesiones y a las nueve operaciones, Vonn no descartó regresar a la nieve. En una entrevista reciente con The Athletic, se refirió a las carreras de velocidad de la Copa del Mundo previstas para diciembre y planteó que su decisión dependerá de la respuesta de su cuerpo y de su estado anímico.

Me encantaría estar ahí”, expresó. “Quiero superar esta cirugía y ver cómo evoluciona todo. Ya veremos si, física y mentalmente, quiero seguir esquiando o si simplemente lo haré por placer”. La estadounidense, que disputó cinco ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno y ganó tres medallas, mantiene así abierto su futuro deportivo mientras inicia una nueva etapa de recuperación.

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