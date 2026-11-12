Crimen y Justicia

Tras la visita del Papa, trasladan a los últimos presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El grupo, integrado por quienes participaron del encuentro con León XIV, será reubicado este jueves bajo un operativo con cinco fuerzas federales. Será a partir de las 12 del mediodía

Varios agentes uniformados escoltan a un hombre esposado por un pasillo exterior entre edificios
Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz
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El último grupo de internos de la cárcel de Villa Devoto será trasladado este jueves al mediodía al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en un operativo que completará el vaciamiento del establecimiento porteño tras casi 100 años. La nómina está integrada por las 69 personas privadas de la libertad que participaron el miércoles del encuentro con el papa León XIV.

El procedimiento comenzará a las 12 y contará con un despliegue coordinado del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según supo Infobae.

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El operativo de desocupación de Devoto comenzó el 11 de octubre y contemplaba el traslado de alrededor de 1.500 detenidos. La primera etapa finalizó el 19 de octubre, después de cinco jornadas en las que fueron derivados cerca de 1.400 internos a Marcos Paz. Los 69 que aún permanecían en el penal fueron exceptuados de esa instancia para participar de la visita de León XIV. Su traslado de este jueves completará el cierre operativo de la última cárcel federal en funcionamiento dentro de la Ciudad.

El último traslado llega un día después de la visita de León XIV

León XIV visitó Devoto el miércoles por la mañana y se reunió los 69 internos en el gimnasio del penal. Durante la actividad escuchó los testimonios de detenidos y de una persona que recuperó la libertad.

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Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El papa León XIV en el penal de Devoto

En su mensaje, el Pontífice advirtió sobre “el falso poder que viene del dinero fácil” y sostuvo que, aun en contextos de dolor y fracaso, el tiempo de encierro puede ser una instancia para reiniciar la vida. También pidió un trato más humano y respetuoso dentro de las instituciones penitenciarias, que favorezca la recuperación y la reinserción social.

La visita se realizó mientras el establecimiento atravesaba su última etapa de desocupación. Los internos que participaron del encuentro fueron exceptuados temporalmente de los traslados previos para poder asistir a la ceremonia con el Papa.

Cómo es el nuevo penal de Marcos Paz

Los detenidos serán alojados en el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, construido en un predio de 80 hectáreas. El establecimiento cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y tiene capacidad para 2.232 personas.

Hombres parados en fila frente a una pared blanca mientras guardias con casco y chaleco táctico los vigilan de cerca
Solo resta una etapa de traslado de presos

La obra fue entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación tras un acuerdo con el Gobierno porteño. Luego de completar la recepción de los internos procedentes de Devoto, el plan oficial prevé que también sean derivados allí unos 350 detenidos que se encuentran en comisarías y alcaidías de la Ciudad, a disposición de la Justicia federal.

El cierre de Devoto forma parte de un convenio entre Nación y Ciudad firmado en 2018, cuya ejecución se demoró por interrupciones en la obra. Con el traslado de este jueves, quedará concluida la reubicación de la población carcelaria del penal porteño.

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