Ofrendas para los dioses: los gatos del Egipto antiguo vivían en condiciones precarias antes de ser momificados

Un estudio reveló que los gatos destinados a ofrendas en el antiguo Egipto padecían hacinamiento y violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science reveló que los gatos momificados del Antiguo Egipto, criados como ofrendas a los dioses, vivían en condiciones de hacinamiento, con altas tasas de enfermedad y violencia, según el análisis de la colección de cráneos más grande conocida hasta hoy con origen documentado.

Los 131 cráneos que formaron la base de la investigación se encontraban en el Museo de Historia Natural de Viena, donde habían permanecido prácticamente ignorados desde el siglo XIX. A partir de cartas conservadas en los archivos de la institución, los investigadores concluyeron que los restos provienen con alta probabilidad de Beni Hassan, un cementerio de animales de grandes dimensiones ubicado en el valle del Nilo.

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Wim Van Neer, investigador del Instituto Real Belga de Ciencias Naturales y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, explicó en declaraciones recogidas por Phys.org que los científicos del siglo XIX se interesaban principalmente por los cráneos, de modo que “los restos del cuerpo probablemente fueron simplemente descartados”. Muchas momias de animales de esa época terminaron molidas como medicina o empleadas como combustible y fertilizante.

La investigación examinó 131 cráneos del Museo de Historia Natural de Viena procedentes de Beni Hassan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los animales presentaba lesiones o signos de infección

El equipo tomó medidas de cada cráneo y registró indicios de traumatismos y patologías: marcas de corte, perforaciones y fracturas. Los resultados mostraron que más de la mitad de los cráneos presentaba algún signo de enfermedad o lesión. Entre los hallazgos se contaron piezas dentarias perdidas, señales de enfermedad de las encías y hueso con cavidades irregulares asociadas a procesos infecciosos. Varios animales mostraban marcas de mordeduras, compatibles con peleas entre individuos.

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“Lo que más nos sorprendió fue la alta proporción de lesiones y de pruebas de enfermedad, lo que sugiere que estos gatos vivían en condiciones precarias”, afirmó Bea De Cupere, zooarqueóloga del Instituto Real Belga de Ciencias Naturales y coautora del estudio, en declaraciones a Phys.org. “No es lo que uno esperaría de animales destinados a convertirse en momias votivas”.

Muchas momias de animales del siglo XIX terminaron como fertilizante, combustible o medicina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hacinamiento y la violencia eran consecuencias directas del sistema de cría

Van Neer atribuye la alta incidencia de lesiones al ambiente en que se mantenía a los animales: “La alta densidad de animales habría generado inevitablemente estrés y agresión entre ellos, lo que derivaría en heridas, mientras que las enfermedades podían propagarse con facilidad”.

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Algunos cráneos presentaban daños compatibles con golpes de objeto contundente o cortes de filo, con signos que apuntan tanto a heridas mortales como a lesiones que cicatrizaron antes de la muerte del animal. El investigador señaló que “atrapar a los gatos y matarlos para la preparación de las momias no siempre puede haber salido como estaba previsto”, y planteó la posibilidad de que algunos animales se escaparan luego de haber recibido heridas graves.

La mayoría de los cráneos correspondía a gatos domésticos, aunque al menos siete pertenecían al gato de la jungla, una especie silvestre de mayor tamaño que era atrapada con el propósito específico de ser momificada. El análisis químico de los huesos indica que los gatos domésticos nacieron y se criaron en entornos humanos, mientras que los ejemplares salvajes eran capturados jóvenes y luego mantenidos junto al resto de la colonia.

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Varios cráneos registraron lesiones causadas por golpes o cortes que cicatrizaron antes de la muerte del animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dataciones señalan un uso del sitio más antiguo de lo que indican las fuentes escritas

La datación por radiocarbono de nueve cráneos ubicó la muerte de ocho de los animales entre 380 y 40 a. C., un período que abarca el final de la época tardía y el inicio del dominio ptolemaico. Un noveno cráneo resultó considerablemente más antiguo y fue fechado en el Período Intermedio Tardío, lo que llevaría el uso de Beni Hassan como lugar de momificación de gatos más atrás de lo que indican los textos históricos. Los autores del estudio no descartan, sin embargo, que ese ejemplar procediera en realidad de Bubastis, el cementerio de gatos más antiguo conocido de Egipto.

Los investigadores señalaron que quedan abiertas preguntas sobre las condiciones exactas en que se mantenía a los animales: si tenían libertad de movimiento o si eran confinados en recintos, y cuál era la organización de esos espacios. “Son preguntas que los restos óseos por sí solos no pueden responder”, reconoció Van Neer.

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