República Dominicana

“Perdimos todo”: incendio arrasó con más de 60 casas en República Dominicana

El fuego afectó los barracones de Javid, en Barahona, y dejó a decenas de familias sin vivienda. Las autoridades aún investigan el origen del siniestro y realizan un censo de los damnificados

Un incendio consumió más de sesenta viviendas en los barracones de Javid en Barahona. (Foto cortesía redes sociales)
Un incendio consumió más de sesenta viviendas en los barracones de Javid en Barahona. (Foto cortesía redes sociales)
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La noche del miércoles cambió la vida de decenas de residentes de los barracones de Javid, en Barahona, donde un incendio consumió más de 60 viviendas y obligó a familias enteras a abandonar sus hogares. Las autoridades mantienen activo el operativo de asistencia mientras intentan precisar el número final de damnificados y establecer qué provocó el fuego.

Las llamas se extendieron durante varias horas por el complejo habitacional, formado por construcciones contiguas y pasillos estrechos. El incendio destruyó casas, muebles, electrodomésticos, ropa, documentos y utensilios de cocina. Muchas de las familias llevaban décadas viviendo en el lugar.

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El presidente de la Junta de Vecinos de los barracones de Javid, Freddy Féliz, dijo a medios locales que entre 60 y 65 viviendas resultaron afectadas. Los primeros reportes oficiales hablaban de 57 inmuebles dañados, aunque el levantamiento continuaba este jueves para determinar la cifra definitiva de casas destruidas y personas afectadas.

Un incendio consumió más de sesenta viviendas en los barracones de Javid en Barahona.

Las autoridades aún no determinaron qué provocó el fuego

Hasta el momento, las autoridades no informaron una causa oficial del incendio. Rolando Matos, encargado de la Guardia Voluntaria de los Bomberos y coordinador local del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), señaló que la emergencia fue controlada y que ahora corresponde avanzar con las evaluaciones e investigaciones sobre el origen de las llamas.

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El fuego se propagó con rapidez entre las viviendas. Según dirigentes comunitarios, el acceso de los equipos de emergencia se complicó por la estrechez de los callejones y por las ampliaciones construidas con el paso de los años en los bloques habitacionales.

Féliz indicó a Diario Libre que los bloques cuatro y cinco quedaron destruidos. El conjunto tenía originalmente ocho bloques de 25 viviendas cada uno, para un total de 200 unidades. Con el crecimiento de las construcciones anexas, los espacios de circulación se redujeron y, en algunos sectores, dificultaron el ingreso de vehículos.

El dirigente vecinal recordó que hace unos 20 años otro incendio destruyó el barracón número siete. En aquella ocasión también hubo obstáculos para el acceso de los bomberos.

Más de sesenta niños figuran entre los damnificados que recibieron albergue en iglesias evangélicas de la zona. (Foto cortesía redes sociales)
Más de sesenta niños figuran entre los damnificados que recibieron albergue en iglesias evangélicas de la zona. (Foto cortesía redes sociales)

Más de 60 niños figuran entre los damnificados

Las estimaciones de los dirigentes de la comunidad indican que más de 60 niños quedaron damnificados. Varias familias pasaron la madrugada en casas de familiares, construcciones inacabadas y templos evangélicos próximos al área afectada, entre ellos la Iglesia El Alfarero y la Iglesia Misionera Sonrisa de Amor.

Rosa Ramírez, empleada de la Cruz Roja Dominicana, perdió su vivienda junto con varios familiares. Su madre, su hermana, un primo y su abuelo también quedaron sin casa. La mujer relató que pasó la noche con otros parientes fuera del perímetro afectado, junto con su hija de dos años.

El alcalde de Barahona, Mictor Fernández, informó que el Ayuntamiento coordina con la Gobernación y otras instituciones públicas la identificación de los damnificados y la distribución de artículos esenciales. Los Comedores Económicos del Estado quedaron a cargo de proporcionar desayuno, almuerzo, cena y agua potable a las personas afectadas.

Un incendio similar destruyó el barracón número siete de esa misma comunidad hace dos décadas. (Foto cortesía redes sociales)
Un incendio similar destruyó el barracón número siete de esa misma comunidad hace dos décadas. (Foto cortesía redes sociales)

El Gobierno prevé alquilar viviendas de forma temporal

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, informó que el presidente Luis Abinader ordenó asistencia para las familias que perdieron sus casas. El Gobierno prevé alquilar viviendas de manera provisional mientras define una solución habitacional permanente.

Las autoridades comenzaron la entrega de alimentos desde las primeras horas del jueves, debido a que muchas familias perdieron sus utensilios de cocina y no cuentan con condiciones para preparar comidas. El censo busca establecer cuántas personas requieren ayuda y evitar que la asistencia llegue a quienes no resultaron afectados.

Además de los Bomberos de Barahona, en el control del incendio participaron equipos y organismos de socorro de Enriquillo, Paraíso, Cabral, Las Salinas y El Peñón. Los resultados del levantamiento oficial permitirán confirmar el número de familias damnificadas y orientar la respuesta estatal en los próximos días.

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