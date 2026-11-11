El Papa en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participan del encuentro

El Papa llegará al penal de Devoto a las 8 de la mañana

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La desocupación de la cárcel de Villa Devoto dejó una excepción: unos 75 presos quedaron alojados en el penal para participar de una ceremonia encabezada por el papa León XIV, que se llevará adelante este miércoles a las 8 de la mañana.

El grupo fue especialmente seleccionado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), referentes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Para definir los integrantes, tuvieron en cuenta criterios como su comportamiento y su participación en actividades de formación.

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El primer requisito fue contar con una evaluación favorable de conducta. En este sentido, se priorizó a detenidos sin sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia.

También se consideró que estuvieran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena, que contempla distintos niveles de adaptación a las normas y tratamientos de la cárcel.

La segunda variable fue la participación en propuestas educativas y laborales. Por eso, entre los perfiles incluidos figuran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), espacio en el que la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla actividades académicas para personas privadas de libertad.

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Un grupo reducido participará de la misa con el papa León XIV

La nómina también alcanzó a internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de capacitación en oficios. El criterio apuntó a quienes sostuvieron actividades de formación y trabajo durante su encierro.

Los presos firmaron autorizaciones para el uso de su imagen

Los internos que participarán de la ceremonia, que se transmitirá en vivo, firmaron un consentimiento para el uso de su imagen. Además, cada uno recibió la autorización de su juez para formar parte de la actividad, según informaron fuentes de la organización a Infobae.

La celebración se hará en el gimnasio del penal y no incluirá el tradicional lavado de pies. Durará unos 30 minutos, estiman, y tendrá un formato reducido, con presencia de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias.

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El gimnasio del penal de Villa Devoto donde se realizará la misa

La agenda prevé también que dos detenidos lean sus testimonios ante los asistentes. También participará una persona que estuvo privada de libertad y regresará al penal el 11 de noviembre para contar su experiencia y alentar a los internos con el mensaje de que es posible construir una nueva etapa después del encierro.

El recorrido del Papa para llegar a Devoto

Para llegar a Devoto, la comitiva partirá desde la Nunciatura Apostólica. El recorrido incluirá las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.

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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibirá a León XIV en la puerta del complejo, aunque no ingresará junto a él. Todo el operativo, a su vez, será seguido desde el Comando Unificado que funciona en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, sobre la calle Gelly y Obes, en Recoleta.

Puertas adentro, León XIV ingresará a un establecimiento dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total, el penal tiene 49 pabellones, sin contar las áreas destinadas a servicios, educación, salud, trabajo y administración.

Las unidades I y II cuentan con cinco pabellones cada una. La Unidad III tiene seis, al igual que la Unidad V. La Unidad VI concentra 27 sectores de alojamiento repartidos entre la planta baja y tres pisos.

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