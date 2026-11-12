Fue a denunciar que era víctima de trata y descubrieron que la buscaban por un crimen en Recoleta: quedó detenida

Magalí Yael Levy fue asesinada en marzo de 2025

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Una ciudadana paraguaya que había denunciado ser víctima de trata de personas durante un procedimiento en Misiones quedó detenida después de que las autoridades confirmaran que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

La sospechosa fue identificada como Elcira Giménez González, quien, según la investigación, había trabajado como empleada doméstica de la víctima. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las actuaciones para definir su traslado y avanzar con la causa por el homicidio.

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El procedimiento comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron un vehículo en el ingreso a Puerto Alcázar. Durante la revisión de la documentación, los agentes detectaron que una de las pasajeras y un ciudadano chino no podían acreditar su ingreso regular a la Argentina.

De acuerdo con la información preliminar, durante el traslado hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, la mujer aseguró que había sido víctima de explotación y abusos sexuales en Paraguay. Ante esa presentación, intervino la Fiscalía Federal de Posadas y se activó el protocolo de asistencia a posibles víctimas de trata.

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La mujer fue alojada de manera preventiva en una casa refugio, bajo medidas de protección. Sin embargo, el análisis de sus huellas dactilares y las consultas en registros migratorios permitieron establecer que su identidad era otra y que pesaba sobre ella una alerta internacional de Interpol.

La investigación la vincula con el homicidio de una joven de 28 años

Giménez González era buscada por su presunta participación en el crimen de Levy, de 28 años, quien fue hallada muerta en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta, en marzo de 2025.

La investigación determinó que la víctima murió por asfixia y que de la vivienda faltaban objetos de valor, entre ellos una caja fuerte. Los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad y reconstruyeron que, antes del hecho, ingresaron al edificio una mujer que se presentaba como trabajadora doméstica y un hombre.

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La detenida

La hipótesis judicial bajo análisis indica que Elcira Giménez González habría facilitado el ingreso de un cómplice al departamento. Su eventual responsabilidad deberá ser determinada en el expediente judicial.

En el marco de la causa, el hermano de la detenida, Iván Giménez González, fue arrestado en Paraguay durante 2025. La Justicia lo investiga por su posible intervención directa en el homicidio.

Además, continúa prófugo Sixto Fabián Araújo Amarilla, pareja de Giménez González, quien también está vinculado a la investigación. Tras la detención en Misiones, la mujer quedó bajo resguardo en dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería, mientras avanzan las medidas judiciales.

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