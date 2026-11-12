Costa Rica

De un pequeño emprendimiento familiar a exportar a más de 10 países: la historia de Nutrisnacks, la empresa costarricense que nació en 1992

Dos hermanas comenzaron produciendo galletas y bizcochos para pequeños comercios. Más de tres décadas después, la compañía emplea a cerca de 150 personas, cuenta con más de 100 productos y prepara una nueva expansión internacional desde su planta en Cartago.

La empresa comenzó sus operaciones en Curridabat, abasteciendo pulperías y pequeños comercios, antes de desarrollar su línea de meriendas con diferentes características nutricionales. Crédito: Nutrisnacks
La empresa comenzó sus operaciones en Curridabat, abasteciendo pulperías y pequeños comercios, antes de desarrollar su línea de meriendas con diferentes características nutricionales. Crédito: Nutrisnacks
Guardar

Lo que comenzó como un emprendimiento de dos hermanas costarricenses en 1992, con la fabricación de galletas y bizcochos para pequeños establecimientos comerciales, se convirtió en una empresa alimentaria que actualmente exporta sus productos a más de 10 países de Centroamérica y el Caribe y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de producción.

Se trata de Nutrisnacks, una compañía fundada por Ingrid e Ilse Hoffmaister, quienes decidieron dejar sus empleos para desarrollar un negocio propio que les permitiera combinar sus responsabilidades familiares con una actividad empresarial.

PUBLICIDAD

La iniciativa comenzó en Curridabat, bajo el nombre de Industrias Mafam, con la adquisición de maquinaria para producir alimentos como galletas de coco y bizcochos tradicionales. Sus primeros clientes fueron pulperías y pequeños comercios.

Sin embargo, una experiencia relacionada con la alimentación de sus hijos marcaría un cambio en el rumbo del negocio.

Durante una reunión escolar, una docente recomendó a los padres ofrecer meriendas con mejores características nutricionales. A partir de esa experiencia, las hermanas comenzaron a desarrollar productos con menos grasa, azúcar y aditivos.

Así surgió en 1995 la marca Nutrisnacks, junto con uno de sus primeros productos de esa nueva etapa: Biscolite, un bizcocho de maíz y queso que permitió ampliar su presencia en el mercado nacional.

PUBLICIDAD

Ilse Hoffmaister y su hermana fundaron en 1992 un pequeño emprendimiento de fabricación de galletas y bizcochos que posteriormente se convertiría en Nutrisnacks. Crédito: Nutrisnacks
Ilse Hoffmaister y su hermana fundaron en 1992 un pequeño emprendimiento de fabricación de galletas y bizcochos que posteriormente se convertiría en Nutrisnacks. Crédito: Nutrisnacks

De las pulperías a los mercados internacionales

Con el crecimiento de la empresa, las fundadoras comenzaron a buscar oportunidades fuera de Costa Rica, participando en capacitaciones, ferias comerciales y misiones empresariales.

En 2004, Nutrisnacks realizó sus primeras exportaciones hacia Puerto Rico, tras establecer contacto con un distribuidor durante una misión comercial organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

La experiencia permitió abrir nuevos mercados y fortalecer su red de distribución internacional.

Actualmente, Puerto Rico y Panamá representan aproximadamente el 50% de las ventas externas, mientras que la otra mitad se distribuye entre destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago, además del canal de exportación de PriceSmart hacia el Caribe.

Manfred Dorsam, gerente de mercadeo de Nutrisnacks, explicó que la compañía pretende ampliar sus operaciones en la región.

“Centroamérica dejó de ser un destino de exportación para convertirse en una región donde queremos crecer con presencia propia”, afirmó.

. En 2004, Nutrisnacks comenzó a exportar hacia Puerto Rico, mercado que actualmente figura entre los principales destinos internacionales de la compañía. Crédito: Nutrisnacks
. En 2004, Nutrisnacks comenzó a exportar hacia Puerto Rico, mercado que actualmente figura entre los principales destinos internacionales de la compañía. Crédito: Nutrisnacks

Una empresa que ahora genera cerca de 150 empleos

El crecimiento también se refleja en su estructura laboral. En 2017, la compañía reportaba aproximadamente 75 trabajadores, mientras que actualmente cuenta con cerca de 150 colaboradores en su planta de Cartago.

La empresa mantiene un catálogo superior a 100 productos, que incluye galletas, granolas, barras alimenticias, premezclas y diferentes tipos de meriendas.

Como parte de su estrategia de innovación, desarrolla entre tres y cuatro lanzamientos anuales, incorporando nuevos sabores, presentaciones y categorías.

Según Dorsam, alrededor del 75% de los productos lanzados durante los últimos cinco años continúa formando parte de su catálogo.

Entre sus desarrollos se encuentra la línea +Proteína, que reúne barras, granolas y premezclas para preparar pancakes.

Con más de 100 productos y cerca de 150 colaboradores, Nutrisnacks mantiene su planta de producción en Cartago, desde donde abastece el mercado nacional y diferentes destinos internacionales. Crédito: Nutrisnacks
Con más de 100 productos y cerca de 150 colaboradores, Nutrisnacks mantiene su planta de producción en Cartago, desde donde abastece el mercado nacional y diferentes destinos internacionales. Crédito: Nutrisnacks

Nuevas inversiones para 2027

Después de más de 30 años de operaciones, Nutrisnacks anunció un proyecto para modernizar su planta en Cartago mediante la incorporación de nuevas tecnologías y líneas de producción.

La compañía también proyecta ingresar a nuevas categorías alimentarias durante 2027.

Paralelamente, mantiene el programa Bienestar 4.0, que incluye formación en salud física, finanzas personales y salud mental, además de consultas nutricionales y psicológicas gratuitas para sus trabajadores.

La empresa también informó que distribuye anualmente un porcentaje de sus utilidades entre sus colaboradores.

“Nuestro propósito es crear alimentos que nos llenan la vida”, manifestó Dorsam al referirse a la estrategia empresarial.

La compañía costarricense anunció una nueva etapa de crecimiento para 2027, con inversiones en tecnología, modernización industrial y desarrollo de nuevas categorías de alimentos. Crédito: Nutrisnacks
La compañía costarricense anunció una nueva etapa de crecimiento para 2027, con inversiones en tecnología, modernización industrial y desarrollo de nuevas categorías de alimentos. Crédito: Nutrisnacks

La expansión prevista para 2027 representa una nueva etapa para la compañía fundada por las hermanas Hoffmaister, que pasó de abastecer pequeños establecimientos costarricenses a comercializar sus productos en distintos mercados internacionales.

Temas Relacionados

Costa RicaNutrisnacksCentroaméricaCartagomodernización de plantaalimentos saludables

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un Mundial en Centroamérica: Costa Rica a un paso de ser anfitrión el Mundial Femenino 2031

La candidatura conjunta de cuatro países obtuvo una calificación de 4,4 sobre 5, y el recinto de La Sabana se perfila como la sede nacional para los primeros tramos de la mayor edición en la historia del torneo

Un Mundial en Centroamérica: Costa Rica a un paso de ser anfitrión el Mundial Femenino 2031

Turistas pagaron por un tour de pesca en Costa Rica sin saber que la embarcación operaba sin permisos: capitán fue detenido

Cinco costarricenses fueron sorprendidos durante un operativo de Guardacostas en el Pacífico Sur. Las autoridades encontraron peces por debajo del tamaño mínimo permitido y capturas superiores a los límites autorizados, por lo que decomisaron la embarcación y el producto pesquero.

Turistas pagaron por un tour de pesca en Costa Rica sin saber que la embarcación operaba sin permisos: capitán fue detenido

Costa Rica busca reforzar seguridad en sus puertos con apoyo de Alemania para combatir el narcotráfico internacional

Autoridades de ambos países analizaron mecanismos para intercambiar información y fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales. La cooperación técnica y la prevención del tráfico de drogas mediante contenedores marítimos forman parte de las prioridades.

Costa Rica busca reforzar seguridad en sus puertos con apoyo de Alemania para combatir el narcotráfico internacional

Ganaderos de Costa Rica advierten que el sector podría desaparecer en algunas zonas del país y piden subsidios al Gobierno

Representantes de Santa Cruz y San Carlos alertaron ante los diputados sobre el aumento de los costos de producción, las deudas y las consecuencias de la sequía. También expresaron preocupación por la competencia de productos importados y la falta de interés de nuevas generaciones en continuar con la actividad.

Ganaderos de Costa Rica advierten que el sector podría desaparecer en algunas zonas del país y piden subsidios al Gobierno

Muere Leonardo Perucci, el actor chileno que llegó a Costa Rica por 20 días y terminó convirtiéndose en una figura de la televisión nacional

El reconocido intérprete y presentador falleció a los 87 años tras enfrentar complicaciones de salud. Llegó al país en 1979, después de exiliarse de Chile por el golpe militar, y construyó una trayectoria de casi cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión costarricense.

Muere Leonardo Perucci, el actor chileno que llegó a Costa Rica por 20 días y terminó convirtiéndose en una figura de la televisión nacional

TECNO

El ex CEO de Nvidia Jensen Huang acordó informar al Congreso sobre su vínculo con la presunta espía china

El ex CEO de Nvidia Jensen Huang acordó informar al Congreso sobre su vínculo con la presunta espía china

Así lograron ejecutar juegos de PlayStation 5 en una PS4 sin utilizar la consola más reciente de Sony

Los lentes con Gemini de Google costarán desde USD 395 y llegarán a las tiendas el 10 de diciembre de 2026

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

El regulador de medios del Reino Unido multó a Meta con unos USD 600.000 por datos inexactos sobre WhatsApp Business

ENTRETENIMIENTO

La salida de Christopher Meloni de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ en 2011 y el regreso que llegó al episodio 600

La salida de Christopher Meloni de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ en 2011 y el regreso que llegó al episodio 600

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

¿La siguiente Meredith Grey? El spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ya tiene protagonista

MUNDO

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

La máquina de escribir favorita de Jilly Cooper sale a subasta en Christie’s con una estimación de hasta USD 10.500

El emotivo reencuentro del adolescente rescatado en Australia con su mamá tras seis días perdido en la montaña

Trump propuso a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang al frente de Nvidia: “Una leyenda reemplaza a una leyenda”

Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

Jensen Huang se va y su sucesora tiene el trabajo más difícil de la tecnología