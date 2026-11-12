De un pequeño emprendimiento familiar a exportar a más de 10 países: la historia de Nutrisnacks, la empresa costarricense que nació en 1992

La empresa comenzó sus operaciones en Curridabat, abasteciendo pulperías y pequeños comercios, antes de desarrollar su línea de meriendas con diferentes características nutricionales. Crédito: Nutrisnacks

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Lo que comenzó como un emprendimiento de dos hermanas costarricenses en 1992, con la fabricación de galletas y bizcochos para pequeños establecimientos comerciales, se convirtió en una empresa alimentaria que actualmente exporta sus productos a más de 10 países de Centroamérica y el Caribe y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de producción.

Se trata de Nutrisnacks, una compañía fundada por Ingrid e Ilse Hoffmaister, quienes decidieron dejar sus empleos para desarrollar un negocio propio que les permitiera combinar sus responsabilidades familiares con una actividad empresarial.

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La iniciativa comenzó en Curridabat, bajo el nombre de Industrias Mafam, con la adquisición de maquinaria para producir alimentos como galletas de coco y bizcochos tradicionales. Sus primeros clientes fueron pulperías y pequeños comercios.

Sin embargo, una experiencia relacionada con la alimentación de sus hijos marcaría un cambio en el rumbo del negocio.

Durante una reunión escolar, una docente recomendó a los padres ofrecer meriendas con mejores características nutricionales. A partir de esa experiencia, las hermanas comenzaron a desarrollar productos con menos grasa, azúcar y aditivos.

Así surgió en 1995 la marca Nutrisnacks, junto con uno de sus primeros productos de esa nueva etapa: Biscolite, un bizcocho de maíz y queso que permitió ampliar su presencia en el mercado nacional.

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Ilse Hoffmaister y su hermana fundaron en 1992 un pequeño emprendimiento de fabricación de galletas y bizcochos que posteriormente se convertiría en Nutrisnacks. Crédito: Nutrisnacks

De las pulperías a los mercados internacionales

Con el crecimiento de la empresa, las fundadoras comenzaron a buscar oportunidades fuera de Costa Rica, participando en capacitaciones, ferias comerciales y misiones empresariales.

En 2004, Nutrisnacks realizó sus primeras exportaciones hacia Puerto Rico, tras establecer contacto con un distribuidor durante una misión comercial organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

La experiencia permitió abrir nuevos mercados y fortalecer su red de distribución internacional.

Actualmente, Puerto Rico y Panamá representan aproximadamente el 50% de las ventas externas, mientras que la otra mitad se distribuye entre destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago, además del canal de exportación de PriceSmart hacia el Caribe.

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Manfred Dorsam, gerente de mercadeo de Nutrisnacks, explicó que la compañía pretende ampliar sus operaciones en la región.

“Centroamérica dejó de ser un destino de exportación para convertirse en una región donde queremos crecer con presencia propia”, afirmó.

. En 2004, Nutrisnacks comenzó a exportar hacia Puerto Rico, mercado que actualmente figura entre los principales destinos internacionales de la compañía. Crédito: Nutrisnacks

Una empresa que ahora genera cerca de 150 empleos

El crecimiento también se refleja en su estructura laboral. En 2017, la compañía reportaba aproximadamente 75 trabajadores, mientras que actualmente cuenta con cerca de 150 colaboradores en su planta de Cartago.

La empresa mantiene un catálogo superior a 100 productos, que incluye galletas, granolas, barras alimenticias, premezclas y diferentes tipos de meriendas.

Como parte de su estrategia de innovación, desarrolla entre tres y cuatro lanzamientos anuales, incorporando nuevos sabores, presentaciones y categorías.

Según Dorsam, alrededor del 75% de los productos lanzados durante los últimos cinco años continúa formando parte de su catálogo.

Entre sus desarrollos se encuentra la línea +Proteína, que reúne barras, granolas y premezclas para preparar pancakes.

Con más de 100 productos y cerca de 150 colaboradores, Nutrisnacks mantiene su planta de producción en Cartago, desde donde abastece el mercado nacional y diferentes destinos internacionales. Crédito: Nutrisnacks

Nuevas inversiones para 2027

Después de más de 30 años de operaciones, Nutrisnacks anunció un proyecto para modernizar su planta en Cartago mediante la incorporación de nuevas tecnologías y líneas de producción.

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La compañía también proyecta ingresar a nuevas categorías alimentarias durante 2027.

Paralelamente, mantiene el programa Bienestar 4.0, que incluye formación en salud física, finanzas personales y salud mental, además de consultas nutricionales y psicológicas gratuitas para sus trabajadores.

La empresa también informó que distribuye anualmente un porcentaje de sus utilidades entre sus colaboradores.

“Nuestro propósito es crear alimentos que nos llenan la vida”, manifestó Dorsam al referirse a la estrategia empresarial.

La compañía costarricense anunció una nueva etapa de crecimiento para 2027, con inversiones en tecnología, modernización industrial y desarrollo de nuevas categorías de alimentos. Crédito: Nutrisnacks

La expansión prevista para 2027 representa una nueva etapa para la compañía fundada por las hermanas Hoffmaister, que pasó de abastecer pequeños establecimientos costarricenses a comercializar sus productos en distintos mercados internacionales.

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