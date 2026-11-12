Cuba

Fiscalía cubana busca condenar a siete años a un hombre por sus opiniones críticas al régimen en Facebook

El expediente contra Yusniel Leyva González se basa en videos, imágenes y textos difundidos entre septiembre y octubre de 2025

Las autoridades cubanas vigilaron a Leyva González desde 2022 bajo la categoría de interés operativo por subversión ideológica. (Cortesía: Cubalex)
Las autoridades cubanas vigilaron a Leyva González desde 2022 bajo la categoría de interés operativo por subversión ideológica. (Cortesía: Cubalex)
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La Fiscalía de Cuba pidió siete años de prisión para Yusniel Leyva González por sus publicaciones en Facebook, de acuerdo con conclusiones provisionales del expediente que divulgó la organización de derechos humanos Cubalex. La acusación incluye los delitos de desacato, desórdenes públicos continuados y difamación de instituciones y organizaciones.

Leyva González está detenido desde octubre de 2025 y permanece en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”. Antes de su traslado a ese penal, estuvo 18 días bajo custodia en la sede de Instrucción Provincial, según la documentación revisada por Cubalex.

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El caso expone la posibilidad de que mensajes, videos y publicaciones compartidas en redes sociales deriven en condenas de prisión en la isla. La Fiscalía sostiene que su actividad en Facebook configuró una secuencia de conductas penales y solicitó una pena conjunta de siete años, con el antecedente de una condena previa por desobediencia como agravante.

La eventual condena todavía depende de la resolución judicial, dado que se trata de una petición fiscal contenida en conclusiones provisionales.

La Fiscalía de Cuba solicita siete años de prisión para Yusniel Leyva González por publicaciones políticas en Facebook.

La acusación se apoya en publicaciones difundidas durante 16 días

Según Cubalex, las autoridades habían vigilado a Leyva González desde 2022, cuando lo catalogaron como una persona de “interés operativo por subversión política ideológica” debido a sus posiciones contra el régimen.

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La investigación penal se concentró en contenidos que el acusado difundió en Facebook, una cuenta que tenía 1,268 seguidores. Los hechos incluidos en el expediente abarcan un período de 16 días, entre septiembre y octubre de 2025.

Entre las publicaciones citadas figura un video acompañado por la consigna “Libertad para Cuba”, en el que Leyva cuestionó a los dirigentes Guillermo García Frías, José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés Menéndez. También compartió una imagen del dictador Miguel Díaz-Canel, junto a Nicolás Maduro, con acusaciones contra ambos.

El expediente alude además a una publicación sobre el posible final del “reinado de los Castros”, un video de una supuesta protesta en la calle Monte, en La Habana, y mensajes que incluían las consignas “Calle”, “Libertad” y “Patria y Vida”.

Para la Fiscalía, parte de esas publicaciones conformó una “cadena delictiva” porque Leyva etiquetó a decenas de usuarios en varias oportunidades. Los grupos mencionados en la acusación reunían 75, 90 y 69 personas. La imputación sostiene que esos mensajes buscaban convocar a otros ciudadanos a salir a las calles.

Ilustración de dos manos esposadas que manejan un teléfono inteligente, situadas junto a la bandera de Cuba sobre un fondo marrón.
El expediente judicial recopila mensajes y videos difundidos durante dieciséis días con críticas hacia dirigentes del régimen cubano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación incorpora el delito de desórdenes públicos pese a que, según señaló Cubalex, las publicaciones no provocaron protestas, disturbios ni “indisciplinas sociales” en el territorio.

La organización consideró que esa circunstancia plantea una contradicción en la imputación. Su análisis sostiene que no existió un hecho material de alteración del orden público y que la acusación se basa en mensajes difundidos de manera virtual.

También cuestionó la composición de las pruebas. De acuerdo con su informe, la Fiscalía propuso como testigo a Norlandys Castro González, jefe de Enfrentamiento Mediático de la provincia, el funcionario que detectó y denunció los contenidos investigados.

El caso incluye además peritajes sobre la apariencia física del acusado y el análisis de su perfil digital. La entidad señaló que tanto la investigación como las pruebas técnicas y documentales provienen de organismos estatales vinculados al proceso de persecución penal.

Cubalex remarcó que la Fiscalía basa su pedido de condena en la actividad del acusado en redes sociales, sin que el expediente atribuya a Leyva González hechos violentos o daños concretos contra personas o bienes.

La entidad advirtió que los procesos penales por opiniones políticas en internet pueden tener un efecto disuasorio sobre otros.

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