Siete de cada diez víctimas de agresión sexual en El Salvador son menores de edad

Una fila de escolares avanza sobre el mapa de El Salvador hacia una balanza de la justicia rodeada por manos protectoras, en una composición de papel recortado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La organización Centro de Estudios de la Mujer (CEMUJER) advirtió que El Salvador enfrenta una persistente crisis por agresiones sexuales y crímenes machistas que afecta de forma predominante a niñas y adolescentes en el ámbito doméstico, a pesar de la disminución cuantitativa de muertes violentas en comparación con periodos anteriores.

Las estadísticas oficiales de denuncias, sumadas a los monitoreos de las entidades defensoras de derechos humanos, reflejan un escenario donde el espacio intrafamiliar continúa como el principal foco de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

La vocera y representante de CEMUJER, Inma Guirola, expuso este panorama durante su participación en el espacio informativo Mix de Medio, dentro del programa Enfoque.

La activista subrayó que los registros institucionales muestran apenas una fracción de la realidad nacional, dado el elevado margen de agresiones no denunciadas. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la República (FGR) sistematizadas por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el ministerio público documentó 8,038 denuncias de agresión sexual entre junio de 2024 y mayo de 2025, lo cual representó una media de 22 denuncias diarias.

PUBLICIDAD

Las características de estos crímenes revelan patrones específicos de ensañamiento. La representante de CEMUJER señaló en el programa televisivo que los victimarios utilizaron predominantemente armas blancas, golpes directos y asfixia por sofocación o estrangulamiento. Estas modalidades denotan una distancia física mínima y una sensación de impunidad por parte de los agresores al momento de cometer el crimen.

Registros de la Fiscalía General de la República y de ORMUSA señalan más de 7.000 denuncias por agresión sexual y 21 feminicidios en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entornos digitales y fallas de protección institucional elevan el riesgo para las mujeres salvadoreñas

Las dinámicas de agresión contra las mujeres en El Salvador incorporaron escenarios vinculados con el desarrollo de la tecnología informática. La expansión de las redes sociales, el acceso a internet y el empleo de herramientas de inteligencia artificial dieron origen a modalidades emergentes de:

PUBLICIDAD

Coacción

Hostigamiento cibernético

Difusión no autorizada de material íntimo o pornográfico.

Estas prácticas operan de forma articulada con las agresiones presenciales y afectan con recurrencia a usuarias jóvenes.

De forma paralela a los canales informáticos, los ambientes sociales y corporativos presentan condiciones de vulnerabilidad que con frecuencia son instrumentalizadas por agresores. Inma Guirola explicó en el espacio Enfoque que las dinámicas recreativas que promueven el consumo de alcohol, tales como las promociones dirigidas exclusivamente a mujeres en centros nocturnos o las celebraciones organizadas por empresas, colocan a las asistentes en estados de indefensión física y psicológica.

Inma Guirola, representante del Centro de Estudios de la Mujer (CEMUJER), durante su intervención en el programa Enfoque de Mix de Medio, donde alertó sobre las cifras de violencia sexual y feminicidios en El Salvador (Cortesía: Mix de Medio).

Frente a estas situaciones, la especialista remarcó que las estructuras comunitarias suelen desplazar la responsabilidad hacia las afectadas mediante reproches sobre sus elecciones de vestimenta, horarios de desplazamiento o niveles de consumo, cuando la transgresión reside de forma absoluta en quien ejecuta el abuso.

PUBLICIDAD

“No hay justificación alguna para la violencia. Las mujeres no provocamos la violencia, la responsabilidad de la violencia es de los agresores”, sostuvo Guirola.

Además, Guirola expuso que las órdenes judiciales de alejamiento y las resoluciones de auxilio suelen reducirse a mandatos formales que carecen de mecanismos operativos de supervisión física en las comunidades, lo cual deriva en que agresores con prohibición de acercamiento ataquen o asesinen a las víctimas en la vía pública o en sus domicilios.

“De lo que estamos hablando es que no basta con las medidas formales”, puntualizó la vocera de CEMUJER. Para responder a estas brechas, la organización reiteró la urgencia de instaurar un Sistema Nacional de Alerta Temprana para la detección de potenciales feminicidios, iniciativa que la entidad promueve desde la década de los 90. Este instrumento propone articular indicadores de riesgo previo entre juzgados, unidades sanitarias, fuerzas policiales y redes comunitarias de soporte antes de que los episodios de violencia deriven en agresiones mortales.

PUBLICIDAD