Inundaciones en Corrientes: Karina Milei visitó el Comando Operativo de Emergencias provincial junto a Juan Pablo Valdés

Karina Milei, junto a Diego Santilli y Juan Pablo Valdés, recorrió el Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes

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Karina Milei se trasladó este miércoles a la provincia de Corrientes para encabezar una recorrida por el Comando Operativo de Emergencias (COE) provincial, donde recibió un informe de situación sobre la crisis hídrica que afecta al litoral argentino. La secretaria general de la Presidencia llegó junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El gobierno nacional ha adoptado medidas y puso en marcha un operativo especial ante la emergencia provocada por El Niño que, solo en territorio correntino, ya suma 2.005 personas afectadas.

La comitiva que acompañó a Karina Milei desde Buenos Aires incluyó al secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y al diputado nacional por Corrientes Lisandro Almirón. También formaron parte del grupo el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello, además de autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

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A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Corrientes, la delegación nacional fue recibida por el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés. La reunión en el COE tuvo como eje central la presentación de un relevamiento elaborado por la AFE que abarca 26 localidades distribuidas en cuatro provincias del norte y centro del país, con un total de 4.614 personas afectadas por la crecida de los ríos de la región.

Del total de afectados relevados, Chaco concentra la mayor cantidad, con 2.242 personas, seguida por Corrientes, con 2.005; Santa Fe, con 227; y Entre Ríos, con 140. El informe distingue entre evacuados —quienes debieron abandonar sus hogares con asistencia estatal— y autoevacuados —lo hicieron por decisión propia—. En el caso correntino, 468 personas se encuentran en condición de evacuadas y 1.537 optaron por autoevacuarse.

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Dentro del territorio correntino, el relevamiento identifica cuatro localidades con mayor concentración de afectados. Corrientes Capital encabeza la lista con 687 personas, seguida por Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211. El impacto se extendió a lo largo de la costa del río Paraná y sus zonas aledañas.

Corrientes cuenta con 2005 personas afectadas por las inundaciones, entre evacuados y autoevacuados

Según los datos incluidos en el informe de situación presentado en el COE, el río Paraná registró en Corrientes Capital un nivel de 6,87 metros, por encima de la marca de alerta, aunque aún por debajo del umbral que activa los protocolos de evacuación. Las proyecciones elaboradas al 11 de noviembre indicaban oscilaciones con una tendencia de leve descenso para los siguientes siete días, aunque los niveles se mantendrían elevados durante ese período.

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El gobierno nacional puso en marcha un operativo especial para hacer frente al fenómeno climático. La coordinación incluye esfuerzos federales, provinciales y locales e incluso el despliegue de material y personal de las Fuerzas Armadas.

Corrientes en foco

Juan Pablo Valdés recibió en el aeropuerto a Karina Milei

La provincia del litoral se transformará, durante noviembre, en el centro de atención de la vida política de La Libertad Avanza. A la llegada de Karina Milei y Santilli este jueves, se sumarán un encuentro de jóvenes y la visita de Javier Milei.

El sábado, los libertarios correntinos tendrán el Congreso de la Juventud. Se realizará en el salón de un hotel de la costanera correntina.

El diputado nacional Lisandro Almirón es el organizador. Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez han comprometido su asistencia. Ambos influencers son los armadores de la juventud de LLA. Sharif Menem también está abocado a esa tarea.

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El Presidente cerrará un mes intenso para los libertarios correntinos. Javier Milei tendrá a su cargo la clausura del Congreso de Economía Regional. El evento lo organiza el Club de la Libertad. La entidad es una de las primeras usinas de pensamiento libertario que abrió sus puertas al actual mandatario nacional hace más de una década.