Thiago Tirante avanzó a las semifinales del ATP de Estocolmo y este viernes buscará un lugar en la final ante Alejandro Tabilo

Thiago Tirante derrotó al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 y disputará por tercera vez una semifinal en el circuito ATP (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

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En el último torneo de la temporada del circuito ATP Tour en Estocolmo, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo, Thiago Tirante se clasificó para las semifinales al derrotar al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3. Por un lugar en la final, enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

Tirante le sigue sacando rédito al certamen sueco. Luego de vencer en el debut al español Jaume Munar y verse beneficiado en los octavos de final por la no presentación de Tomás Etcheverry, quien se retiró por problemas físicos, este jueves el platense, que ocupa el puesto 51 del escalafón mundial y tiene como mejor registro la posición 42°, alcanzado durante la semana del 24 de agosto de este año, debió mostrar paciencia para quedarse con la victoria.

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En el comienzo del partido, ambos tenistas mantuvieron sus servicios y no lograron establecer diferencias. Recién en el sexto game, Tirante dispuso de cuatro oportunidades de quiebre, pero no pudo concretarlas. De esta manera, el parcial se definió en el tie-break, donde el argentino consiguió imponerse por 7-6(5).

En el segundo set, la paridad se mantuvo. A diferencia de la primera manga, ninguno de los dos generó oportunidades de quiebre y nuevamente debieron recurrir al desempate. Esta vez, Shevchenko (107°) logró inclinar la balanza a su favor y se impuso por 7-6(5).

En el capítulo decisivo, con el margen de error cada vez menor, llegó finalmente el primer quiebre del encuentro. Thiago consiguió romper el servicio de su rival en el cuarto game y, a partir de ahí, supo administrar la ventaja. El bonaerense mantuvo la solidez con su saque hasta el cierre y selló el triunfo por 6-3, después de dos horas y 49 minutos de competencia.

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Thiago Tirante enfrentará en semifinales al chileno Alejandro Tabilo (Crédito: Eric Bolte)

Las estadísticas de Tirante reflejaron una buena actuación con su servicio. Conectó 20 aces y cometió tres dobles faltas. Registró un 56% de efectividad con el primer saque, con el que ganó el 86% de los tantos disputados. Además, generó cinco oportunidades de quiebre y concretó una, mientras que salvó tres en su contra. En cuanto a los números generales, sumó 47 tiros ganadores y 41 errores no forzados, y terminó imponiéndose en 110 de los 218 tantos jugados.

Con su victoria ante Shevchenko, Tirante alcanzó su tercera semifinal en el circuito ATP, después de las conseguidas en Bastad 2024 y Houston 2026, ambas sobre polvo de ladrillo. El platense, de 25 años, llegó a las 30 victorias en la temporada y se convirtió en el segundo argentino en alcanzar esa cifra, detrás de Francisco Cerúndolo (38). Además, buscará ser el primer representante nacional en disputar la final de este torneo desde que Juan Martín del Potro conquistó dos títulos consecutivos, en 2017 y 2018.

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Por un lugar en la final espera por el chileno Alejandro Tabilo (31°), quien tuvo un importante triunfo en los cuartos de final contra el estadounidense Alex Michelsen (35°) por 7-5 y 6-2. Los dos enfrentamientos previos quedaron en manos del trasandino.

El partido está programado para este viernes en la cancha central, a partir de las 10:00 (hora argentina).