Guatemala

El Festival de las Flores en la ciudad de Antigua Guatemala cancela las instalaciones en calles y plazas por falta de acuerdo municipal

La organización mantendrá conciertos, certámenes, jardines conmemorativos y una caravana de vehículos durante la décima edición, programada para el 14 y 15 de noviembre en Antigua Guatemala, pese a la supresión de las obras urbanas

Collage fotográfico con tres imágenes de vehículos cubiertos de flores en un desfile, acompañado de ilustraciones de flores sobre fondo beige.
Un montaje reúne fotografías de una caravana de automóviles decorados con arreglos florales durante un festival callejero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Comité organizador del Festival de las Flores de Antigua Guatemala canceló las instalaciones florales en calles y plazas para su décima edición, prevista para el 14 y 15 de noviembre, tras no alcanzar un acuerdo con la Municipalidad sobre el uso de los espacios públicos. La celebración conservará conciertos, concursos, jardines conmemorativos y un desfile de carrozas.

El cambio rompe con una tradición que acompañó al evento durante una década, desde su nacimiento a partir de una muestra temática dedicada a El Principito, impulsada por el Comité de Vecinos Antigüeños. Con los años, el festival sumó concursos de cocina con flores, carreras, desfiles de moda y la participación de colegios y productores de San Pedro Las Huertas.

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La organización informó el 10 de noviembre que había encabezado durante cinco años una Mesa de Logística y Movilidad junto con instituciones públicas, cuerpos de socorro y entidades de la ciudad. Cuatro reuniones con representantes de la comuna no permitieron acordar las condiciones para montar las obras florales.

Una camioneta celeste y blanca decorada con flores amarillas y hojas verdes, con carteles de Banco Industrial en el costado
Una camioneta clásica decorada con arreglos de flores amarillas y follaje transita por una calle empedrada durante una actividad pública. (Redes Sociales )

El cobro municipal y la reducción de los espacios disponibles

La Municipalidad autorizó semanas antes actividades comerciales y ventas de comida en el Parque Central y otros sectores donde se proyectaban intervenciones artísticas. El comité también recibió la notificación de un cobro de Q 250 por metro cuadrado para instalar estructuras en espacios públicos.

La organización sostuvo que el monto suponía una carga económica para los artistas y que la planificación comercial disminuía el área disponible para las obras. Por esa razón, desistió de las instalaciones en calles y plazas, además de suspender el Concurso Libre en su modalidad habitual.

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La decisión buscó resguardar el trabajo y la inversión de artistas, participantes y patrocinadores, explicó el comité en un comunicado. Andrea Contreras, representante del festival, dijo a Prensa Libre que la programación seguirá adelante sin las intervenciones que solían decorar las calles y con una recuperación de la participación comunitaria de los primeros años.

El Concejo Municipal de Antigua Guatemala defendió la tasa con base en los artículos 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 35, literal n), y 100 del Código Municipal. La comuna afirmó que toda intervención en la vía pública requiere autorización municipal y que no permitirá instalaciones florales bajo permisos atribuidos exclusivamente al festival.

Pese a la disputa, la Municipalidad de Antigua Guatemala autorizó el desfile de carrozas “Inicia la Primavera” y el recorrido hasta el barrio de la Escuela de Cristo. También habilitó la decoración temporal de la Fuente de las Sirenas, otras fuentes del parque central, la Fuente de las Delicias, la Fuente de Alameda Santa Rosa y el Tanque de la Unión.

Tres páginas de un comunicado oficial del Festival de las Flores dispuestas una al lado de la otra sobre una superficie de madera clara.
El Comité Organizador del Festival de las Flores en La Antigua Guatemala anuncia cambios en el formato del evento y la cancelación de instalaciones en plazas municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jardines, concursos y apoyo a becas

El desfile de carros “Inicia la Primavera” se realizará el 13 de noviembre con vehículos decorados por vecinos y empresas. La caravana llegará por primera vez al barrio de la Escuela de Cristo.

Entre el 7 y el 15 de noviembre, cuatro espacios recibirán jardines conmemorativos inspirados en hitos de ediciones anteriores. Paseo Antigua estará dedicado a “Guatemala, país de la eterna primavera”, mientras que Bosque Antigua Cerveza rendirá tributo a El Principito con actividades musicales.

Plaza Jocotenango tendrá una muestra basada en Alicia en el País de las Maravillas, además de conciertos y un mercado. Cervecería Catorce reunirá un jardín floral y un espacio musical.

La agenda mantendrá los concursos de fachadas, balcones y bicicletas, e incorporará una modalidad de arte floral monumental y la categoría “Barrio con Mejor Actitud”. El comité destinará el 100 % de lo recaudado por las inscripciones de arreglos florales a becas de la Fundación Margarita Tejada.

Comunicado oficial con el escudo de Antigua Guatemala, una fotografía del palacio municipal y texto sobre la vía pública en el Mes de las Flores
Un comunicado de la Municipalidad de La Antigua Guatemala establece los requisitos de autorización para el uso de la vía pública durante las actividades del Mes de las Flores en noviembre de 2026. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

Un operativo con 250 agentes y asistencia médica

El comisario Darwin Fuentes, de la Policía Nacional Civil, anunció la activación del plan 41-2026 para el 14 y 15 de noviembre. El dispositivo incluirá dos puestos de control en los accesos al municipio, 26 puestos fijos en el casco urbano y patrullajes con unidades y motocicletas, con 250 agentes desplegados.

Julio Santizo, representante del Cuerpo de Bomberos Municipales, indicó que la institución coordinó durante meses un plan preventivo con ambulancias en puntos estratégicos y comunicación directa con el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt. El esquema prevé unidades motorizadas ante la afluencia esperada de visitantes de Centroamérica, el sur de México, Estados Unidos y medios internacionales.

El comité informó que cuenta con un dictamen favorable conforme a la norma NRD 4, de reducción de desastres, y que coordinó el operativo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y las reservas militares. La organización convocó a los habitantes de Antigua Guatemala a decorar casas, puertas y balcones con flores.

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