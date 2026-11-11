"Me dolió no escuchar el consejo de mi mamá": los testimonios de los presos de Devoto ante el papa León XIV

El papa León XIV con uno de los internos del penal de Villa Devoto

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Uno de los momentos más emotivos de la última jornada del papa León XIV en la Argentina tuvo lugar en la cárcel de Villa Devoto, cuando el Sumo Pontífice escuchó los relatos de dos internos, Cristian y Maximiliano, y de Reinaldo, un hombre que recuperó la libertad recientemente. Los tres compartieron cómo la fe y la religión los ayudaron a transitar sus momentos más duros.

La ceremonia tuvo lugar en el gimnasio del establecimiento y reunió a un grupo reducido de personas privadas de la libertad, integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias. Allí, los testimonios estuvieron atravesados por las adicciones, la distancia con las familias, el pedido de perdón y la expectativa de reconstruir una vida fuera del delito.

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El Papa escuchó las intervenciones antes de dirigirse a los presentes con un mensaje centrado en la posibilidad de recomenzar. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, afirmó. Los relatos de Cristian, Maximiliano y Reinaldo pusieron palabras a esas experiencias desde recorridos diferentes, aunque con el punto en común del acercamiento a la capilla dentro del penal.

“Recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado”

Cristian, de 29 años, contó que se encuentra detenido desde 2025. Dijo que, antes de su detención, atravesó una situación de calle y que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a cometer delitos para sostener su adicción.

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“Perdí mi trabajo, lo perdí todo”, expresó. También recordó las noches posteriores a su detención, cuando no lograba dormir y pensaba en los consejos que no había escuchado a tiempo. “La cabeza no me paraba. Recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado”, agregó.

Su acercamiento a la capilla de Villa Devoto marcó, según relató, un cambio en su vida. Allí sintió que Jesús lo acompañaba y lo llamaba a reencontrarse con la fe. “Pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro”, sostuvo.

Al recordar ese proceso, Cristian explicó: “Decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino. Sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido. Recuperé los valores de mi existencia y volví a experimentar paz, alegría y amor”.

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Cristian pidió perdón a Dios, a su familia y a todas las personas a las que considera que lastimó. Dijo que está próximo a recuperar la libertad y que espera conseguir un trabajo, tener un techo propio, volver a la iglesia y formar una familia.

También dejó un mensaje para quienes atraviesan consumos problemáticos: “Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante”.

“Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar”

Maximiliano, de 32 años, relató que durante años su vida cotidiana estuvo atravesada por las drogas y el alcohol. “Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir”, afirmó ante León XIV.

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El interno dijo que el consumo lo alejó de su familia y que una de las consecuencias que más le duelen es el tiempo que perdió con sus hijas. “Me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve”, expresó.

Para Maximiliano, la detención detuvo un ritmo que sentía imposible de frenar. Ese quiebre, dijo, le dio la claridad y el golpe de realidad que necesitaba. Después comenzó a asistir a la capilla del penal y se reencontró con recuerdos de su infancia ligados a la iglesia.

“Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”, señaló.

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Sus proyectos están vinculados con una vida fuera del consumo: un trabajo digno, una casa y la posibilidad de cuidar y disfrutar de sus hijas. “Quiero volver a Dios y demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva”, sostuvo.

También pidió perdón a su familia, a la madre de sus hijas, a las niñas y a las personas a las que les hizo daño. En el final de su testimonio, describió a la droga como “una verdadera pandemia” y pidió a quienes atraviesan situaciones similares que busquen ayuda.

“Una nueva vida es posible”

Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, tomó la palabra desde un lugar distinto: ya recuperó la libertad. Agradeció la oportunidad de participar en el encuentro y señaló que el penal fue el sitio donde empezó una transformación personal.

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“Si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, dijo. Luego explicó que no quería detenerse en su pasado, sino hablar del presente y de lo que definió como “el abrazo” de Jesús.

Para Reinaldo, ese abrazo llegó en la capilla de Devoto, a través del acompañamiento de la Pastoral Carcelaria, de los sacerdotes Matías y Pablo y de los voluntarios que se acercaban semana a semana.

“Ese abrazo me despejó de dudas y se convirtió en el motivo y motor por el cual mi vida ha cobrado sentido”, afirmó. Hoy, contó, intenta ser mejor padre, hijo, amigo, hermano y ciudadano.

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Ante el Papa, también quiso transmitir una idea que, según explicó, surgió de su propia experiencia: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos”.

El encuentro cerró con un llamado a que otras personas privadas de la libertad puedan encontrar acompañamiento, reparar sus vínculos y proyectar una vida al recuperar la libertad.