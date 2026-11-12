Política

Javier Milei planea llamar al nuevo presidente de Paraguay para ratificar el buen vínculo bilateral

La Cancilleria está organizando la comunicación telefónica entre el líder libertario y Pedro Alliana, quien asumió en el cargo luego de la destitución de Santiago Peña por el escándalo vinculado al cierre de Ueno Bank. Los motivos por los cuales el Gobierno todavía no felicitó al nuevo jefe de Estado

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (EFE/ Juan Pablo Pino)
El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (EFE/ Juan Pablo Pino)
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Después de la crisis institucional que derivó en la salida y posterior encarcelamiento de Santiago Peña, con quien mantenía una buena sintonía ideológica, Javier Milei planea tener pronto una llamada con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, para ratificar que la relación bilateral seguirá sin cambios y que la transición no afectará los vínculos políticos, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.

El mandatario del país vecino, que hasta hace días ocupaba la Vicepresidencia, fue designado en el cargo a través de los mecanismos institucionales previstos, luego de que se produjera la abrupta salida de su antecesor.

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Al poco tiempo de haber asumido, el flamante jefe de Estado paraguayo pidió la renuncia de todos los integrantes del Gabinete para revisar la conformación de su administración y definir la continuidad de cada funcionario.

En la Casa Rosada, sin embargo, destacan que varios actores que integraban la administración anterior permanecen en puestos relevantes, una señal que interpretan como parte de una transición con continuidad de la gestión.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles - Javier Milei
Milei quiere comunicarse con el nuevo presidente paraguayo (Tiziana FABI / AFP)

La comunicación entre Milei y Alliana todavía no tiene una fecha confirmada, pero el canciller, Pablo Quirno, trabaja junto a parte de su equipo para concretarla en los próximos días.

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El objetivo será transmitirle al nuevo mandatario que la Argentina considera a Paraguay un socio estratégico y que el cambio de autoridades no modifica la voluntad de sostener el vínculo que se construyó durante el periodo en el que Peña estuvo al frente.

A pesar de este gesto de cercanía, el Gobierno argentino no emitió todavía un reconocimiento formal similar al que suele difundirse después de una elección presidencial.

Según pudo saber Infobae, la razón fue que las autoridades nacionales optaron por esperar a que la situación estuviera más calmada, ya que no se trató de unos comicios tradicionales, sino de una crisis.

Además, todo el proceso de recambio presidencial coincidió con los días en los que la Casa Rosada estuvo abocada a la visita del papa León XIV, por lo que recién tras la partida del Sumo Pontífice se analizaron los pasos a seguir.

De todos modos, la administración libertaria siguió de cerca la situación desde el comienzo y mantuvo contactos permanentes con sus pares del país vecino. La lectura oficial es que Paraguay atravesó una crisis interna que resolvió dentro de sus canales democráticos y que Alliana fue designado respetando los procedimientos establecidos.

Peña se encuentra preso
Peña se encuentra preso

En Balcarce 50 destacan que la relación con Asunción se mantuvo estable durante todo este tiempo y que la idea ahora es que la próxima conversación entre los Presidentes funcione como una señal de respaldo a la nueva administración y de continuidad de los acuerdos bilaterales, más allá de las diferencias que puedan surgir en torno a la integración regional o a la agenda política local de cada país.

La sintonía entre Milei y Peña se había consolidado en torno a posiciones compartidas sobre economía, seguridad, política exterior y el funcionamiento del Mercosur.

La salida del ahora ex mandatario abrió interrogantes sobre el impacto que podría tener la crisis en ese esquema, aunque en la Argentina consideran que las relaciones entre ambos Estados deben mantenerse al margen de las disputas internas paraguayas.

La Cancillería también evalúa que la permanencia de funcionarios y equipos técnicos vinculados con la administración anterior puede facilitar la continuidad de los proyectos que los dos gobiernos venían trabajando, especialmente en materia de comercio, energía, seguridad fronteriza e infraestructura.

Peña fue destituido por el Senado de Paraguay el 6 de noviembre de 2026, tras un juicio político en el que fue declarado culpable de “mal desempeño de funciones”. La decisión se produjo tres días después de que el Banco Central del Paraguay anunciara la intervención de Ueno Bank, una entidad que contaba con casi 3 millones de clientes (prácticamente la mitad de los habitantes totales de ese país) y concentraba cerca de USD 850 millones en fondos públicos.

Horas después de su salida del poder, fue detenido e imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, razón por la cual un juez dispuso su prisión preventiva.

La Fiscalía investiga, además, cómo organismos estatales y previsionales colocaron y mantuvieron recursos millonarios en esa institución financiera, en la cual Peña habría tenido una participación accionaria previa, puntualmente en Ueno Holding, parte del conglomerado.

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