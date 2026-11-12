Panamá supera el 90% de cumplimiento de los requisitos para viajar sin visa a Estados Unidos, según el canciller

La tasa de rechazo de solicitudes migratorias disminuyó del 19,93% al 6,51% entre los años fiscales 2024 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá ha cumplido más del 90% de las metas establecidas para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos, informó el canciller Javier Martínez-Acha, aunque reconoció que todavía existen requisitos pendientes.

El ministro explicó que la incorporación requiere un proceso gradual de evaluación y estimó que el país deberá superar el 96% de cumplimiento de las metas para avanzar hacia la eliminación del requisito migratorio.

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“Yo le puedo decir que el país cumple arriba del 90% de esas metas. No obstante, el requisito es muy riguroso”, manifestó Martínez-Acha, quien agradeció la disposición de Washington para cooperar con las autoridades panameñas.

El canciller indicó que trabaja junto al presidente José Raúl Mulino para completar las condiciones pendientes, aunque no precisó cuáles son los requisitos que faltan ni estableció una fecha para la incorporación.

El canciller Javier Martínez-Acha aseguró que el Gobierno trabaja para completar los requisitos pendientes, aunque todavía no existe una fecha para la incorporación. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En febrero de 2026, el Gobierno panameño conformó un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar las acciones necesarias en materia de seguridad fronteriza, gestión migratoria, documentación e intercambio de información con Estados Unidos.

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El Programa de Exención de Visas, conocido como Visa Waiver Program (VWP), exige a los países aspirantes mantener una tasa de rechazo de solicitudes de visas de turismo y negocios inferior al 3%.

Según el Departamento de Estado estadounidense, Panamá registró una tasa de rechazo del 6,51% durante el año fiscal 2025, frente al 19,93% del período anterior, lo que representa una reducción de 13,42 puntos porcentuales.

Entre las condiciones adicionales figuran la emisión de pasaportes electrónicos con chips, la notificación oportuna de documentos robados o extraviados y el cumplimiento de estándares relacionados con la prevención del terrorismo.

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Chile es actualmente el único representante de la región en el programa estadounidense, que beneficia a 42 países y territorios. Archivo

Los países aspirantes también deben fortalecer la cooperación entre organismos policiales, compartir información relacionada con amenazas a la seguridad y garantizar mecanismos confiables de identificación de viajeros y control de sus fronteras.

Actualmente, el programa beneficia a ciudadanos de 42 países y territorios, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, Israel, Qatar y Chile, único representante latinoamericano.

La nación sudamericana forma parte del programa desde 2014, por lo que Panamá podría convertirse en el segundo país de América Latina en obtener esta facilidad migratoria si recibe la aprobación de Washington.

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Los ciudadanos de los países participantes pueden permanecer en territorio estadounidense durante un máximo de 90 días por motivos de turismo o negocios, previa obtención de una autorización electrónica de viaje (ESTA).

Este permiso tiene un costo aproximado de 40 dólares y generalmente permanece vigente durante dos años, período en el que permite realizar múltiples viajes, siempre que el pasaporte del solicitante no haya expirado.

La autorización electrónica no garantiza el ingreso a Estados Unidos, debido a que los funcionarios de control fronterizo conservan la facultad de determinar la admisión de cada viajero.

El programa al que aspira ingresar el país centroamericano permite estancias de hasta 90 días por motivos de turismo o negocios. REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo

La eventual incorporación de Panamá facilitaría los intercambios comerciales y turísticos con Estados Unidos, aunque no eliminaría la obligación de solicitar visas para quienes pretendan trabajar, residir o cursar estudios formales en ese país.

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El Departamento de Estado advierte que satisfacer los requisitos técnicos no garantiza la incorporación al programa, cuya aprobación definitiva corresponde al Gobierno estadounidense tras evaluar las condiciones de cada nación.