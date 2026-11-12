Costa Rica

Autoridades costarricenses investigan tres homicidios de hombres atacados dentro de vehículos en Cartago, Alajuela y Limón

Los tres crímenes se registraron en un contexto en el que las armas de fuego son el principal medio empleado en los homicidios del país, según los datos del OIJ.

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
El Organismo de Investigación Judicial mantiene abiertas las pesquisas sobre tres homicidios ocurridos en Cartago, Alajuela y Limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un posible ajuste de cuentas o venganza sería una línea de investigación en los homicidios de tres hombres ocurridos el martes en Cartago, Alajuela y Limón, según informó El Observador. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abiertas las pesquisas sobre los ataques.

Los hechos ocurrieron entre la tarde y la noche y tuvieron como víctimas a personas que se encontraban dentro de vehículos. La información publicada señala que las circunstancias de los casos podrían estar vinculadas con esa modalidad, aunque las investigaciones continúan.

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Costa Rica registra 721 personas asesinadas, de las cuales 478 corresponden a casos clasificados como ajustes de cuentas o venganzas. Esa categoría reúne el 66.3% de las víctimas de homicidio y las armas de fuego son el principal medio empleado en estos crímenes, de acuerdo con cifras del OIJ.

Un ataque en Cartago dejó un hombre muerto y una mujer herida

El primer hecho se registró a las 4:23 pm en Dulce Nombre de La Unión, en Cartago. Un hombre de apellido Solís, de 34 años, conducía un vehículo junto a una mujer.

Al menos dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaron al automóvil y dispararon varias veces contra sus ocupantes, según El Observador.

Solís recibió heridas en la cabeza, el cuello y la espalda. Murió en el lugar.

La acompañante sufrió impactos de bala en las extremidades inferiores. La trasladaron al hospital Max Peralta, donde permanecía estable.

Cartago acumula 66 víctimas de homicidio en 2026. El registro supera en 15 casos las 51 muertes violentas contabilizadas a la misma fecha de 2025.

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El aumento equivale al 29.4%. La provincia figura entre las que presentan un incremento interanual en sus registros de homicidios.

Los ajustes de cuentas y venganzas representan el 66.3% de los homicidios registrados en Costa Rica. (Cortesía: Milenio)
Los ajustes de cuentas y venganzas representan el 66.3% de los homicidios registrados en Costa Rica. (Cortesía: Milenio)

El segundo homicidio ocurrió dentro de un vehículo en Alajuela

Cerca de 40 minutos después del ataque en Cartago, un joven de apellido Tajina, de 19 años, fue asesinado dentro de un vehículo estacionado en el centro de Alajuela.

Al menos dos personas que se desplazaban en motocicleta lo emboscaron y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima murió en el sitio.

Alajuela registra 69 personas asesinadas. La cifra es menor que las 90 víctimas contabilizadas durante el mismo período del año anterior.

La reducción es de 21 casos, equivalente al 23.3%. El homicidio de Tajina se suma a los registros del grupo etario más afectado por la violencia homicida en el país.

El OIJ contabiliza 271 víctimas de entre 18 y 29 años. Ese segmento representa el 37.6% del total nacional de homicidios.

Montenegro murió tras un ataque armado en Barrio Quinto

El tercer caso ocurrió a las 11:30 pm en Barrio Quinto, en Limón. Un hombre de apellido Montenegro, de 23 años, estaba dentro de un automóvil estacionado en la vía pública.

Varios sujetos llegaron en otro vehículo y abrieron fuego contra el automóvil. Montenegro fue trasladado a un centro médico, donde fue declarado fallecido al ingresar.

Durante la inspección del sitio, los investigadores recolectaron al menos 19 casquillos. Ese material quedó incorporado a las diligencias del caso.

Limón concentra 190 víctimas de homicidio y encabeza los registros por provincia. San José tiene tres casos menos.

La provincia caribeña acumula 36 homicidios más que en el mismo período de 2025. El incremento representa el 23.4%.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Costa Rica registra una reducción del 5.6% en la cifra nacional de homicidios en comparación con la misma fecha de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro nacional es menor al de la misma fecha de 2025

Pese a los aumentos en Limón y Cartago, Costa Rica tiene 43 víctimas menos que a la misma fecha de 2025. Entonces, el país contabilizaba 764 homicidios.

La variación nacional equivale a una reducción del 5.6%.

Los asesinatos clasificados como ajustes de cuentas o venganzas también descendieron desde 548 víctimas hasta el registro actual. Aun con esa baja, esa categoría mantiene una proporción cercana a dos de cada tres homicidios registrados en el país.

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