Detuvieron en Chaco a un hombre acusado de abusar de una nena de 12 años

Un hombre de 27 años fue aprehendido en Resistencia en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales contra una niña de 12 años. (Diario Chaco)

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Un hombre de 27 años fue detenido en Resistencia, provincia de Chaco, por una investigación por presuntos abusos sexuales contra una niña de 12 años. La medida se concretó este lunes luego de que los investigadores localizaran al sospechoso, quien tendría un vínculo familiar por línea paterna con la menor.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 15, que dispuso la aprehensión del hombre tras recibir las actuaciones policiales. El detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta Metropolitana y permanece a disposición de la Justicia.

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Según informó el portal de Diario Chaco, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por una familiar de la niña ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género. De acuerdo con esa presentación, la menor habría contado que atravesaba situaciones de abuso desde que los 8 años. El último episodio habría ocurrio hace casi un mes.

Según la información incorporada a las actuaciones, los abusos ocurrían en una vivienda de la zona del barrio Carpincho Macho.

No se difundieron las identidades de la niña, de su entorno ni del detenido. La reserva de esos datos resulta relevante para evitar su exposición y preservar la intimidad de la menor en una causa que investiga presuntos abusos sexuales.

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El acusado posee un vínculo familiar por línea paterna con la víctima y quedó alojado en la Comisaría Cuarta Metropolitana. (Gobierno)

Con la información reunida tras la denuncia, los investigadores comenzaron a buscar al hombre de 27 años. Las tareas permitieron establecer dónde se encontraba y concretar su detención.

El hombre quedó detenido y quedará sujeto a las decisiones que se adopten dentro del expediente, incluidas las eventuales medidas de investigación que se consideren necesarias.

En esta instancia, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 15 deberá evaluar el material reunido desde la denuncia y definir los próximos pasos del caso dentro de sus atribuciones. La causa se tramita a partir de los hechos informados por una familiar de la niña ante el área de Violencia Familiar y de Género.

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Hace tan solo dos semanas, un hombre fue detenido por un cargo similar en la localidad de Puerto Esperanza, Misiones. De acuerdo con lo informado, habría abusado sexualmente de su hija de 14 años.

La causa se inició tras una denuncia que alertó sobre una presunta situación de abuso sexual intrafamiliar que, de acuerdo con la investigación inicial, se habría extendido durante varios años. A partir de esa presentación, las autoridades judiciales ordenaron las medidas para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias denunciadas.

El procedimiento se realizó el martes 20 de octubre en una vivienda de la zona por orden del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú. Allí, los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza, la Brigada de Investigaciones y la División Comando de Wanda arrestaron al sospechoso.

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De acuerdo con la información obtenida por El Territorio, durante el operativo, la Policía de Misiones incautó dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes y podrían aportar elementos a la causa. Asimismo, informaron que el detenido quedó alojado en una dependencia policial y permanece a disposición de la Justicia.