Crimen y Justicia

Quién es el acusado de cortarle el dedo a la víctima del triple crimen en el video de las torturas

José Miguel Lozano Cerrón se encuentra prófugo de la Justicia federal por su participación en los aberrantes tormentos en la casa de Florencio Varela. El abogado de “Pequeño J” denuncia amenazas en prisión

Lara Gutiérrez triple crimen
Lara Gutiérrez, la víctima torturada en el video
Guardar

La revelación del video de las aberrantes torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela, marcó un giro crucial en el expediente.

Para empezar, el video introdujo la figura de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, un nuevo jefe de la banda del Bajo Flores, el líder del interrogatorio donde Lara, de apenas 15 años, sufrió la bestial amputación de un dedo antes de ser degollada. Le amputarían otros cuatro dedos más. En el video, Lara, mientras rogaba por su vida, se dirigía mientras al posible líder del plan para matarla por su apodo, “Roger”.

PUBLICIDAD

Segundos después, un nuevo delincuente le cortó un dedo con una tijera cortaperno, y lo mostró en cámara. “Muy bien, muy bien”, celebraba “Roger” al verlo.

Ese delincuente sanguinario, que le corta un dedo a una menor sin compasión alguna, fue identificado por la Justicia federal como José Miguel Lozano Cerrón, peruano, de 41 años, que fijó domicilio en la misma dirección que Macalopu Cafferata, detenido en otra causa narco a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ligada al hallazgo de más de 200 kilos de cocaína en Moreno. Esa causa, precisamente, permitió identificar a Lozano Cerrón.

PUBLICIDAD

Hoy, el acusado de cortarle los dedos a Lara está prófugo de la Justicia, con un pedido de captura a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, del Juzgado Federal N°2 de Morón.

"Roger" Macalopu tras su detención: el presunto director de las torturas
"Roger" Macalopu tras su detención: el presunto director de las torturas

El rastro de Lozano Cerrón se esfumó en los últimos días, aseguran fuentes del caso. “Roger” Macalopu difícilmente diga dónde está: ayer se negó a declarar en la causa del triple crimen, al ser trasladado a los tribunales.

El rastro de Lozano Cerrón es curioso. Poco se sabe de él. Su nombre figuraba en cruces de llamadas, entre otras piezas de evidencia. Sin embargo, el video terminó de cerrar el círculo en su contra.

Lozano, sospechan investigadores regentearía dos locales de comida, con un tercero abierto apenas semanas atrás. Vive en Argentina, al menos, hace diez años. En 2017, fue demandado en un juzgado civil, cuando, junto a su madre, le salió como garante en un alquiler a una mujer peruana que se negó a abandonar el departamento en cuestión, ubicado en la calle Franklin. El domicilio que ofreció fue el mismo que “Roger” usó para registrarse ante las autoridades.

Su nombre, al igual que el de “Macalopu”, no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia federal porteña y bonaerense de la última década.

Imágenes de Reuters de la extradición del Pequeño J por el caso del triple feminicidio en Argentina
"Pequeño J" al ser extraditado desde Perú

La amenaza a “Pequeño J”

El video, por otra parte, complicó totalmente la situación de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, a quien Lara conocía de las calles del Bajo Flores. En el video, puede verse cómo retenía a Lara, celular en mano, para que Lozano Cerrón la ampute con un particular sadismo. En su entrevista con Infobae, la primera que otorgó, negó haber estado dentro de la casa de Villa Vaettone en la noche de los crimenes, en septiembre de 2025. Incluso, dijo: “Me apenó cómo mataron a las chicas”.

Hoy, tras la difusión del video, “Pequeño J” sufre amenazas en la cárcel de Ezeiza, a donde fue trasladado tras su paso por el estricto aislamiento en Marcos Paz, según asevera su abogado, Lucas Contreras Alderete. Alguien le habría susurrado en el pabellón: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”.

Contreras Alderete aún no pudo acceder al video: la causa del triple femicidio continúa bajo secreto de sumario para las partes. “Sin embargo, el video llegó a la prisión. Janzen Valverde se encuentra en una unidad de alto riesgo, comparte pabellón otros internos de alta peligrosidad. Aunque no deberían tener celulares, lo vieron. Las amenazas se produjeron en este contexto”, aseveró el letrado a este medio.

“Voy a pedir el resguardo de mi defendido. Responsabilizo al Estado si algo le pasa. También vamos a pedir que se investigue quién filtró el video”, continuó Contreras Alderete.

Temas Relacionados

Lara GutiérrezJosé Miguel Lozano CerrónNarcotráficoTriple crimen narcoFemicidioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atacó a puñaladas a su ex pareja en una plaza de Catamarca y fue detenido horas después

Efectivos policiales localizaron al sospechoso poco después del episodio denunciado por una joven de 29 años, quien recibió asistencia médica y fue trasladada al hospital

Atacó a puñaladas a su ex pareja en una plaza de Catamarca y fue detenido horas después

Denunciaron a una madre por entrar a una escuela y golpear a una alumna que se había peleado con su hija

El episodio se produjo después de una discusión entre dos adolescentes durante una clase de Educación Física. La Justicia investiga a la mujer por lesiones y el Juzgado de Menores analiza la participación de las jóvenes

Denunciaron a una madre por entrar a una escuela y golpear a una alumna que se había peleado con su hija

Atraparon a un hombre tras una larga persecución en Río Negro: chocó contra un policía e intentó huir a pie

El hombre tenía un pedido de captura vigente emitido el 20 de octubre. Junto a él, se trasladaba otro joven, que se dio a la fuga. Los oficiales constataron que la motocicleta en la que viajaban tenía el motor adulterado

Atraparon a un hombre tras una larga persecución en Río Negro: chocó contra un policía e intentó huir a pie

Detuvieron a un hombre por las amenazas al minsitro de Seguridad de Córdoba

El propio titular de la cartera encabezó el operativo en Villa Boedo. El mensaje contenía insultos, advertencias directas y una imagen con fusiles, pistolas, cargadores y otros accesorios vinculados con armas de fuego

Detuvieron a un hombre por las amenazas al minsitro de Seguridad de Córdoba

Cayó una banda que vendía droga por delivery en Neuquén: incautaron un auto de alta gama y hay dos detenidos

Los procedimientos permitieron incautar cocaína, marihuana, efectivo, vehículos y balanzas. A raíz de esto, la Justicia dispuso que los acusados permanezcan detenidos

Cayó una banda que vendía droga por delivery en Neuquén: incautaron un auto de alta gama y hay dos detenidos

DEPORTES

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

INFOBAE AMÉRICA

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El esquiador de arena más veloz del mundo bajó una duna peruana a 127 km/h y quemó sus esquís en el intento

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días