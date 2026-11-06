Quién es el acusado de cortarle el dedo a la víctima del triple crimen en el video de las torturas

Lara Gutiérrez, la víctima torturada en el video

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La revelación del video de las aberrantes torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela, marcó un giro crucial en el expediente.

Para empezar, el video introdujo la figura de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, un nuevo jefe de la banda del Bajo Flores, el líder del interrogatorio donde Lara, de apenas 15 años, sufrió la bestial amputación de un dedo antes de ser degollada. Le amputarían otros cuatro dedos más. En el video, Lara, mientras rogaba por su vida, se dirigía mientras al posible líder del plan para matarla por su apodo, “Roger”.

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Segundos después, un nuevo delincuente le cortó un dedo con una tijera cortaperno, y lo mostró en cámara. “Muy bien, muy bien”, celebraba “Roger” al verlo.

Ese delincuente sanguinario, que le corta un dedo a una menor sin compasión alguna, fue identificado por la Justicia federal como José Miguel Lozano Cerrón, peruano, de 41 años, que fijó domicilio en la misma dirección que Macalopu Cafferata, detenido en otra causa narco a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ligada al hallazgo de más de 200 kilos de cocaína en Moreno. Esa causa, precisamente, permitió identificar a Lozano Cerrón.

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Hoy, el acusado de cortarle los dedos a Lara está prófugo de la Justicia, con un pedido de captura a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, del Juzgado Federal N°2 de Morón.

"Roger" Macalopu tras su detención: el presunto director de las torturas

El rastro de Lozano Cerrón se esfumó en los últimos días, aseguran fuentes del caso. “Roger” Macalopu difícilmente diga dónde está: ayer se negó a declarar en la causa del triple crimen, al ser trasladado a los tribunales.

El rastro de Lozano Cerrón es curioso. Poco se sabe de él. Su nombre figuraba en cruces de llamadas, entre otras piezas de evidencia. Sin embargo, el video terminó de cerrar el círculo en su contra.

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Lozano, sospechan investigadores regentearía dos locales de comida, con un tercero abierto apenas semanas atrás. Vive en Argentina, al menos, hace diez años. En 2017, fue demandado en un juzgado civil, cuando, junto a su madre, le salió como garante en un alquiler a una mujer peruana que se negó a abandonar el departamento en cuestión, ubicado en la calle Franklin. El domicilio que ofreció fue el mismo que “Roger” usó para registrarse ante las autoridades.

Su nombre, al igual que el de “Macalopu”, no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia federal porteña y bonaerense de la última década.

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"Pequeño J" al ser extraditado desde Perú

La amenaza a “Pequeño J”

El video, por otra parte, complicó totalmente la situación de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, a quien Lara conocía de las calles del Bajo Flores. En el video, puede verse cómo retenía a Lara, celular en mano, para que Lozano Cerrón la ampute con un particular sadismo. En su entrevista con Infobae, la primera que otorgó, negó haber estado dentro de la casa de Villa Vaettone en la noche de los crimenes, en septiembre de 2025. Incluso, dijo: “Me apenó cómo mataron a las chicas”.

Hoy, tras la difusión del video, “Pequeño J” sufre amenazas en la cárcel de Ezeiza, a donde fue trasladado tras su paso por el estricto aislamiento en Marcos Paz, según asevera su abogado, Lucas Contreras Alderete. Alguien le habría susurrado en el pabellón: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”.

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Contreras Alderete aún no pudo acceder al video: la causa del triple femicidio continúa bajo secreto de sumario para las partes. “Sin embargo, el video llegó a la prisión. Janzen Valverde se encuentra en una unidad de alto riesgo, comparte pabellón otros internos de alta peligrosidad. Aunque no deberían tener celulares, lo vieron. Las amenazas se produjeron en este contexto”, aseveró el letrado a este medio.

“Voy a pedir el resguardo de mi defendido. Responsabilizo al Estado si algo le pasa. También vamos a pedir que se investigue quién filtró el video”, continuó Contreras Alderete.