El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

La réplica del sedán personalizado saldrá a remate en Nueva York durante noviembre y destinará la totalidad de lo recaudado a programas educativos y juveniles (Mercedes Group)

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Un Mercedes-Maybach S 680 diseñado a medida para LeBron James saldrá a remate en Nueva York con un valor estimado de entre USD 425.000 y USD 550.000. La casa Gooding Christie’s organizará la subasta durante noviembre, y el dinero recaudado se destinará íntegramente a la LeBron James Family Foundation, la fundación del astro del básquet que financia proyectos sociales en su ciudad natal.

Según informó Forbes Argentina, el vehículo es una réplica casi exacta del Maybach que el basquetbolista tiene en su colección privada, que seguirá en su poder. La segunda unidad fue concebida para transformar un encargo personal en una fuente de recursos para la fundación que opera en Akron, Ohio, la localidad donde nació el deportista.

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El auto lleva el logo de LeBron donde Maybach nunca había colocado el suyo

La personalización corrió a cargo de MANUFAKTUR, la división de encargos a medida de Mercedes-Benz y Maybach. El resultado es una combinación poco frecuente: carrocería en tono marfil claro e interior en cuero Nappa azul Stormy Weather. Los asientos, almohadones y apoyacabezas reproducen ese color, mientras que las alfombras y los respaldos llevan el logotipo y la firma de James.

Gooding Christie’s ofrecerá el exclusivo S 680 en noviembre con una tasación de entre USD 425.000 y USD 550.000 (Mercedes-Benz Group)

El detalle más llamativo es histórico dentro de la marca: por primera vez, Maybach reemplazó su emblema V12 por el logo personal de un deportista. El auto también incorpora las coordenadas geográficas de Akron como tributo a las raíces del jugador, un elemento que atraviesa toda la estética del vehículo.

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El modelo base ya supera los USD 250.000; la versión subastada podría más que duplicarlo

El Mercedes-Maybach Clase S es la variante de ultralujo del sedán insignia de la marca alemana. Para 2026, el modelo recibió una parrilla de mayor tamaño y nuevas opciones de llantas. Su motor V12 biturbo de seis litros genera 621 caballos de fuerza, y el habitáculo cuenta con un sistema de sonido Burmester de 31 parlantes, asientos traseros reclinables y dos pantallas de 13,1 pulgadas para los pasajeros.

Un S 680 nuevo sin personalizaciones parte de un precio cercano a los USD 250.000, mientras que el S 580 cuesta algo más de USD 210.000. La exclusividad del diseño y la vinculación con una de las figuras más reconocidas del deporte mundial podrían llevar el precio final a más del doble del valor de un modelo de serie.

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El auto se exhibirá en Manhattan antes de llegar al Javits Center en noviembre

La segunda unidad fue concebida como una copia casi exacta del ejemplar que conserva el basquetbolista en su colección privada (Foto AP/Matt Slocum)

Previo a la subasta, el vehículo estará en exposición en Mercedes-Benz Manhattan del 9 al 16 de noviembre. Luego pasará a integrar Retromobile New York, un evento que se celebrará en el Javits Center del 19 al 22 de noviembre, donde quedará disponible para los interesados en adquirirlo.

Las subastas de autos ligados a celebridades con fines benéficos ya registraron cifras extraordinarias. En 2022, un Porsche inspirado en la película Cars se vendió por USD 3,6 millones. La cantante Lady Gaga también participó en iniciativas similares, con un Rolls-Royce rojo que destinó a una subasta solidaria. El Maybach de James se suma a esa tradición, aunque con una narrativa que combina el lujo extremo con el compromiso comunitario que la fundación sostiene en Akron desde hace años.

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La LeBron James Family Foundation trabaja en Akron con programas orientados a la educación y el desarrollo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La fundación es una de las más activas del deporte profesional estadounidense y convirtió la ciudad natal del basquetbolista en el eje de su labor social. Subastar piezas personales o de colección forma parte de la estrategia para generar recursos sin depender exclusivamente de donaciones tradicionales.

En paralelo, Mercedes-Benz continúa apostando por el segmento de ultralujo con el Vision V, un prototipo que anticipa cómo serán sus futuros vehículos diseñados para viajar con chofer. La iniciativa muestra que la marca alemana apunta a expandir su presencia en ese nicho justo cuando uno de sus modelos más personalizados se prepara para salir al mercado bajo el nombre de una de las estrellas más reconocidas del deporte mundial.

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