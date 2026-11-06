Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves

La FDA alertó sobre el retiro voluntario del helado Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato de Lidl US por detección de Listeria monocytogenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) difundió una alerta sanitaria por el retiro voluntario de un producto alimenticio comercializado en tiendas minoristas. La medida se adoptó después de que un control de calidad detectara la presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar complicaciones de salud, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

Este tipo de advertencias busca evitar que los consumidores ingieran alimentos que podrían representar un peligro para su salud. Aunque la compañía responsable indicó que no había recibido reportes de enfermedades vinculadas con el producto, la detección bacteriana motivó su retirada preventiva y la publicación de instrucciones para quienes todavía lo conservan en sus hogares.

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Qué helado está incluido en el retiro del mercado

El producto identificado en el aviso oficial es Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces, distribuido por Lidl US. Se trata de un helado de café y vainilla con salsa de café y trozos de galleta, comercializado en envases plásticos transparentes de 16 onzas líquidas, equivalentes a aproximadamente 473 mililitros, con tapa marrón.

La medida comprende exclusivamente el lote 085261. Para reconocerlo, los consumidores deben revisar la información impresa en la parte inferior del recipiente y comprobar que coincida con los datos publicados por la empresa.

Los identificadores del producto son los siguientes:

Producto: Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces.

Lote: 085261.

Código UPC: 4 0564897 22458.

Fecha de consumo preferente: MAR/26/2028.

Presentación: recipiente de 16 onzas líquidas (473 mililitros).

Envase: plástico transparente con tapa marrón.

Lidl aclaró que el retiro no comprende todos los sabores de Gelatelli ni otros productos comercializados por la cadena. La advertencia se limita a los recipientes que coincidan con la combinación de códigos y fecha indicada en el anuncio.

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La información sobre la partida permite distinguir los envases involucrados de otros productos que pueden tener una apariencia similar. Por eso, no basta con identificar el sabor o la marca: es necesario comprobar el número de lote y el código UPC antes de determinar si un recipiente está incluido en la medida.

Según el comunicado difundido por Lidl el 16 de octubre de 2026, la decisión se tomó después de que una prueba rutinaria de control de calidad detectara Listeria monocytogenes en una muestra de laboratorio. La FDA publicó el aviso al día siguiente, el 17 de octubre.

El retiro de helado se limita al lote 085261, con código UPC 4 0564897 22458 y fecha de consumo preferente MAR/26/2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados se vendió el helado retirado

Los envases afectados fueron distribuidos en tiendas Lidl de nueve estados y Washington D. C. La comercialización se realizó entre el 19 de julio y el 15 de octubre de 2026, por lo que el producto pudo llegar a los hogares durante un período de casi tres meses.

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Las jurisdicciones incluidas en el comunicado son:

Delaware.

Georgia.

Maryland.

Nueva Jersey.

Nueva York.

Carolina del Norte.

Pensilvania.

Carolina del Sur.

Virginia.

Washington D. C.

La distribución alcanzó a los establecimientos de Lidl ubicados en esas zonas. Sin embargo, el anuncio no identifica las sucursales específicas donde se comercializó el helado ni detalla cuántas unidades llegaron a los puntos de venta.

Tampoco se proporciona una cifra total de recipientes involucrados en el retiro. La empresa identificó una única partida, pero el comunicado disponible no permite establecer el volumen de producción ni la cantidad de envases que todavía podrían encontrarse en manos de los compradores.

La fecha de comercialización también es un dato relevante para quienes suelen almacenar productos congelados durante períodos prolongados. Aunque las ventas finalizaron el 15 de octubre, la fecha de consumo preferente del producto se extiende hasta marzo de 2028. Esto significa que algunos recipientes adquiridos meses antes podrían continuar guardados en los congeladores.

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Por esa razón, la revisión no debe limitarse a las compras recientes. Los consumidores que hayan adquirido helados en las tiendas mencionadas durante el período señalado también deben comprobar los datos impresos en sus envases, independientemente del tiempo que lleven almacenados.

Qué enfermedades puede causar la bacteria Listeria monocytogenes

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede provocar listeriosis, una infección transmitida principalmente por el consumo de alimentos contaminados. Aunque puede afectar a diferentes personas, las consecuencias suelen ser más graves en determinados grupos de la población.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identifican entre las personas con mayor riesgo a las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos de 65 años o más y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado. En estos grupos, la infección puede extenderse más allá del aparato digestivo y ocasionar complicaciones que requieren atención médica.

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En personas sanas, los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. La intensidad de las manifestaciones depende de cada caso y de la evolución de la infección. En algunas personas, los síntomas pueden ser leves y de corta duración, mientras que otras pueden desarrollar cuadros más graves.

Durante el embarazo, el riesgo requiere especial atención. La infección puede afectar al feto incluso cuando la madre no presenta síntomas intensos. Entre las posibles consecuencias se encuentran los abortos espontáneos, la muerte fetal y otras complicaciones relacionadas con la gestación.

En los adultos mayores y las personas con defensas debilitadas, la listeriosis puede provocar una infección invasiva, es decir, cuando la bacteria se extiende fuera del intestino. En esos casos pueden aparecer manifestaciones como fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y otros síntomas que requieren evaluación médica.

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La detección de la bacteria en una muestra de laboratorio no significa que se hayan confirmado infecciones entre los consumidores. En este caso, Lidl indicó que no había recibido reportes de enfermedades relacionadas con el producto al momento de anunciar el retiro, el 16 de octubre de 2026.

Los consumidores con el lote afectado deben no consumirlo, desecharlo o devolverlo a Lidl para obtener un reembolso completo sin recibo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores que compraron el helado

Lidl recomendó a quienes tengan en casa un recipiente que coincida con el lote 085261 que no lo consuman. La compañía estableció dos alternativas para los compradores: desechar el producto o devolverlo en una tienda Lidl para recibir un reembolso completo.

La empresa señaló que no es necesario presentar el recibo de compra para solicitar la devolución del dinero. Por tanto, quienes ya no conserven el comprobante pueden acudir igualmente a un establecimiento de la cadena y gestionar el reembolso correspondiente.

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La recomendación de no consumir el producto se mantiene incluso si el helado parece estar en buenas condiciones. La presencia de Listeria monocytogenes no puede descartarse mediante una simple inspección visual del alimento, por lo que los compradores deben guiarse por los datos de identificación publicados en la alerta.

Para resolver dudas sobre el procedimiento, Lidl habilitó su línea de atención al cliente en el número 844-747-5435. El servicio funciona de lunes a sábado, entre las 08:00 y las 20:00, según el horario del Este de Estados Unidos.

Las instrucciones se aplican únicamente a los envases que coincidan con la identificación de la partida y los códigos señalados en el comunicado. Los consumidores que tengan otros sabores o presentaciones de la misma marca deben comprobar sus datos antes de considerar que están incluidos en la medida.

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Qué información confirma el aviso publicado por la FDA

La publicación de la FDA recoge el anuncio de retiro voluntario realizado por Lidl US y presenta los datos comunicados por la compañía sobre el producto, el motivo de la medida, las zonas de distribución y las instrucciones para los compradores.

La agencia federal aclara que difunde los anuncios de retiros, retiros del mercado y alertas de seguridad emitidos por las empresas como un servicio público. También precisa que la publicación de estos comunicados no representa un respaldo de la FDA al producto ni a la compañía responsable.

En este caso, el aviso permite confirmar que la medida comprende una sola partida de helado y que su origen fue un resultado positivo de Listeria monocytogenes durante una prueba rutinaria de laboratorio. También recoge la declaración de Lidl sobre la ausencia de enfermedades reportadas hasta la fecha del anuncio.

El comunicado consultado no proporciona una cantidad de unidades involucradas ni una clasificación administrativa del retiro. Por ello, esos datos no deben confundirse con la información que sí está confirmada en la alerta.

La principal indicación para los compradores es verificar los datos impresos en la base del recipiente y seguir las instrucciones de la compañía si encuentran una unidad correspondiente a la partida señalada.