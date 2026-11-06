El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

La figura de América TV explicó por qué no está convencida de sumarse a un proyecto para reconstruir la programación de otra señal

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Yanina Latorre aseguró que su decisión laboral no estará atada a la de Ángel de Brito y dejó entrever que analiza con reservas la posibilidad de que los programas producidos por Mandarina Contenidos dejen América TV para llegar a El Nueve. La conductora habló sobre el tema durante su ciclo en El Observador, en una conversación con Connie Ansaldi, mientras crecen las versiones sobre cambios en la televisión abierta para la próxima temporada.

“Mi decisión no depende de Ángel”, sostuvo Latorre ante los comentarios que la vinculan con el futuro de su compañero de LAM. Según explicó, ya tiene una postura “bastante más definida” que la semana anterior, aunque eligió no hacerla pública. “No lo charlé con nadie, solamente mi marido sabe”, contó. Y agregó que escucha distintas opiniones sin dar señales sobre la resolución que adoptará.

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Las declaraciones se conocen en medio de la reconfiguración de Mandarina Contenidos, la productora detrás de LAM y Sálvese Quien Pueda (SQP), el programa que Latorre conduce desde marzo de 2025. La posibilidad de un traslado a El Nueve abrió interrogantes acerca de la continuidad de sus principales figuras en América TV, señal donde ambos ciclos se emiten actualmente.

Yanina Latorre puso en duda el pase a El Nueve y lanzó una frase contundente: “No tengo ganas de vivir de levantar canales”

Durante la charla, Connie Ansaldi le recomendó permanecer en su actual lugar de trabajo. “Los éxitos no se tocan”, planteó, al recordar la salida temporal de Marcelo Tinelli hacia El Nueve. Para la periodista, la señal debería renovar su identidad con figuras propias en vez de construir una programación basada en nombres ya instalados en otros canales.

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Latorre coincidió parcialmente con esa lectura y fue más directa al describir la situación de la emisora. “El Nueve no tiene identidad, ese es el problema”, expresó. Luego recordó el proceso que atravesó América TV durante los últimos años y explicó por qué no le resulta atractivo iniciar de nuevo una tarea de reconstrucción de una pantalla.

De acuerdo con su relato, cuando surgió la posibilidad de llevar los ciclos a El Nueve, le plantearon que ella y De Brito podrían repetir el efecto que tuvieron en América. “Si Ángel y vos pudieron en América...”, fue el argumento que, según dijo, le transmitieron durante las conversaciones.

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“Tengo cara de póquer”, Yanina Latorre no revela su decisión sobre América TV

La conductora reconoció que cuando ella y De Brito llegaron a la señal, la situación era diferente. Recordó que los niveles de audiencia eran bajos y consideró que, con el tiempo, la programación logró fortalecerse. “Hoy América está muy bien”, afirmó, al mencionar el presente de Intrusos, el ciclo de Marina Calabró y los informativos.

Sin embargo, Latorre marcó un límite frente a una eventual mudanza a El Nueve: “No tengo ganas de vivir de levantar canales”. “Que lo levanten otros, los que reman. Yo acá estoy instalada”, completó. La frase revela que, más allá de lo económico y contractual, la decisión incluye una evaluación sobre el lugar que ocupa actualmente dentro de la señal.

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La conductora aseguró que su decisión laboral no dependerá de lo que resuelva Ángel de Brito

El escenario actual es distinto al de febrero de 2025, cuando se confirmó que Latorre tendría su primer programa propio en América TV. En aquel momento, la periodista precisó que la nueva conducción no suponía su salida de LAM y remarcó que De Brito había acompañado el proyecto desde el inicio.

Poco después, América confirmó que Sálvese Quien Pueda saldría al aire de lunes a viernes, de las 19 a las 20, como antesala de LAM. El formato fue presentado como un espacio dedicado a la actualidad y al espectáculo, con una impronta personal de Latorre, que en ese entonces aclaró que no buscaba competir con la dinámica de primicias del ciclo nocturno.

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Yanina Latorre habló en El Observador sobre las ofertas que analiza para definir su futuro en televisión

La posición de Latorre también se modificó porque hoy ya no combina su rol histórico como panelista de LAM (lo dejó a fin del año pasado) con la conducción de un programa propio. Su llegada a la franja previa al ciclo de De Brito consolidó una dupla de programación que la propia señal presentó como una apuesta central para el entretenimiento y la actualidad.

En ese marco, la conductora insistió en que su futuro no dependerá de la resolución que tome De Brito. Mientras él analiza sus propias alternativas, Latorre aseguró que escucha propuestas y que su definición será personal. Por ahora, evitó anticipar si seguirá en América TV, si acompañará un eventual traslado a El Nueve o si considerará alguna oferta diferente.

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