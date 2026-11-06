Crimen y Justicia

Denunciaron a una madre por entrar a una escuela y golpear a una alumna que se había peleado con su hija

El episodio se produjo después de una discusión entre dos adolescentes durante una clase de Educación Física. La Justicia investiga a la mujer por lesiones y el Juzgado de Menores analiza la participación de las jóvenes

Fachada de una escuela con techo de tejas, cartel identificatorio, rejas y árboles al fondo
Todo ocurrió el martes luego de que se generara una discusión entre alumnas en Educación Física (Gentileza: El Tiempo San Juan)
Guardar

Una mujer ingresó a la Escuela Técnica General Manuel Savio de la localidad de Calingasta y agredió a una alumna luego de que discutiera con su hija durante una clase de Educación Física. El hecho ocurrió el martes por la tarde y derivó en denuncias cruzadas. La Justicia de San Juan investiga la agresión y la discusión entre las adolescentes.

El conflicto se había iniciado en el playón de la institución, donde las dos adolescentes intercambiaron insultos mientras realizaban actividades deportivas. En ese momento, la docente a cargo del curso intervino y trasladó a las estudiantes al sector de preceptoría para impedir que la discusión escalara.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, minutos después, la situación escaló en violencia cuando la madre de una de las alumnas se presentó en el establecimiento e ingresó sin autorización. Así, la mujer logró llegar hasta el área administrativa, donde golpeó a la otra adolescente.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo de San Juan, la agresión ocurrió ante docentes y alumnos que se encontraban en el lugar. Además, una tercera estudiante habría intervenido durante el altercado que dio origen al episodio.

Edificio blanco con el letrero «Comisaría 16», una torre metálica, postes y cables eléctricos
La Comisaría 16 interviene en ambas causas

Tras lo ocurrido, las personas involucradas se dirigieron a la dependencia policial de Villa Calingasta, donde radicaron denuncias cruzadas. De este modo, el personal de la Comisaría 16.ª tomó intervención en los hechos.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Genérica abrió un legajo por lesiones para determinar la eventual responsabilidad penal de la mujer acusada de atacar a una menor dentro de la escuela. En paralelo, el Juzgado de Menores intervino para analizar la participación de las adolescentes.

Al mismo tiempo, informaron que la estudiante agredida fue sometida a las pericias médicas correspondientes, que permitirán establecer el tipo y la gravedad de las lesiones. La Justicia deberá definir en las próximas horas las medidas que adoptará y las posibles imputaciones.

Hace un mes, una situación similar se registró en la provincia, cuando un conflicto entre dos estudiantes de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, en la localidad sanjuanina de Caucete, derivó en una pelea entre familiares dentro del establecimiento. En consecuencia, dos hombres y una mujer fueron trasladados a la Comisaría 9.ª, donde se inició un expediente por disturbios.

De acuerdo con Diario Huarpe, el episodio ocurrió el 6 de octubre y comenzó a partir de una discusión protagonizada por dos alumnos durante la jornada escolar. Tras el cruce, cada uno de los jóvenes comunicó lo ocurrido a sus familiares, quienes se dirigieron hasta la institución educativa para quejarse.

Fachada con un muro rojo, carteles de dos escuelas y una placa histórica; un hombre camina junto a la entrada
La pelea entre padres ocurrió en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín de Caucete (Instagram: UNSJ)

Sin embargo, la intervención de los adultos no logró desactivar el conflicto. Por el contrario, la situación escaló dentro de la escuela y requirió la presencia de efectivos policiales, que llegaron al lugar luego de ser alertados sobre el enfrentamiento.

Cuando el personal de la fuerza intervino, encontró a los familiares involucrados en una pelea. Según la información preliminar, los adultos intercambiaban golpes de puño y cachetadas, principalmente en el rostro, en sectores del establecimiento.

Los agentes separaron a los participantes y trasladaron a los tres involucrados a la dependencia policial de Caucete. Allí, se formalizó un expediente por disturbios para dejar constancia de lo ocurrido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no se confirmó que alguno de los participantes haya radicado una denuncia penal contra los demás. No obstante, los efectivos debían establecer si alguno de los familiares sufrió lesiones durante la pelea, por lo que se habrían ordenado revisaciones médicas y otras medidas que permitan precisar las consecuencias del enfrentamiento.

También restaba reconstruir cómo se originó la discusión inicial entre los estudiantes y establecer si existieron otros testigos dentro de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Esa información formará parte de las actuaciones iniciadas en la Comisaría 9.ª.

Temas Relacionados

San JuanCalingastaViolencia escolarAgresiónAlumnaMadrelesionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraparon a un hombre tras una larga persecución en Río Negro: chocó contra un policía e intentó huir a pie

El hombre tenía un pedido de captura vigente emitido el 20 de octubre. Junto a él, se trasladaba otro joven, que se dio a la fuga. Los oficiales constataron que la motocicleta en la que viajaban tenía el motor adulterado

Atraparon a un hombre tras una larga persecución en Río Negro: chocó contra un policía e intentó huir a pie

Detuvieron a un hombre por las amenazas al minsitro de Seguridad de Córdoba

El propio titular de la cartera encabezó el operativo en Villa Boedo. El mensaje contenía insultos, advertencias directas y una imagen con fusiles, pistolas, cargadores y otros accesorios vinculados con armas de fuego

Detuvieron a un hombre por las amenazas al minsitro de Seguridad de Córdoba

Cayó una banda que vendía droga por delivery en Neuquén: incautaron un auto de alta gama y hay dos detenidos

Los procedimientos permitieron incautar cocaína, marihuana, efectivo, vehículos y balanzas. A raíz de esto, la Justicia dispuso que los acusados permanezcan detenidos

Cayó una banda que vendía droga por delivery en Neuquén: incautaron un auto de alta gama y hay dos detenidos

Atacó a golpes a su cuñada con un palo de madera y quedó detenido en Ensenada

El acusado fue localizado y aprehendido en Punta Lara luego de que su cuñada denunciara que ingresó por la fuerza a una vivienda de Ensenada, causó daños y la golpeó con un palo de madera

Atacó a golpes a su cuñada con un palo de madera y quedó detenido en Ensenada

Estafaron y vaciaron la cuenta a un comerciante de Nuequén mientras realizaba transacciones bancarias

Miguel S. afirmó que detectó avisos sospechosos mientras usaba la plataforma de su entidad financiera y que acudió a una sucursal tras advertir el faltante de dinero

Estafaron y vaciaron la cuenta a un comerciante de Nuequén mientras realizaba transacciones bancarias

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

TELESHOW

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

Grego Rossello dio el batacazo en MasterChef Celebrity con una hamburguesa que lo llevó directo al balcón: “Impactante”

La despedida de Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos: su hija comunicó cuándo y dónde será su velatorio

Iliana le dedicó una carta a su papá Juan Carlos Calabró a 13 años de su muerte: “Gracias por seguir acá”

Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

INFOBAE AMÉRICA

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Tolkien, el hombre detrás de la Tierra Media: una infancia difícil, un amor prohibido y la fe que lo volvió inflexible

Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo