Denunciaron a una madre por entrar a una escuela y golpear a una alumna que se había peleado con su hija

Todo ocurrió el martes luego de que se generara una discusión entre alumnas en Educación Física (Gentileza: El Tiempo San Juan)

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Una mujer ingresó a la Escuela Técnica General Manuel Savio de la localidad de Calingasta y agredió a una alumna luego de que discutiera con su hija durante una clase de Educación Física. El hecho ocurrió el martes por la tarde y derivó en denuncias cruzadas. La Justicia de San Juan investiga la agresión y la discusión entre las adolescentes.

El conflicto se había iniciado en el playón de la institución, donde las dos adolescentes intercambiaron insultos mientras realizaban actividades deportivas. En ese momento, la docente a cargo del curso intervino y trasladó a las estudiantes al sector de preceptoría para impedir que la discusión escalara.

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A pesar de esto, minutos después, la situación escaló en violencia cuando la madre de una de las alumnas se presentó en el establecimiento e ingresó sin autorización. Así, la mujer logró llegar hasta el área administrativa, donde golpeó a la otra adolescente.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo de San Juan, la agresión ocurrió ante docentes y alumnos que se encontraban en el lugar. Además, una tercera estudiante habría intervenido durante el altercado que dio origen al episodio.

La Comisaría 16 interviene en ambas causas

Tras lo ocurrido, las personas involucradas se dirigieron a la dependencia policial de Villa Calingasta, donde radicaron denuncias cruzadas. De este modo, el personal de la Comisaría 16.ª tomó intervención en los hechos.

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A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Genérica abrió un legajo por lesiones para determinar la eventual responsabilidad penal de la mujer acusada de atacar a una menor dentro de la escuela. En paralelo, el Juzgado de Menores intervino para analizar la participación de las adolescentes.

Al mismo tiempo, informaron que la estudiante agredida fue sometida a las pericias médicas correspondientes, que permitirán establecer el tipo y la gravedad de las lesiones. La Justicia deberá definir en las próximas horas las medidas que adoptará y las posibles imputaciones.

Hace un mes, una situación similar se registró en la provincia, cuando un conflicto entre dos estudiantes de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, en la localidad sanjuanina de Caucete, derivó en una pelea entre familiares dentro del establecimiento. En consecuencia, dos hombres y una mujer fueron trasladados a la Comisaría 9.ª, donde se inició un expediente por disturbios.

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De acuerdo con Diario Huarpe, el episodio ocurrió el 6 de octubre y comenzó a partir de una discusión protagonizada por dos alumnos durante la jornada escolar. Tras el cruce, cada uno de los jóvenes comunicó lo ocurrido a sus familiares, quienes se dirigieron hasta la institución educativa para quejarse.

La pelea entre padres ocurrió en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín de Caucete (Instagram: UNSJ)

Sin embargo, la intervención de los adultos no logró desactivar el conflicto. Por el contrario, la situación escaló dentro de la escuela y requirió la presencia de efectivos policiales, que llegaron al lugar luego de ser alertados sobre el enfrentamiento.

Cuando el personal de la fuerza intervino, encontró a los familiares involucrados en una pelea. Según la información preliminar, los adultos intercambiaban golpes de puño y cachetadas, principalmente en el rostro, en sectores del establecimiento.

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Los agentes separaron a los participantes y trasladaron a los tres involucrados a la dependencia policial de Caucete. Allí, se formalizó un expediente por disturbios para dejar constancia de lo ocurrido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no se confirmó que alguno de los participantes haya radicado una denuncia penal contra los demás. No obstante, los efectivos debían establecer si alguno de los familiares sufrió lesiones durante la pelea, por lo que se habrían ordenado revisaciones médicas y otras medidas que permitan precisar las consecuencias del enfrentamiento.

También restaba reconstruir cómo se originó la discusión inicial entre los estudiantes y establecer si existieron otros testigos dentro de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Esa información formará parte de las actuaciones iniciadas en la Comisaría 9.ª.

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