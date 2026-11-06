Una papelera cerrará sus puertas y peligran 160 trabajos en Tornquist

Papelera del Sur fue adquirida por Grupo HZ en 1973. (Papelera del Sur)

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En Tornquist, la planta de Papelera del Sur es un lugar de referencia. Durante décadas fue el lugar de trabajo de muchos vecinos y el sustento de familias que viven en la ciudad. Esta semana, se confirmó su cierre definitivo y el anuncio se convirtió en el principal tema de conversación local, generando reacciones de los trabajadores, del municipio y del Gobierno bonaerense.

El miércoles, representantes del sindicato papelero fueron convocados a una reunión en Bahía Blanca por el área de Recursos Humanos de Interpack, otra de las firmas del Grupo HZ, propietario de la papelera. Allí les comunicaron que la planta dejaría de funcionar de manera definitiva y que se desvinculará a la totalidad del personal.

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La decisión alcanza a unas 160 personas: 110 trabajan bajo convenio colectivo y alrededor de 50 están fuera de convenio. Según el sindicato, la empresa planteó que la actividad dejó de ser rentable y que no puede competir con la cartulina importada.

Frente al anuncio, el municipio expresó su repudio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino de oficio y el gremio prepara una asamblea para definir cómo seguir.

La fábrica contaba con 110 trabajadores bajo convenio colectivo y alrededor de 50 fuera de convenio. (Papelera del Sur)

Cómo se enteró el sindicato y qué prometió la empresa

Gustavo Lanaro, secretario general del gremio que nuclea a los ex trabajadores de la fábrica, contó a Noticias Tornquist que la convocatoria llegó sin aviso. “Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia”, relató.

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El dirigente reconoció que la situación de la planta era compleja desde hacía tiempo, aunque los trabajadores conservaban la esperanza de seguir. “La verdad que hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”, expresó. Según dijo, la fábrica ya quedó cerrada: “Le pusieron seguridad patrimonial, un candado a la Papelera”.

Sobre los motivos, Lanaro indicó que la empresa les dijo que la producción no es rentable. “Dicen que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”, explicó.

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De acuerdo con Lanaro, la compañía manifestó su intención de pagar las indemnizaciones y completar las liquidaciones durante noviembre.

La posición del municipio

La Municipalidad de Tornquist difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación ante la decisión del Grupo HZ de cerrar definitivamente la histórica planta industrial Papelera del Sur”. El texto sostiene que la medida es “un durísimo golpe para toda la comunidad, dejando a 160 familias sin su fuente de trabajo”.

El municipio también planteó una lectura del contexto nacional. Consideró que la situación “se inscribe en un contexto de profunda crisis de la industria nacional, atravesada por las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Javier Milei”.

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Además, expresó su solidaridad con los trabajadores y su compromiso de “impulsar todas las gestiones institucionales necesarias para defender las fuentes laborales y la producción local”.

Habrá intervención del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dispuso la intervención de oficio ante el anuncio. Según informó, la decisión se tomó “ante la falta de comunicación de las partes involucradas” y por la gravedad de la situación. Su delegado regional viajará a Tornquist para relevar el caso y tomar contacto con los trabajadores y con las partes.

El Ministerio de Trabajo señaló que la cartulina especial que se fabricaba en Tornquist comenzó a importarse desde Brasil. (Papelera del Sur)

En su comunicado, la cartera indicó que, según la información del sindicato, la firma atribuyó el cierre a la falta de rentabilidad y a las dificultades para competir con productos importados, y señaló que la planta llevaba aproximadamente siete meses sin actividad productiva. Agregó que, de acuerdo con la información disponible, la cartulina especial que se fabricaba en Tornquist comenzó luego a importarse desde Brasil, algo que, planteó, abre interrogantes sobre las condiciones de competencia frente a la producción nacional.

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Como parte de la intervención, convocó a la empresa y al sindicato a una audiencia para este viernes 6 de noviembre.

Una fábrica histórica

Papelera del Sur fue fundada en 1960 y adquirida por el Grupo HZ en 1973, con el objetivo de elaborar cartulina como materia prima para la producción de envases. La compañía se definía como el único fabricante de cartulina encapada reciclada para envases del país, con capacidad para reprocesar más de 85.000 toneladas anuales de fibras recicladas.

El Ministerio describió a la empresa como una de las principales fuentes de empleo privado y de trabajo calificado de Tornquist. Lanaro anticipó que las consecuencias llegarán también al comercio local. “Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa”, señaló.

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El dirigente admitió que la noticia lo tomó por sorpresa: “Como sindicalista nunca se me ocurrió que iba a tener que dar esta noticia”. Los representantes gremiales planeaban convocar a una asamblea con los trabajadores. “Trataremos de comunicar todo y ver qué medidas podemos tomar”, adelantó.