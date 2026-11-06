Estos son los 10 autos 0 km más baratos en noviembre: uno por uno, los precios y sus principales características

Los diez modelos más accesibles del mercado volvieron a cambiar en noviembre a causa del aumento del dólar y nuevas propuestas comerciales de marcas tradicionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La suba del dólar y los aumentos de precios de algunos modelos volvieron a reconfigurar las ofertas del mercado automotor de vehículos de pasajeros para noviembre. Aunque la bonificación de USD 2.000 que tenía el modelo que lideró el ranking (JMEV Easy 3) durante los últimos dos meses se redujo a la mitad, un auto eléctrico chino continúa como la alternativa más accesible del mercado.

Lo que sí ocurrió es que se comprimieron los valores de los tres modelos más económicos, porque tanto Hyundai como Renault mantuvieron congelado el precio de los HB20 y Kwid. Ambos modelos son de acceso a la gama de esas marcas, lo que causó que apenas con una diferencia de $477.000 se pueda encontrar un auto eléctrico y uno térmico de segmento A, o uno de combustión aspirado de segmento B.

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Nuevamente están en la lista dos modelos regionales que habían desaparecido con el dólar cerca de los $1.500, pero sigue sin haber ningún modelo de fabricación argentina en los 10 vehículos más económicos de la oferta.

Los 10 autos más económicos de septiembre

El vehículo eléctrico JMEV Easy 3 redujo la bonificación al 50% pero aún así se mantuvo como el modelo más accesible del mercado.

1. JMEV Easy 3: USD 17.900 / $28.103.000

Este citycar 100% eléctrico viene de China y es importado por el Grupo Antelo. Su precio estaba en USD 18.900 hasta julio, pero desde el mes pasado bajó USD 2.000, permitiendo que salte al primer puesto del ranking y supere al Renault Kwid, que se había mantenido siempre en ese lugar privilegiado desde su regreso al mercado argentino. Después de dos meses en ese precio, para noviembre tuvo un ajuste en la bonificación que ahora es solo de USD 1.000, pese a lo cual sigue en el puesto número 1.

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El Hyundai HB20 no aumentó su precio y quedó a menos de $400.000 del Jmev Easy 3

2. Hyundai HB20: $28.500.000

Después de haber estado en el tercer puesto absoluto durante varios meses, el HB20 había subido una posición más en septiembre al no aplicar aumentos de precio como sí lo hicieron las automotrices nacionales con sus autos de acceso al portafolio de productos. En octubre trepó al segundo lugar entre los autos más económicos para la compra, pero también como el modelo de segmento B y el auto brasileño más barato del mercado también. Su mecánica es 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.

Renault tampoco auemtó el Kwid este mes, pero sigue en tercer puesto del ranking.

3. Renault Kwid: $28.580.000

Desde diciembre de 2024 hasta julio de este año, el Kwid siempre se mantuvo como el auto más accesible del mercado argentino. Sin embargo, con la irrupción de los autos importados asiáticos y la apuesta de sostener precios de Hyundai, este citycar brasileño de Renault bajó en julio al segundo lugar del ranking y este mes al tercer puesto debido al incremento de precio que la marca le aplicó, en torno al 2%. Este vehículo es un hatchback del segmento A, tiene un motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.

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El Volkswagen Polo Robust es la propuesta de la marca para competir por precio en los 10 autos más accesibles del mercado. (Volkswagen Argentina)

4. Volkswagen Polo Robust: $30.373.650

El Robust es la versión básica del Polo, de reciente lanzamiento al mercado, como una respuesta del fabricante ante la llegada de autos asiáticos con menor precio. Representa una baja de precio de la versión más económica del modelo de casi un 25% aunque tiene menor equipamiento como argumento que lo justifica. La mecánica es el conocido motor 1.6 litros con caja manual de 5 marchas. También se fabrica en Brasil.

El nuevo Fiat Mobi 2027 incorpora un motor de 1,0 litro y tres cilindros diseñado para reducir el consumo de combustible. (Stellantis Argentina)

5. Fiat Mobi: $30.440.000

Este es el único modelo de Fiat que prácticamente no tuvo incremento de precio en septiembre, apenas del 0,2%, y claramente esa decisión comercial de Stellantis tiene relación con mantenerlo dentro de los cinco autos más accesibles del mercado argentino. El Mobi viene desde Brasil y tiene una mecánica de combustión con un propulsor de 1.0 litros con una arquitectura de 4 cilindros y caja manual de 5 velocidades.

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Los Chevrolet Onix y Onix Plus son el primer modelo de la segunda parte del ranking, donde hay un salto de precio de 3 millones de pesos.

6. Chevrolet Onix: $33.607.900

Por segundo mes consecutivo, entre el quinto y el sexto puesto se produce un salto de precios en general que coincide, salvo por el Hyundai HB20, con el cambio de tamaño de los vehículos, ya que empiezan los modelos que ya estaban en el ranking que pertenecen al segmento B. En esta categoría, el Chevrolet Onix aumentó un 1% en septiembre, lo que le permite mantenerse como el “mejor del resto”, con su modelo de entrada a la gama, que tiene como particularidad estar impulsado por un motor 1.0 litros turbo pero con caja manual.

El Citroën C3 incorporó nueva motorización y pudo bajar un 8% el precio.

7. Citroën C3: $34.180.000

El mas pequeño de la familia CCubo de Citroën vuelve al ranking de los 10 autos más vendidos en noviembre gracias al cambio del motor para las versiones 2027, dejándose el VTi de 115 CV por el nuevo 1.3 litros naftero aspirado de 95 CV y 125 Nm. Este cambio en la configuración del C3 permitió que el precio baje un 8% respecto a los $37.160.000 que tenía la versión anterior que se comercializó hasta octubre. El auto, sigue siendo fabricado en Brasil y tiene ahora tres versiones, ya que mantiene el motor VTi en la intermedia y el T200 en la de mayor precio y equipamiento.

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El MG3 naftero se mantiene en el ranking a pesar del auemto del dólar.

8. MG3: USD 21.900 / $34.383.000

Este modelo también llega desde China y es la versión más económica del B-hatch que importa Eximar en versión híbrida, pero con propulsión únicamente de combustión interna. El MG3 naftero tiene un motor 1.5 litros aspirado con una potencia de 114 CV y caja automática tipo CVT. Este modelo representa la principal competencia de los autos regionales nafteros que dominaban este ranking, y aunque llega importado desde extrazona y paga el 35% de arancel de importación, tiene un precio menor que varios de los competidores locales.

Kaiyi X3 es un SUV del segmento B, propulsado por un motor 1.5 litros atmosférico de 114 CV. (GEP)

9. Kaiyi X3: USD 22.000 / $34.540.000

Este es el otro nuevo modelo que llegó al mercado argentino desde China y que, por estar equipad con un motor de gasolina, no puede esquivar el arancel del 35%. El Kaiky X3 es importado por el Grupo Empresario Prieto (GEP), es un B-SUV de 5 pasajeros con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama del modelo, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.

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Nissan volvió al ranking de los 10 autos más accesibles con el Versa importado de México

10. Nissan Versa: $34.989.000

Este es otro de los modelos que regresa al ranking gracias a un aumento mínimo del 0,5% en noviembre, y a la suba del dólar oficial que elevó el precio de algunos de los competidores que tienen su precio en la moneda norteamericana. El Versa se fabrica en México y eso limita el stock de unidades disponibles mientras no se renueve el acuerdo de libre comercio con Argentina. Se vende en cinco versiones, dos con caja manual y tres con caja automática CVT.