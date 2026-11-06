Detuvieron a un hombre por las amenazas al minsitro de Seguridad de Córdoba

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, recibió una amenaza de muerte

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La Policía de Córdoba detuvo en horas de la noche de ayer a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. El propio funcionario supervisó el operativo en Villa Boedo.

La intimidación fue detectada el 4 de noviembre y llegó a una cuenta oficial de la Policía de Córdoba. El texto incluía insultos y advertencias directas contra el ministro, además de una imagen en la que se observaban fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores y otros elementos vinculados con armas de fuego. El contenido mencionaba de forma explícita la visita de Quinteros a Villa Boedo.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, a cargo del fiscal Franco Pilnik. La investigación se centró en establecer quién envió el mensaje, desde qué dispositivo o ubicación se efectuó el contacto y si el material fotográfico puede ser asociado con el autor de la amenaza.

Juan Pablo Quinteros recorrió Villa Boedo junto con autoridades de la Policía de Córdoba (Fuente: Ministerio de Seguridad)

La noticia fue confirmada por Quinteros a través de sus redes sociales al decir “ya hay una persona detenida por la amenaza”. En ese sentido, el ministro comunicó que se encontraba en al zona y expresó: “Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar”. Lo acompañaron Marcelo Marín; los subjefes Alberto Bietti, Iván Rey y Federico Cisnero; integrantes del Estado Mayor y efectivos que participaron del operativo. El dispositivo incluyó tareas de prevención y controles en distintos puntos del sector y en zonas aledañas.

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“Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado”, señaló.

Quinteros también respaldó a los agentes que participaron del despliegue y afirmó que las amenazas no modificarán su tarea en los barrios. “No voy a permitir que las amenazas, los insultos o las agresiones condicionen su trabajo. Mi responsabilidad es respaldarlos y estar a su lado, poniendo la cara”, expresó.

Efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba realizaron controles vehiculares y de personas (Fuente: Ministerio de Seguridad)

Por último, vinculó el operativo con el derecho de los habitantes del sector a contar con protección estatal: “Los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y la Policía de Córdoba tiene el deber de protegerlos. Vamos a entrar todas las veces que haga falta. Ninguna amenaza nos va a hacer retroceder”.

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De igual forma, las autoridades no descartan quue se produzcan nuevas detenciones con el correr de las horas, conforme obtengan nuevos datos de las pericias ordenadas.

La reacción de Quinteros tras la amenaza

Ayer, luego de que se conociera la noticia de la amenaza, el titular de la cartera indicó: “Yo no le di mucha bola. De igual manera, desde la Policía me dijeron que había que entregar el procedimiento. La persona creemos que existe”. “Todas las semanas nos metemos en los barrios y no voy a dejar de hacerlo por esto”, expresó Quinteros.

“Es algo de lo que yo estoy seguro que no me infunde ningún tipo de temor”, sostuvo. Además indicó que rechazó la posibilidad de contar con custodia personal: “No voy a quitarle un recurso de seguridad a la ciudadanía para ocuparlo en una custodia personal”.

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Durante sus declaraciones, también hizo referencia a un detalle del texto recibido: señaló que el remitente escribió su apellido sin la letra final. “La única ofensa que tengo es que me puso Quintero y yo soy Quinteros, con S al final”, comentó.