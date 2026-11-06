Cuba

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

La rotación, que comenzará este jueves 5 de noviembre, responde a restricciones de generación en Cuba y deja a los hogares con tres ventanas mensuales para cocinar, cargar equipos y almacenar agua

Ilustración de dos personas que usan una lavadora y un grifo en una habitación iluminada a las tres de la noche frente a una ciudad a oscuras.
Las familias deben trasladar tareas del hogar y la cocción de alimentos al horario nocturno ante las restricciones de servicio./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los habitantes de Villa Clara, en el centro de Cuba, recibirán seis horas de electricidad durante la madrugada cada 10 días dentro de un nuevo esquema de rotación anunciado por la Empresa Eléctrica provincial. La medida comenzará a aplicarse este jueves 5 de noviembre y se suma a los prolongados apagones que afectan a la isla por el déficit de generación.

Según informó el medio independiente Cubanet, los circuitos incluidos en la planificación tendrán suministro entre las 00:00 y las 06:00 de la mañana tres veces al mes. El plan prevé una rotación de 10 bloques durante un ciclo de 30 días: los circuitos que recuperen el servicio el 5 de noviembre volverán a tener electricidad los días 15 y 25.

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La programación implica que muchas familias deberán adaptar tareas domésticas, la cocción de alimentos, la carga de equipos y el llenado de depósitos de agua a un horario nocturno. La empresa no aclaró cómo quedará distribuido el servicio durante el resto de cada jornada, una duda que generó cuestionamientos de usuarios en las redes sociales.

El ingeniero José Antonio Padrón Solanes, jefe del área de operaciones del Despacho de Carga Provincial, explicó que el esquema busca organizar los cortes en un contexto de restricciones de generación, según Cubanet. La compañía advirtió, además, que el calendario podría modificarse ante averías, falta de combustible u otras contingencias dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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Ilustración en acuarela de un hombre sentado en una banca frente a un enchufe encendido, junto a tres baldes y ollas apiladas.
La Empresa Eléctrica de Villa Clara implementó un esquema que otorga seis horas de electricidad de madrugada cada diez días. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema se aplicará mientras persiste un déficit de generación

La medida llega cuando el sistema eléctrico cubano mantiene una brecha entre la capacidad disponible y el consumo previsto. Para este 5 de noviembre, la previsión para el horario de mayor demanda era de 1,140 megavatios (MW) de disponibilidad frente a 2,880 MW de demanda, con un déficit calculado de 1,740 MW y una afectación estimada de 1,770 MW.

El día anterior, los cortes alcanzaron 1,950 MW en el momento de máxima demanda. La situación se repite desde hace semanas, con interrupciones extendidas en distintas provincias y circuitos que, en algunos casos, superaron las 24 horas sin servicio.

Las autoridades atribuyen las limitaciones a averías en unidades termoeléctricas, mantenimientos programados y falta de combustible para la generación distribuida. La salida de servicio de una unidad de las centrales térmicas tiene efectos directos sobre una red con escaso margen de reserva, que depende en gran medida de instalaciones antiguas.

Los parques solares aportan electricidad durante el día, pero su producción no cubre la demanda nacional ni resuelve las restricciones nocturnas. El 4 de noviembre, la generación fotovoltaica alcanzó una potencia máxima de 463 MW, una cifra insuficiente frente a la brecha existente en el sistema.

Calendario de treinta casillas sobre fondo azul, con veintisiete recuadros negros y tres que contienen una bombilla amarilla con una luna.
El nuevo calendario distribuye los circuitos en diez bloques que acceden al suministro entre las 00:00 y las 06:00 tres veces al mes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los apagones también agravan las dificultades para acceder al agua

La falta de electricidad repercute sobre otros servicios esenciales. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció esta semana que las interrupciones afectan el bombeo de agua, ya que gran parte de las estaciones depende de la red eléctrica. Las fallas en el suministro también dificultan la conservación de alimentos y alteran la actividad comercial y productiva.

En Villa Clara, la Empresa Eléctrica justificó el cronograma por la reducción habitual de la demanda durante los meses de menor temperatura. También indicó que quedarán fuera de la rotación los circuitos que abastecen hospitales, instalaciones de agua y otros servicios considerados esenciales.

El nuevo plan deja a los hogares con una ventana de suministro limitada y nocturna. “Habrá que coger las horas que el campo necesita descansar para hacer las tareas domésticas”, afirmó una usuaria identificada como Yamilka Vera, según recogió Cubanet.

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