Atraparon a un hombre tras una larga persecución en Río Negro: chocó contra un policía e intentó huir a pie

La Policía detuvo en Cipolletti a un motociclista con pedido de captura tras una persecución que terminó con el choque contra un agente de la BMA (Río Negro)

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Un hombre con un pedido de captura vigente fue detenido en Cipolletti, provincia de Río Negro, después de una persecución en motocicleta que incluyó el choque contra un integrante de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Tras caer sobre la asalto, el conductor dejó el vehículo y siguió la fuga a pie, pero fue interceptado por los policías.

El operativo se desplegó el miércoles cerca de las 19:30 en un sector comprendido por la jurisdicción de la Comisaría 32°.

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Según informó el portal local Diario de Río Negro, los efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo realizaban tareas de prevención cuando detectaron una motocicleta con dos ocupantes en la esquina de Güemes y Miguel Muñoz, en Cipolletti.

Según se informó, el rodado transitaba sin luces encendidas, sus ocupantes no llevaban casco y el escape se encontraba modificado. Ante la presencia policial, ambos intentaron alejarse del lugar.

Uno de los hombres descendió de la moto y escapó a pie. El conductor, en cambio, aceleró para evitar ser identificado y continuó por distintas calles de la ciudad. Los agentes iniciaron entonces un seguimiento con balizas y sirenas.

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Durante el trayecto, el motociclista no acató las indicaciones para detenerse. La fuga incluyó maniobras a alta velocidad y circulación en contramano, de acuerdo con la información del procedimiento.

La secuencia llegó hasta el cruce de Almirante Brown y Mengelle. Allí, los integrantes de la BMA realizaron varios intentos para detener la marcha del motociclista.

En ese contexto, el conductor embistió una de las motos utilizadas por los uniformados. El impacto provocó la caída de un policía y del sospechoso sobre la acera, aunque el hombre logró levantarse y retomar la huida.

El motociclista abandonó el vehículo y corrió durante varias cuadras. Finalmente, los agentes lograron alcanzarlo, reducirlo y trasladarlo a la Comisaría 32°, donde quedaron asentadas las actuaciones vinculadas al episodio.

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Al identificarlo, la Policía constató que era buscado por un requerimiento judicial emitido el 20 de octubre por la Comisaría 7° de Cinco Saltos.

En la dependencia policial, los uniformados encontraron una mochila que contenía herramientas. La situación quedó bajo intervención de la Fiscalía, que deberá determinar las medidas a seguir tanto por la persecución como por los antecedentes judiciales del detenido.

La revisión del rodado permitió advertir otra irregularidad. El número de motor registrado en la motocicleta correspondía a un vehículo distinto del que figuraba asociado a la patente colocada.

La diferencia entre la identificación del motor y la patente motivó nuevas averiguaciones para establecer el origen del vehículo y definir si existía alguna anomalía en su documentación o registración.

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La motocicleta detectada en Güemes y Miguel Muñoz circulaba sin luces, con escape modificado y con ocupantes sin casco.

Horas atrás, dos sospechosos fueron detenidos durante una feroz persecución policial que comenzó en los límites de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió hasta en la localidad bonaerense de General Las Heras. La secuencia duró más de una hora e incluyó un enfrentamiento a tiros de los delincuentes contra los agentes involucrados tanto de la fuerza porteña como de la Bonaerense.

La impresionante persecución fue registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Buenos Aires y por uno de los agentes que persiguieron y arrestaron a los hombres sobre la Ruta Provincial 6.

El hecho ocurrió cuando el sistema Anillo Digital detectó en el cruce de avenida de los Constituyentes y General Paz a un Volkswagen Polo Track gris claro sobre el que pesaba un pedido de interceptación e identificación de sus ocupantes. La medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

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A partir de la alerta, los operadores iniciaron el seguimiento del auto mediante cámaras y domos de seguridad. Personal policial se dirigió al lugar para identificar a sus ocupantes, pero el conductor no acató las señales lumínicas ni sonoras y escapó en dirección a la provincia de Buenos Aires.

La persecución contó con el apoyo del helicóptero de la Policía de la Ciudad. Durante más de una hora, el Volkswagen Polo recorrió unos 80 kilómetros y circuló por las localidades de Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín, y luego tomó las rutas 8, 5 y 7.

Durante la persecución, los sospechosos fueron descartando objetos personales y dispararon contra los policías que participaban del operativo cerrojo para frenar su marcha.

El seguimiento concluyó sobre la RP 6, a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras. Allí, efectivos porteños y de la Policía bonaerense interceptaron el vehículo tras disparar y reventar el neumático trasero izquierdo, y apresaron a los dos ocupantes, identificados como Marcos Leandro Colombres, de 35 años, y Alexis Esteban Milad, de 28.

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Al momento de su detención, Milad presentaba dos impactos de arma de fuego en el hombro y mano izquierdos, por lo cual fue trasladado en una ambulancia de AUBASA al hospital de Cañuelas.

Milad tenía cuatro antecedentes, uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas. Por su parte, Colombres registraba dos medidas judiciales vinculadas con causas por estafas.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por el juez Manuel de Campos, con intervención de la Secretaría N° 116, a cargo de Tamara Julieta García. La funcionaria judicial avaló las detenciones.

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