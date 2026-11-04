Crimen y Justicia

“La corta toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

Así lo aseguraron fuentes del caso a este medio. La autopsia reveló que Lara Gutiérrez sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada

“Pequeño J” será extraditado a Argentina por caso de triple feminicidio en Florencio Varela. (Foto: Martin Mejia (AP))
Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", al ser detenido en Perú en 2025
Guardar

La noticia del hallazgo de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela, sacudió la narrativa del caso más sangriento de la historia reciente.

El video fue hallado dentro del celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años, peruano, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El teléfono de Macalopu fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video, que fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el triple crimen.

PUBLICIDAD

Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, hoy preso en Marcos Paz, que históricamente aseguró que no fue parte del hecho, “se ve en las imágenes”, aseguró una fuente.

Sin embargo, otra alta fuente oficial, que conoce el material investigado de primera mano, aseguró: “Pequeño J hace mucho más que simplemente aparecer en el video. Se lo ve torturando a Lara, que está atada a una silla. La aprieta en una silla y se le va encima con un cuchillo. La corta toda. En el video se ven las caras de terror de las otras chicas. Es un espanto”.

PUBLICIDAD

La víctima conocía a “Pequeño J” de antemano. Las imágenes revelan que Gutiérrez, en medio de la tortura, intentó hablarle al presunto narco peruano.

Lara Gutiérrez triple crimen
Lara Gutiérrez, en foto de sus redes sociales

El nuevo video -que, en rigor, fue descubierto al menos dos semanas atrás- impulsó un nuevo secreto de sumario en la causa, decretado por el magistrado Jorge Rodríguez. Lo que muestra es totalmente nuevo. “¡Te voy a volar el dedo!”, le grita un torturador a Lara Gutiérrez, de 15 años: ese torturador, según fuentes del caso, es Macalopu mismo.

Una fotosecuencia en base a las imágenes ya consta en la causa. Macalopu y Janzen Valverde no son los únicos en el video. En las imágenes, también, pueden verse a otros dos imputados del caso que actualmente están presos.

Los torturadores cumplieron con su promesa. La autopsia determinó que Lara sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada con un corte en la arteria carótida, entre otras heridas, como diversas quemaduras en sus falanges.

Habló el abogado de “Pequeño J”

Lucas Contreras Alderete, defensor del acusado, no pudo tomar contacto con el video, dado el secreto en sumario en la causa. Sin embargo, ante la noticia, aseveró:

“Desde la defensa vamos a poner especial énfasis en que se verifique rigurosamente la autenticidad e integridad del material audiovisual, así como la legalidad de su obtención e incorporación al proceso”.

Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"
Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"

“Estamos hablando de evidencia digital, cuya validez probatoria exige el cumplimiento de determinados estándares técnicos y garantías procesales. Por eso, antes de formular cualquier valoración sobre su contenido, consideramos indispensable que se establezca su origen, se preserve su cadena de custodia y se descarte cualquier posibilidad de alteración o manipulación”, continuó.

Qué dijo “Pequeño J” de la víctima que torturó

En su primera entrevista, concedida a Infobae, “Pequeño J” se retrató a sí mismo como un simple mandadero de una banda de transas que dormía en una cama cucheta de la villa Zavaleta. En esa entrevista, precisamente, habló de Lara:

-¿Qué recordás de Brenda, Morena y Lara, de las víctimas?

-Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con “El Gordo” (nota: un presunto miembro de la banda, mencionado por “Pequeño J” en su indagatoria). Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con “El Gordo”. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada.

Temas Relacionados

Pequeño JTony Janzen ValverdeLara GutiérrezNarcotráficoTriple crimen narcoFemicidioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Les doy plata para el almuerzo”: circulaba sin patente por la General Paz e intentó sobornar a la Policía

Ocurrió este martes a la altura del cruce con la avenida Balbín, en el barrio porteño de Saavedra. Los agentes secuestraron el auto y arrestaron al infractor

“Les doy plata para el almuerzo”: circulaba sin patente por la General Paz e intentó sobornar a la Policía

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

El video, que contradice a “Pequeño J” al ubicarlo en la escena del crimen, dura más de dos minutos, fue hallado en el teléfono de un narco peruano preso por otra causa. Este narco, sostiene la Justicia, lideró las torturas

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron a dos hombres chilenos tras un intento de robo en La Plata

Fueron aprehendidos tras escapar de una vivienda de la calle 472. La Policía secuestró herramientas y analiza una posible conexión con otro caso

Detuvieron a dos hombres chilenos tras un intento de robo en La Plata

Le reclamó por la falta de comida y su novio la atacó con un cuchillo en La Pampa: “Me quería matar”

Dana G. identificó a Juan Carlos Acosta como su agresor y enumeró otros episodios de violencia de género que sufrió en los últimos meses. “Gateé hasta la puerta y le pedí auxilio a mi mamá, que vive al lado”, relató la joven

Le reclamó por la falta de comida y su novio la atacó con un cuchillo en La Pampa: “Me quería matar”

Atacaron con piedras y cascotes a policías de Córdoba mientras realizaban un operativo: hay dos agentes heridos

El allanamiento tenía como objetivo desarticular una presunta banda dedicada a robar vehículos con inhibidores. Una mujer quedó detenida en el marco de la causa

Atacaron con piedras y cascotes a policías de Córdoba mientras realizaban un operativo: hay dos agentes heridos

DEPORTES

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Ricardo La Volpe puntualizó cuál fue el fatídico error que lo llevó a perder un campeonato con Boca y reveló a su confidente en el vestuario

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Charles Leclerc abandonó Brasil y viajó a Mónaco para el nacimiento de su hija: quién manejará su Ferrari en Interlagos

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

TELESHOW

“Venimos”: el último mensaje de Daniel Bifulco horas antes de su muerte y la temporada teatral que preparaba

“Venimos”: el último mensaje de Daniel Bifulco horas antes de su muerte y la temporada teatral que preparaba

El reclamo de Flor de la V luego del ataque transfóbico en Palermo: “La sociedad tiene una deuda pendiente con nosotras”

Conmoción: así despidieron los famosos a Daniel Bifulco, el histórico integrante de “Los Jaimitos”

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

INFOBAE AMÉRICA

Las 112 mujeres electricistas que transforman El Salvador

Las 112 mujeres electricistas que transforman El Salvador

El Congreso de Guatemala aprueba la Ley Marco de Ciberseguridad con 121 votos y crea una estructura estatal

Perú se consolida como el segundo destino sudamericano más visitado por costarricenses: Lima recupera su patrimonio histórico

República Dominicana: el presidente Luis Abinader encabeza un pacto de integridad con 16 entidades de salud y seguridad social

Honduras primer caso de chikungunya en el occidente y registra casi 13,000 contagios de dengue