“La corta toda”: el nuevo video del triple crimen muestra a “Pequeño J” mientras tortura a la víctima de 15 años

Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", al ser detenido en Perú en 2025

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La noticia del hallazgo de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, la víctima más joven del triple femicidio narco de Florencio Varela, sacudió la narrativa del caso más sangriento de la historia reciente.

El video fue hallado dentro del celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años, peruano, detenido por narcotráfico en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El teléfono de Macalopu fue peritado con el software forense UFED: así se encontró el video, que fue compartido al Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el triple crimen.

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Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, hoy preso en Marcos Paz, que históricamente aseguró que no fue parte del hecho, “se ve en las imágenes”, aseguró una fuente.

Sin embargo, otra alta fuente oficial, que conoce el material investigado de primera mano, aseguró: “Pequeño J hace mucho más que simplemente aparecer en el video. Se lo ve torturando a Lara, que está atada a una silla. La aprieta en una silla y se le va encima con un cuchillo. La corta toda. En el video se ven las caras de terror de las otras chicas. Es un espanto”.

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La víctima conocía a “Pequeño J” de antemano. Las imágenes revelan que Gutiérrez, en medio de la tortura, intentó hablarle al presunto narco peruano.

Lara Gutiérrez, en foto de sus redes sociales

El nuevo video -que, en rigor, fue descubierto al menos dos semanas atrás- impulsó un nuevo secreto de sumario en la causa, decretado por el magistrado Jorge Rodríguez. Lo que muestra es totalmente nuevo. “¡Te voy a volar el dedo!”, le grita un torturador a Lara Gutiérrez, de 15 años: ese torturador, según fuentes del caso, es Macalopu mismo.

Una fotosecuencia en base a las imágenes ya consta en la causa. Macalopu y Janzen Valverde no son los únicos en el video. En las imágenes, también, pueden verse a otros dos imputados del caso que actualmente están presos.

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Los torturadores cumplieron con su promesa. La autopsia determinó que Lara sufrió la amputación de cinco dedos antes de ser degollada con un corte en la arteria carótida, entre otras heridas, como diversas quemaduras en sus falanges.

Habló el abogado de “Pequeño J”

Lucas Contreras Alderete, defensor del acusado, no pudo tomar contacto con el video, dado el secreto en sumario en la causa. Sin embargo, ante la noticia, aseveró:

“Desde la defensa vamos a poner especial énfasis en que se verifique rigurosamente la autenticidad e integridad del material audiovisual, así como la legalidad de su obtención e incorporación al proceso”.

Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"

“Estamos hablando de evidencia digital, cuya validez probatoria exige el cumplimiento de determinados estándares técnicos y garantías procesales. Por eso, antes de formular cualquier valoración sobre su contenido, consideramos indispensable que se establezca su origen, se preserve su cadena de custodia y se descarte cualquier posibilidad de alteración o manipulación”, continuó.

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Qué dijo “Pequeño J” de la víctima que torturó

En su primera entrevista, concedida a Infobae, “Pequeño J” se retrató a sí mismo como un simple mandadero de una banda de transas que dormía en una cama cucheta de la villa Zavaleta. En esa entrevista, precisamente, habló de Lara:

-¿Qué recordás de Brenda, Morena y Lara, de las víctimas?

-Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida. Lara conversaba con “El Gordo” (nota: un presunto miembro de la banda, mencionado por “Pequeño J” en su indagatoria). Conversaron de su trabajo, nos reímos. Ahí pasamos al servicio y nos fuimos con “El Gordo”. Lara era un poco más perseguida, te preguntaba tu nombre a cada rato. Veía que andaba medio asustada.

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