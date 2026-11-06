Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

El cobro del marchamo 2027 comenzó el 2 de noviembre y, en sus primeros tres días, registró 30.479 pagos en Costa Rica. Crédito: Delfino cr

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El pago del marchamo 2027 en Costa Rica comenzó a generar importantes ingresos para las instituciones públicas. Durante los primeros tres días del periodo de cobro, el Instituto Nacional de Seguros (INS) registró 30,479 pagos, que representan una recaudación acumulada de ₡5,721,277,254 (USD 12 millones), según el corte oficial correspondiente al miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 p. m.

Las cifras reflejan el movimiento inicial de los propietarios de vehículos que decidieron cancelar anticipadamente el derecho de circulación, cuyo cobro comenzó el pasado lunes 2 de noviembre.

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Para este periodo, el INS puso al cobro 2,090,602 derechos de circulación, con una proyección de recaudación cercana a los ₡365,000 millones (USD 811 millones), recursos que posteriormente se distribuyen entre las instituciones correspondientes.

En comparación con esa cantidad, los pagos efectuados hasta el miércoles representan aproximadamente el 1.46% del total de derechos de circulación puestos al cobro.

Marchamo 2027 incorpora cambios importantes

Una de las principales novedades de este periodo es la implementación del marchamo digital, un sistema con el que Costa Rica comienza a sustituir el documento físico tradicional por un comprobante electrónico.

El nuevo mecanismo contempla una etiqueta adhesiva con tecnología de identificación electrónica, cuya vida útil puede alcanzar los 10 años, por lo que los propietarios ya no tendrán que reemplazarla anualmente como ocurría con las calcomanías anteriores.

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En una primera etapa, la implementación se concentra en vehículos con parabrisas, como automóviles, autobuses y camiones.

El comprobante digital será enviado al correo electrónico registrado por el propietario durante el proceso de pago.

No obstante, aunque la etiqueta tenga una duración de varios años, los conductores deberán continuar cancelando el derecho de circulación cada periodo.

El marchamo digital 2027 incorpora una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta 10 años, que sustituye la calcomanía anual tradicional. Crédito: INS

¿Dónde se puede consultar y pagar el marchamo?

El INS habilitó diferentes canales para que los conductores conozcan cuánto deberán pagar según las características de su vehículo.

Una de las alternativas es ingresar al sitio oficial Consulta del marchamo 2027, donde se debe seleccionar el tipo de vehículo e introducir el número de placa.

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También están disponibles la aplicación INS Móvil, la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) y los puntos autorizados de recaudación.

El monto final depende de factores como el valor fiscal del automotor, el impuesto a la propiedad, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) y otros cargos aplicables.

Para 2027, el SOA registra un incremento promedio del 4.03%, aunque el porcentaje varía según la categoría del vehículo. Este ajuste no significa que el marchamo completo aumente en la misma proporción.

INS recomienda revisar los cargos antes de pagar

Otro aspecto que deben considerar los propietarios es la inclusión de coberturas voluntarias en las plataformas de consulta.

El sistema del INS muestra un seguro adicional seleccionado de forma predeterminada, cuyo costo se suma al monto presentado inicialmente.

Sin embargo, esta cobertura es voluntaria, por lo que los propietarios pueden desmarcarla antes de efectuar el pago si no desean adquirirla.

Más de 2 millones de propietarios de vehículos deberán cancelar el derecho de circulación correspondiente a 2027, según las estimaciones oficiales. Fuente: Cortesía

Plazo para pagar vence en diciembre

Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo correspondiente a 2027.

A partir del 1 de enero de 2027, quienes circulen sin el derecho de circulación vigente se exponen a multas y otras sanciones establecidas por la legislación costarricense.

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Mientras tanto, el INS continuará actualizando las cifras de pagos y recaudación conforme avance el periodo de cobro.