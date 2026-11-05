Es pediatra, tiene 65 años y compró un micro con cinco amigas para transformarlo en un motorhome de lujo con ocho camas y dos baños

Es pediatra, tiene 65 años y junto a cuatro amigas compraron un micro y lo transformaron en un motorhone de lujo con 8 camas y 2 baños

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Durante años, Isabel imaginó cómo sería tener una casa sobre ruedas. La idea de viajar sin depender de hoteles, horarios ni reservas la acompañaba desde hacía tiempo, pero nunca encontraba el momento para concretarla. Hasta que un día compartió ese sueño con un grupo de amigas y la propuesta dejó de ser una fantasía para convertirse en un proyecto colectivo.

Así nació uno de los motorhomes más llamativos de la ruta: un colectivo Mercedes-Benz de más de 12 metros de largo, transformado en una vivienda rodante con comodidades que poco tienen que envidiarle a un hotel de lujo. Ocho camas, dos baños completos, cocina con horno y microondas, lavavajillas, lavarropas, living, heladera con freezer, aire acondicionado y un sistema de paneles solares forman parte de su equipamiento.

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Isabel tiene 65 años, es pediatra, trabaja en el hospital de Villa Gesell y es quien se ocupa de conducir el vehículo. Aunque el proyecto comenzó con seis amigas, las circunstancias de la vida modificaron la composición del grupo y hoy son menos las que pueden disfrutar de los viajes. El colectivo, al que algunos llaman “El elefante blanco” y ella prefiere bautizar informalmente como “Mamotreto”, está a la venta porque sus propietarias necesitan repartir el patrimonio y ya no todas pueden utilizarlo.

Al motorhome, los rodanteros lo apodaron "Elefante Blanco", por su color y tamaño. Las amigas prefieren llamaron "Mamotreto"

Sin embargo, desprenderse de él no resulta sencillo. “Yo no lo quiero vender, no me queda más remedio. Lo voy a extrañar mucho. A mí me genera mucho disfrute manejarlo”, reconoció en diálogo con Infobae.

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De un sueño compartido a la compra de un colectivo

La historia comenzó antes de que el mundo cambiara por la pandemia. Las seis amigas compraron el micro cuando todavía estaba en funcionamiento y lo utilizaban para realizar viajes turísticos por la Costa Atlántica. Tuvieron que esperar a que terminara los últimos recorridos que tenía contratados para poder retirarlo.

“Siempre me gustó la idea de tener un motorhome. Durante años lo pensé, pero nunca me pareció que fuera probable de hacer, viviendo en Capital, con otra vida, hasta que un día se dio”, recordó Isabel tras mudarse a La Costa.

Isabel (derecha) junto a Pato, otra de de las dueñas del motorhome

La iniciativa surgió de ella. Era la más entusiasmada. Sus amigas aceptaron acompañarla en el proyecto, aunque ninguna tenía una experiencia particular con el mundo de los motorhomes.

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“Yo siempre jorobé con eso. Los otros decían: ‘Ay, qué lindo’. Pato decía: ‘Este no es mi estilo de viaje’. Pero como yo siempre quise, en un momento llegamos y dijimos: ‘Bueno, hagámoslo’. Y las chicas me dijeron: ‘Dale, seguimos’”, contó.

La iniciativa también tenía una motivación práctica: poder viajar con sus mascotas. Isabel y otras integrantes del grupo son fanáticas de los perros y habían rescatado varios animales. Llegaron a tener cinco y encontrar una alternativa para trasladarlos cómodamente no era sencillo.

El motorhome fue diseñado para que también viajen con comodidad los perros que tienen como mascotas

El proyecto demandó mucho más tiempo y trabajo del previsto. En principio, la idea era contratar a alguien para realizar la transformación y tenerlo listo en cuatro meses. Pero la experiencia terminó siendo bastante más complicada.

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Durante la pandemia lo llevaron a un taller de Mar del Tuyú, pero el responsable incumplió con los plazos y entregó el vehículo sin terminar. Después de un año y medio, las propietarias tuvieron que retirarlo y hacerse cargo de buena parte de los trabajos pendientes.

“Lo llevamos nuevo, con el service recién hecho. Hubo que ir con el mecánico a retirarlo porque, claro, había estado parado. Tuvimos que cambiar todo el aire, la gobernadora, el compresor completo, los pulmones, todo lo que era aire tuvimos que hacerlo nuevo”, detalló.

El proyecto comenzó antes de la pandemia, cuando seis amigas decidieron cumplir el sueño de viajar juntas y compraron un micro que todavía realizaba recorridos turísticos por la Costa Atlántica

La mecánica del motor seguía en buenas condiciones, pero el resto de las instalaciones necesitaba una revisión profunda. Volvieron a hacer la electricidad, corrigieron el sistema de agua, terminaron el living, tapizaron los muebles y revisaron las instalaciones que ya estaban construidas.

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Finalmente, en 2022 consiguieron terminar el trabajo y dejarlo como querían. El resultado fue una vivienda rodante diseñada y armada por ellas mismas, con espacios pensados para compartir, descansar y cocinar durante los viajes.

Un colectivo de 12 metros convertido en una casa de lujo

El vehículo es un Mercedes-Benz O500 M, tiene aproximadamente 12,50 metros de largo, 2,50 metros de ancho exterior y 2,30 metros de ancho interior. Su motor consume entre 23 y 25 litros de combustible cada 100 kilómetros, dependiendo de la forma de conducción.

El motorhome tiene ocho camas, dos baños completos, cocina equipada, living, lavadero y capacidad para transportar hasta 11 pasajeros sentados con cinturón de seguridad

En el puesto del conductor, Isabel cuenta con un equipamiento que facilita la circulación de semejante estructura: un monitor conectado a cuatro cámaras que permiten observar los distintos lados del colectivo, cámara de retroceso, instrumental original, vigía de ruedas y vigía de motor.

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El interior fue completamente rediseñado. La distribución aprovecha cada espacio para combinar dormitorios, zonas comunes y servicios. Tiene capacidad para que viajen 11 personas sentadas y dispone de ocho camas, algunas de ellas de dimensiones similares a una king size.

El interior del colectivo fue diseñado para aprovechar cada espacio: cuenta con sillones enfrentados, una mesa extensible que se convierte en cama y dormitorios con camas de grandes dimensiones

Una de las particularidades es la cama ubicada sobre el puesto de conducción. Se levanta y baja mediante un sistema de botones y cuenta con patas de apoyo para asegurar su estabilidad cuando queda desplegada. También hay camas que se forman a partir de los sillones y de la mesa del living.

En el sector central se encuentra uno de los espacios más atractivos: un living con dos sillones enfrentados y una mesa que se puede ampliar y transformar en cama. Isabel incluso fabricó personalmente esa mesa.

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Los asientos son amplios y cómodos, una característica que también disfrutan los perros. Hay espacios de guardado distribuidos por todo el vehículo, cortinas para oscurecer los ambientes y un sistema de iluminación que permite regular las luces de acuerdo con las necesidades.

El vehículo es un Mercedes-Benz O500 M, tiene aproximadamente 12,50 metros de largo, 2,50 metros de ancho exterior y 2,30 metros de ancho interior

“Todos podemos hacer lo que queramos. El único tema es creértelo. Si vos te creés que no podés, no podés. Lo demás podés hacerlo”, reflexionó Isabel, que convirtió el armado del colectivo en una experiencia de aprendizaje.

Una cocina equipada y dos baños completos

Si algo demuestra que este motorhome fue pensado para pasar largos períodos de viaje sin resignar comodidades es su cocina. Lejos de contar solamente con una pequeña hornalla, tiene cuatro hornallas, un horno de tamaño considerable, extractor, una bacha amplia y una gran cantidad de electrodomésticos.

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También dispone de cafetera, pava eléctrica, yogurtera, microondas y lavavajillas. La heladera cuenta con freezer y tecnología inverter, una característica que permite reducir el consumo eléctrico.

La cocina tiene cuatro hornallas, horno, microondas, lavavajillas, cafetera, pava eléctrica y una heladera con freezer. También dispone de lavarropas y secarropas

La cocina es uno de los lugares más utilizados durante las travesías. Allí preparan desde comidas cotidianas hasta elaboraciones más trabajosas. “Mucha milanesa, que es lo más fácil. Mucha pizza que amasamos nosotras, fainá, empanadas. Y después hacemos de todo, carnes braseadas, carnes al horno”, señaló.

Isabel también tiene una faceta emprendedora vinculada con la gastronomía. En Villa Gesell prepara y vende pan dulce, budines y chipá, entre otras elaboraciones. Sus productos tienen clientes habituales y, en ocasiones, las ventas ayudan a financiar distintos gastos.

El motorhome tiene dos baños: uno de ellos con bidé, antebaño, iluminación retroiluminada, ducha y toalleros eléctricos

El equipamiento incluye, además, un sector de lavadero con lavarropas y secarropas, que permite resolver las tareas domésticas sin necesidad de detenerse en establecimientos externos.

El confort se completa con dos baños completos, una característica poco habitual incluso en muchos vehículos recreativos de grandes dimensiones.

Uno de ellos tiene inodoro con triturador, bidé, antebaño, iluminación retroiluminada, ducha y toalleros eléctricos. La ducha cuenta con extractor y un sistema de ducha escocesa. El segundo baño también dispone de ducha, inodoro con triturador y espacio propio de guardado.

Aire acondicionado, calefacción y energía solar

Otro de los aspectos centrales del diseño fue conseguir que el motorhome pudiera funcionar durante todo el año, tanto en los días de calor como en las jornadas más frías.

El equipamiento incluye, además, un sector de lavadero con lavarropas y secarropas

Para eso cuenta con dos equipos de aire acondicionado frío-calor: uno destinado al dormitorio y otro al living. El del sector de estar es inverter, de 3500 frigorías y bajo consumo. A eso se suma un sistema de calefacción a gasoil, con salidas distribuidas en distintos ambientes.

La autonomía energética se apoya en un importante sistema solar. En el techo hay ocho paneles solares y el equipo cuenta con dos baterías de litio de 300, además de un inversor inteligente de 5000, con picos de 10.000. Este sistema permite alimentar buena parte de los artefactos eléctricos y administrar los consumos durante las estadías sin conexión externa.

Una grabación muestra la carrocería exterior de un colectivo blanco acondicionado como motorhome. El registro presenta el frente del vehículo, los paneles laterales de almacenamiento, el compartimento trasero del motor abierto con sus componentes mecánicos a la vista y el área de las ruedas.

El vehículo también tiene un sistema de almacenamiento de agua de gran capacidad: tres tanques de 750 litros cada uno. Las instalaciones contemplan aguas blancas, grises y negras.

Isabel explica que las aguas grises pasan por dos filtros y luego se reutilizan para abastecer los depósitos de los inodoros. “El sistema tiene motores independientes para el circuito de aguas grises y el de agua limpia, además de filtros específicos”, precisó.

En el exterior también hay una ducha para utilizar después de las actividades al aire libre, un espacio de guardado y lugar para transportar un cuatriciclo, que suelen llevar cuando permanecen varios días en un mismo destino.

En el exterior, el motorhome tiene instalada una ducha para utilizar después de las actividades al aire libre

Isabel aprendió a manejar un colectivo a los 65 años

La transformación del micro no fue el único desafío que enfrentó Isabel. Cuando llegó el momento de salir a la ruta, ninguna de las seis amigas tenía experiencia conduciendo un vehículo de semejantes dimensiones.

En un primer momento, dos se comprometieron a sacar el registro. Pero finalmente Isabel quedó como la única conductora.

Ella ya manejaba autos y camionetas, pero nunca había estado al volante de un colectivo de más de 12 metros. Para prepararse, se acercó a una empresa de transporte de Villa Gesell, donde le permitieron practicar con una unidad de características similares.

Isabel es la única del grupo que tiene el registro para manejar el motorhome

“Me subí y me dijo: ‘Bueno, empezá a andar’. Le dije que necesitaba algunos tips. Me tuvo una hora dando vueltas, me hizo estacionar acá y allá y después me dijo: ‘Listo, andá que te hagan el examen’. Cuando volví con la parte teórica, me dijo que ya me había tomado el examen”, relató entre risas.

Con el tiempo incorporó las dimensiones del vehículo y aprendió a conducirlo con precaución. También se interesó por la mecánica para poder resolver inconvenientes durante los viajes.

Entre los recorridos más importantes que hicieron con el Mamotreto se destacan el circuito de los Siete Lagos, Bariloche y Cuyín Manzano. También recorrieron la Ruta Nacional 3 hacia el sur, hasta un poco antes de llegar a Puerto Madryn.

Entre los recorridos más importantes que hicieron con el Mamotreto se destacan el circuito de los Siete Lagos, Bariloche y Cuyín Manzano. También recorrieron la Ruta Nacional 3 hacia el sur, hasta un poco antes de llegar a Puerto Madryn

Tenían previsto realizar un viaje más extenso hacia el norte argentino, con un recorrido que incluía Amazonas, Cataratas del Iguazú, Corrientes y distintos destinos del noreste. Sin embargo, tuvieron que suspenderlo por los las complicaciones climáticas que afectan a esa región.

Vender el “mamotreto” para terminar el nuevo motorhome

El próximo proyecto ya está en marcha. Isabel junto a otras tres amigas decidieron construir un motorhome más chico, pero sin resignar las comodidades necesarias para viajar durante varios días.

Esta vez eligieron un minibús Mercedes-Benz 915, de dimensiones considerablemente menores que las del colectivo anterior. La nueva unidad está pensada para cuatro personas: Isabel, Pato, la tía de esta última y la prima de Isabel. Pero hay otros pasajeros que tienen prioridad a la hora de diseñar los espacios: los 4 perros rescatados.

Las amigas junto a otros rodanteros disfrutando de uno de los viajes que hicieron al sur

“Acá estamos metiendo más mano que en el anterior. Tenemos un amigo que se dedica a esto, haciendo todo lo que es estructurar, las bauleras, soldar y cortar. Después nosotras nos estamos encargando de todo lo que es aislación, hacer todos los muebles y la instalación eléctrica”, detalló.

Isabel es quien tiene más conocimientos de electricidad y se ocupa principalmente de esa parte, mientras que Pato -otra de las dueñas- la acompaña y participa de la fabricación del mobiliario.

“Nosotros siempre construimos con camas individuales, porque alguno quiere su camita. Pero haremos algún sistema para que la cama del fondo se pueda transformar en una cama completa. Es una cama de dos metros treinta, así que pueden dormir tres”, anticipa.

Isabel posa junto a Pato delante del "Mamotreto", que actualmente está a la venta

La idea es terminar los trabajos antes de fin de año, aunque el plazo dependerá principalmente de cuánto demore la construcción de la estructura y la venta del Mamotreto.

“El motorhome lo vendemos a USD 80 mil o USD 40 mil, si es que le sacamos las cosas que necesitamos para terminar de armar el otro”, especificó Isabel. Sin embargo, contó que decidieron lanzar “una oferta especial hasta fines de diciembre por USD 65 mil completo o USD 35 mil sin equipamiento”. También aceptan mini buses en parte de pago. Los interesados pueden comunicarse al 2255530220.

El objetivo es que el nuevo minibús esté listo para la próxima temporada y puedan utilizarlo en Punta Médanos, uno de los lugares de encuentro habituales de la comunidad rodantera.