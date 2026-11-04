Comenzaron los cortes de calle y desvíos por la visita del papa León XIV: el mapa completo de las zonas restringidas

El Gobierno restringió desde hoy el acceso y la circulación de peatones y vehículos en los barrios porteños de Palermo y, desde el 7 de noviembre hará lo mismo en la zona de Recoleta, por la visita del papa León XIV a la Argentina. Los controles incluirán verificación de DNI, declaraciones juradas y comprobantes de hospedaje para ingresar a las áreas delimitadas.
Hasta la noche de ayer hubo cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento (Palermo) aunque permanecieron dos carriles habilitados en cada sentido.
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Dónde comenzaron los cortes por la visita del papa León XIV
Desde la madrugada de hoy comenzó a realizarse el vallado perimetral al tránsito sobre la avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta interrumpir por completo el tránsito.
Los vecinos conservarán un carril exclusivo para acceder a sus cocheras hasta el sábado 7, mientras se instalan vallas y carpas.
Los ingresos y egresos del área restringida de Palermo se concentrarán, desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11, en las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras. Quienes vivan en la zona deberán presentar un DNI con domicilio actualizado.
Antes de la madrugada del 7 de noviembre, los residentes deberán retirar los vehículos estacionados sobre la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro.
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Y podrán estacionarlos a 45 grados sobre las siguientes avenidas:
- Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Avenida del Libertador
- Avenida del Libertador (sentido Retiro), entre Libertad y Avenida Callao.
Los vehículos que permanezcan dentro del área serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho mediante grúas y personal de Tránsito. El operativo también contempla el traslado de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos en Palermo y Retiro.
La mayor concentración de público está prevista para el lunes 9 de noviembre, cuando el pontífice regrese a la Ciudad, después de visitar por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Esa tarde celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador.
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Habrá cuatro accesos principales, con una entrada organizada desde la zona de Olleros hacia adelante y otros ingresos por el lado del río. Voluntarios y señalización orientarán a los asistentes hacia los sectores habilitados para la misa.
Hasta cuándo durarán los desvíos por la visita del Papa
El lunes 16 de noviembre volverá a la normalidad la circulación vehícular en la Ciudad de Buenos Aires ya que se levantarán por completo los cortes sobre la avenida del Libertador.
Cómo conseguir el permiso para circular por las zonas restringidas
Las personas que no puedan acreditar su residencia tendrán que completar un formulario de declaración jurada habilitado por el Gobierno de la Ciudad.
Empleados y comerciantes deberán exhibir documentación equivalente, mientras que los turistas necesitarán presentar la reserva de su alojamiento. Los únicos puntos habilitados para entrar o salir estarán en los cruces de la avenida Alvear con Callao y con Libertad.
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Los vecinos deberán identificarse ante la Policía con DNI actualizado, y empleados, comerciantes o residentes sin ese comprobante tendrán que completar una declaración jurada en el sitio oficial porteño.
Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán mostrar sus reservas para atravesar los controles. Los residentes deberán retirar sus autos antes del mediodía del 7 de noviembre.
Los cortes en Recoleta
La segunda zona con restricciones totales será el entorno de la Nunciatura Apostólica, residencia oficial de la representación del Vaticano en Buenos Aires.
León XIV se alojará durante cuatro noches en el Palacio Fernández Anchorena, con entrada por la avenida Alvear 1637, cerca de la esquina con Montevideo.
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Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, no podrán circular vehículos en el perímetro comprendido por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao.
La medida también alcanzará 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.
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