Sociedad

Rescataron 29 aves silvestres que se encontraban en cautiverio en Catamarca

Equipos policiales, judiciales y ambientales inspeccionaron dos domicilios en Banda de Varela y pusieron a los animales bajo resguardo para controles sanitarios y su futura liberación

Cuatro jaulas de alambre y madera con pequeñas aves en su interior dispuestas sobre un piso de cemento junto a una pared
Las autoridades rescataron 29 aves autóctonas en cautiverio tras dos allanamientos en Banda de Varela. (El Esquiú)
Guardar

Las autoridades rescataron 29 ejemplares de fauna silvestre que eran mantenidos en cautiverio en dos viviendas del barrio Banda de Varela, al este de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El operativo permitió además el secuestro de 19 jaulas y 18 tramperas destinadas a la captura clandestina de aves autóctonas.

Los animales, las jaulas y los dispositivos de trampeo quedaron a disposición de la Justicia y de las áreas ambientales de la provincia. Para las aves recuperadas se dispusieron controles veterinarios, un período de cuarentena y, una vez cumplidas esas instancias, la liberación en su ambiente natural.

PUBLICIDAD

Según informó el portal El Esquiú, las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, tras un requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 2. De acuerdo con la información oficial, el pedido judicial se sustentó en tareas previas de investigación y averiguaciones que permitieron localizar las propiedades donde se habrían cometido las irregularidades.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia. También participaron profesionales de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente, y personal sumariante de la Unidad Judicial N° 3.

PUBLICIDAD

La coordinación entre las áreas policiales, judiciales y ambientales permitió ejecutar las órdenes en forma simultánea. El objetivo fue preservar los elementos de interés para la causa y constatar la situación de los ejemplares hallados en ambos domicilios.

Durante las inspecciones, las comisiones revisaron patios y sectores interiores de las propiedades. Allí detectaron aves que permanecían encerradas en un contexto que, según las actuaciones, no se ajustaba a las exigencias previstas para la tenencia de especies silvestres.

Al finalizar las inspecciones, los equipos intervinientes realizaron el inventario de los animales encontrados y dispusieron su custodia preventiva. En total, fueron recuperados 29 ejemplares de distintas especies autóctonas, aunque la información difundida no precisó cuáles eran.

Además de las aves, el procedimiento permitió incautar 19 jaulas utilizadas para transporte o alojamiento. Estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales como parte de la investigación sobre la presunta captura y acopio ilegal.

policia de Catamarca portada
El operativo judicial resultó en el secuestro de 19 jaulas y 18 tramperas destinadas a la captura de fauna silvestre. (policiadecatamarca.gob.ar)

Las autoridades también secuestraron 18 tramperas, instrumentos prohibidos por la legislación vigente para la captura de fauna nativa.

Tras el rescate, los animales quedaron bajo la órbita del área provincial de Biodiversidad, que deberá coordinar las etapas posteriores de atención y resguardo. El primer paso previsto es una revisión veterinaria para conocer el estado de cada ejemplar antes de definir su evolución.

Luego, las aves deberán atravesar un período de cuarentena. Esta instancia busca mantenerlas bajo observación antes de avanzar con la restitución a su entorno, de acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades ambientales.

La liberación se concretará una vez que los ejemplares hayan cumplido las condiciones necesarias para volver a su hábitat natural. La información oficial no precisó plazos para esa etapa ni los sitios donde se realizarán las futuras liberaciones.

La causa continuará bajo intervención del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, la Fiscalía de Instrucción N° 2 y los organismos ambientales que participaron en los allanamientos. Por el momento, no se informaron identidades de personas involucradas ni nuevas medidas procesales vinculadas con el expediente.

Temas Relacionados

Rescate animalCatamarcaFauna silvestreAves

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un trabajador murió ahogado mientras limpiaba un aljibe en Catamarca y otro lucha por su vida

La víctima fue identificada como Ricardo Fabián Roldán. Su compañero sufrió un grave cuadro de asfixia y descompensación

Un trabajador murió ahogado mientras limpiaba un aljibe en Catamarca y otro lucha por su vida

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Desde el domingo pasado, no hay novedades de la mujer. Por esto, la Comisaría Segunda pidió colaboración de la comunidad para establecer su paradero

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció franjas de 6 a 22 para camiones, acoplados y semirremolques entre el 6 y el 13 de noviembre

Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

La ANMAT prohibió el uso de una serie de insumos médicos por graves irregularidades

El organismo de control restringió la venta y empleo de materiales hallados en un depósito sanjuanino tras constatar inconsistencias en lotes, registros y presentación comercial

La ANMAT prohibió el uso de una serie de insumos médicos por graves irregularidades

El ascenso y la caída de las SA, la sangrienta fuerza paramilitar que Hitler usó como instrumento de terror y después sacrificó

El 4 de noviembre de 1921, luego de un enfrentamiento con opositores en una cervecería de Múnich, el líder nazi fundó oficialmente el grupo de choque que aterrorizó a la sociedad alemana durante 13 años, hasta que la ambición de su jefe, Ernst Röhm, provocó su abrupto y violento final durante “la noche de los cuchillos largos”

El ascenso y la caída de las SA, la sangrienta fuerza paramilitar que Hitler usó como instrumento de terror y después sacrificó

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal