Crimen y Justicia

Cayó una banda que vendía droga por delivery en Neuquén: incautaron un auto de alta gama y hay dos detenidos

Los procedimientos permitieron incautar cocaína, marihuana, efectivo, vehículos y balanzas. A raíz de esto, la Justicia dispuso que los acusados permanezcan detenidos

Dos paneles de la Policía de Neuquén junto a bolsas con polvos y comprimidos, billetes y documentos sobre una mesa
Los elementos secuestrados durante el allanamiento en Limay
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Dos investigaciones por presunta venta de drogas derivaron en la detención de dos personas en la ciudad de Neuquén, tras procedimientos policiales y judiciales que permitieron secuestrar cocaína, marihuana, un vehículo de alta gama, dinero y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Uno de los operativos se realizó el miércoles pasado en una vivienda del barrio Limay, en el marco de una causa iniciada a partir de información remitida por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Por esto, la División Antinarcomenudeo de la Policía de Neuquén había sido instruida para investigar una posible modalidad de comercialización mediante entregas a domicilio.

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Después de haberse labrado una orden judicial, el personal especializado allanó el inmueble y detuvo a un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Como resultado del procedimiento, los efectivos incautaron más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína, envoltorios con cannabis y cerca de $140.000 en efectivo.

También secuestraron un automóvil de lujo, teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos, balanzas de precisión y otros objetos que, según la investigación, serían utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La investigación por narcomenudeo en Neuquén apuntó a una modalidad de comercialización de drogas mediante entregas a domicilio.
La investigación por narcomenudeo en Neuquén apuntó a una modalidad de comercialización de drogas mediante entregas a domicilio.

El operativo contó con la intervención de diez integrantes del Departamento Antinarcóticos y dos móviles policiales. Según la información obtenida por LMNeuquén, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, que investiga una presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

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Otra investigación por venta de drogas

Previo a esto, en una investigación correspondiente a una causa diferenciada, la fiscal Paula Yerfino y el asistente letrado José Luis Linares formularon cargos contra seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en distintos sectores de la capital neuquina.

Después de que la pesquisa se extendiera durante dos meses, las autoridades lograron registrar un total de 81 movimientos que serían compatibles con la venta de estupefacientes. Por este motivo, la Fiscalía a cargo del caso atribuyó a los acusados el delito de comercio de drogas agravado por la participación organizada de tres o más personas.

Por otro lado, las autoridades informaron que la Policía secuestró 350,1 gramos de cocaína distribuidos en 448 envoltorios, otros 301 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión durante los allanamientos realizados el jueves 29 de octubre.

Agentes con pasamontañas posan frente a una vivienda detrás de mesas con bolsas, dinero en efectivo, teléfonos y una balanza
Agentes de la División Antinarcóticos exhiben estupefacientes, dinero y equipos secuestrados durante allanamientos en Añelo, Neuquén. (Río Negro)

En este contexto, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para dos de los acusados identificados como C.D.A. y L.O.J., al considerar sus antecedentes por delitos vinculados a estupefacientes y los riesgos para el avance de la causa. Para A.D.A., M.B.F., A.A. y F.P.P., pidió prisión domiciliaria en domicilios diferentes de los inmuebles investigados como puntos de venta.

Por su parte, el juez de garantías Juan Guaita aceptó los planteos y estableció las medidas por cuatro meses. Además, ordenó la clausura de dos propiedades presuntamente utilizadas para la comercialización de drogas y el embargo preventivo de cuentas bancarias relacionadas con la investigación.

Días antes, el Gobierno de Neuquén afirmó que los procedimientos realizados en Añelo dieron un golpe al microtráfico. Según registraron, la División Antinarcóticos realizó 74 allanamientos entre el 28 de febrero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

En ese período, los operativos en la localidad permitieron incautar 10,576 kilos de cannabis y 4,651 kilos de cocaína, además de una cantidad menor de éxtasis. Las actuaciones también derivaron en el secuestro de 20 armas de fuego, 902 municiones, 32 vehículos, $ 57.748.010 y USD 121.

El relevamiento abarcó los primeros 19 meses de vigencia de la Ley Provincial N° 3488, que desde febrero de 2025 habilita a la provincia a investigar y perseguir determinados delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes. Así, 26 personas alcanzadas por esas causas estaban bajo distintas medidas judiciales al momento de la difusión de las cifras.

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