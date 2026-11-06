Atacó a puñaladas a su ex pareja en una plaza de Catamarca y fue detenido horas después

La plaza del Nido, en la esquina de Los Peregrinos y avenida Los Terebintos, fue el escenario del ataque denunciado por la mujer (Google Maps)

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Un hombre de 24 años fue arrestado en la madrugada de este jueves en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, acusado de haber atacado a su expareja, una mujer de 29 años. Tras sufrir heridas en el hombro izquierdo y la espalda, la víctima fue asistida médicamente en el lugar y quedó internada.

El episodio ocurrió cerca de las 23:10 del miércoles en la plaza del Nido, situada en la esquina de Los Peregrinos y avenida Los Terebintos. Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar tras tomar conocimiento de la situación. Allí, la joven señaló a su ex pareja como presunto autor de las lesiones.

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La investigación busca determinar cuál fue la secuencia de hechos previa al ataque y bajo qué circunstancias se produjo el encuentro entre ambos. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las heridas fueron causadas con un arma blanca.

La mujer fue trasladada posteriormente al Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internada a raíz de las lesiones. No se difundió un parte médico con precisiones sobre su evolución clínica ni sobre la gravedad de las heridas.

La víctima fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internada

Mientras avanzaban las actuaciones en la plaza, efectivos policiales iniciaron la búsqueda del hombre señalado por la víctima. Cerca de la medianoche, agentes de la Comisaría Quinta lo arrestaron en la intersección de la calle Ministro Dulce y pasaje Esquiú.

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El detenido tiene 24 años y quedó alojado en una dependencia policial en averiguación del hecho. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción N.º 5, a cargo del fiscal Hugo Costilla, que deberá definir las medidas procesales iniciales y reunir los elementos necesarios para establecer qué ocurrió.

El hombre de 24 años fue arrestado horas después del hecho y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 5

La investigación deberá contemplar si existían antecedentes de denuncias, medidas de restricción u otros registros que permitan establecer la existencia de situaciones previas de violencia.

En Catamarca funciona la Unidad Judicial Especial de Violencia Familiar y de Género, ubicada en Esquiú 315, con atención durante las 24 horas. También se pueden realizar denuncias en las unidades judiciales de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

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Quienes requieran orientación o acompañamiento pueden concurrir a la sede de la Fiscalía Penal, en General Roca 50, o a las comisarías y juzgados de paz en localidades del interior provincial. En la Capital, los Juzgados de Familia, ubicados en Perú 18, y el Consejo de la Mujer de la Municipalidad de la Capital, en Obispo Esquiú 50, también integran la red de atención.

Además, está disponible la Línea 144, destinada a brindar asesoramiento, contención y asistencia ante situaciones de violencia de género. La provincia cuenta asimismo con el Hogar de Protección Warmi y con canales de WhatsApp del Servicio de Asistencia, Contención y Refugio por Violencia de Género.

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La Fiscalía de Instrucción N.º 5 continuará con las actuaciones para determinar la calificación legal que corresponderá al hecho y resolver la situación procesal del hombre arrestado.

El caso de Maira Cabrera

Mientras tanto, la Justicia investiga un posible femicidio en Catamarca. Se trata del caso de Maira Cabrera, de la que nada se sabe desde el 10 de agosto.

La joven desapareció en la localidad de Casa de Piedra, ubicada en el departamento La Paz. En línea con el relato de su familia, aquel día se había dirigido a la vivienda de un hombre identificado como E.C. Se trata del padre de uno de sus tres hijos, para pedirle dinero antes de ir a ver a los chicos.

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En octubre de este año, ese mismo hombre fue señalado por su propio sobrino, quien declaró que ese día el menor habría acompañado al detenido a una garita de Telaritos, en el departamento Capayán, donde esperaron a que la mujer llegara.

El joven habría sido la última persona que los vio retirarse juntos hacia la vivienda del acusado. Asimismo, destacó que el menor aseguró haber recibido instrucciones por parte de su familiar, en caso de que llegaran a preguntarle por Cabrera.

“‘Punguna’ me dijo, al momento de esperar a Maira en la garita, que si me llegaban a preguntar de la Policía por Maira, que diga que se había ido en un camión”, relató su sobrino. El hombre continuará detenido como principal sospechoso conforme avance la investigación.

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