Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Los dos papamóviles son idénticos y llevan la misma patente por pedido del Vaticano

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Con la visita de papa León XIV a la Argentina en el horizonte, dos camionetas dejaron de ser vehículos de trabajo para convertirse en los papamóviles que trasladarán al pontífice durante las actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires. Las unidades fueron construidas en seis semanas, a partir de especificaciones enviadas por la Santa Sede, y aún mantienen bajo reserva buena parte de su imagen final.

Detrás de esa transformación estuvo Julián Benedetti Basone, ingeniero y líder del proyecto que construyó el papa móvil, quien explicó que el encargo obligó a adaptar cada detalle de las camionetas a las necesidades del Vaticano. “Nosotros hicimos dos papamóviles para Argentina”, afirmó en Infobae Al Amanecer describir un trabajo que incluyó estructuras nuevas, piezas fabricadas especialmente y cambios mecánicos para que el vehículo pueda transportar al Papa de pie.

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Una unidad espera en Córdoba y la otra quedó en Buenos Aires

Una de las unidades ya fue enviada a Córdoba y la otra permanece en Buenos Aires, desde donde se prevé que cubra un recorrido con escalas en Claypole, el Monumento de los Españoles y Luján. La distribución responde al cronograma que, según explicó el responsable técnico, contempla actividades del pontífice en ambas provincias durante la misma jornada.

Los dos vehículos son idénticos y llevan la misma patente, una particularidad que, de acuerdo con Benedetti Basone, fue solicitada desde el Vaticano. Esa decisión también explica por qué el equipo no trabajó sobre una sola camioneta: necesitaba disponer de dos unidades con las mismas condiciones de funcionamiento, seguridad y presentación.

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Las camionetas fueron construidas en seis semanas según especificaciones enviadas por la Santa Sede

La reserva sobre el resultado final forma parte del compromiso asumido con la Santa Sede. Las imágenes conocidas hasta ahora corresponden a distintas etapas de la fabricación y no exhiben por completo el aspecto que tendrán los vehículos cuando salgan a la calle. “El Papa aceptó todo”, sostuvo el ingeniero al referirse al diseño que recibió la aprobación para avanzar.

El pedido llegó en italiano y fijó las dimensiones de cada componente

El primer contacto llegó por correo electrónico y en italiano. Allí estaban los requerimientos iniciales para una obra que debía resolver mucho más que una modificación estética: el Vaticano estableció las medidas del asiento papal, los apoyabrazos, el respaldo, la altura de la plataforma y las características de los pasamanos.

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También quedaron definidos los ornamentos, los banderines y los escudos que llevaría cada papamóvil. A partir de esas indicaciones, el equipo desarrolló una propuesta y mantuvo sucesivos intercambios por correo y llamadas virtuales con la Santa Sede hasta que el diseño obtuvo la conformidad final.

La validación incluyó la cúpula, las barandas, los laterales y la escalera, además de cuestiones ligadas a la comodidad del pontífice. La contextura física del Papa fue uno de los datos que el Vaticano consideró obligatorios para el proyecto, junto con las condiciones necesarias para que pudiera mantenerse de pie durante los trayectos.

El punto de partida fue una camioneta de doble cabina. Para dar forma al papamóvil, el equipo retiró la sección trasera donde habitualmente se ubican los pasajeros y unió la cabina con la caja de carga mediante refuerzos estructurales y un piso elevado.

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Esa intervención exigió conservar los puntos de soldadura y otros elementos de la estructura original. El resultado debía ofrecer espacio para cinco personas: el Papa, dos acompañantes ubicados a sus costados y dos integrantes de seguridad sobre las plataformas traseras.

Dos papamóviles trasladarán al papa León XIV durante su visita a Córdoba y Buenos Aires

La distribución del peso obligó a revisar el comportamiento mecánico de la pickup. Una camioneta convencional no está preparada para concentrar esa carga en el eje trasero, por lo que se modificaron la suspensión, los amortiguadores y el piso de ambas unidades para adecuarlos a la nueva configuración.

Además, los vehículos incorporan aislantes destinados a reducir las vibraciones. El objetivo fue asegurar mayor estabilidad mientras el pontífice viaja de pie, una condición que alteró tanto el diseño interior como la respuesta de la camioneta sobre el camino.

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Una escalera eléctrica y una cúpula hecha como pieza única completan la conversión

La escalera trasera es uno de los mecanismos diseñados para facilitar el acceso al sector papal. Funciona de forma eléctrica y se despliega desde la parte posterior cuando el Papa apoya el pie, según explicó Benedetti Basone sobre un sistema que debía integrarse al conjunto sin afectar la estructura del vehículo.

Sobre ese espacio se instaló una cúpula termoformada en una sola pieza. El Vaticano pidió materiales determinados para ese componente y su forma curva requirió maquinaria específica, además de un trabajo especializado para lograr el acabado que necesitaba el proyecto.

La fabricación de las partes plásticas demandó más de 20 matrices. Cada una implicó una tarea artesanal, ya que no se trata de una producción masiva sino de una conversión limitada a dos unidades, con componentes desarrollados para este encargo puntual.

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Benedetti Basone comparó esa escala con el ritmo habitual de la industria automotriz y señaló que la planta de Zárate produce una camioneta cada 89 segundos, aunque aclaró que ese número no representa el ciclo completo de fabricación de un vehículo. En este caso, el desafío fue construir una unidad única sin renunciar a las condiciones de calidad y seguridad requeridas.

Las unidades quedarán bajo custodia argentina después de la visita

El responsable del proyecto evitó dar una cifra total por el costo de los papamóviles, pero indicó que cada unidad supera ampliamente el valor de una pickup convencional y puede costar más del doble. El presupuesto reúne el precio de la camioneta de base, las modificaciones estructurales, las piezas exclusivas y las matrices necesarias para fabricar los componentes.

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Los vehículos pertenecen a la Santa Sede, que encargó al equipo argentino su custodia y cuidado una vez que concluya la visita. Por eso, las dos unidades permanecerán en el país después de que el pontífice complete su agenda en Córdoba y Buenos Aires.

Benedetti Basone mencionó, en tono de broma, la posibilidad de que uno de los vehículos llegue algún día al museo de papamóviles del Vaticano. Allí, según indicó, ya se exhibe un modelo de Japón en los garajes de la Santa Sede, mientras que la planta de Zárate recibe visitas de la comunidad en un espacio destinado a recorridos.

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