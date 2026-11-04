Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que se descompensó en el avión a Roma: “Estuvo al borde del paro cardíaco"

Castro viajó rumbo a Italia para realizar la cobertura periodística de la gira del papa León XIV.

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Nelson Castro intervino para asistir y estabilizar a una pasajera que sufrió una emergencia cardíaca en un vuelo rumbo a Roma, según los mensajes que el médico y periodista envió a sus compañeros de TN y Radio Rivadavia.

El relato fue reproducido este miércoles por Gonzalo Bañez, quien reemplaza a Castro en el programa radial. Castro está viajando hacia el Vaticano para integrar la cobertura de la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. Al momento de conocerse el episodio, todavía no había arribado a la capital italiana.

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Bañez explicó al aire que, anoche a las 00:01, Castro compartió un mensaje en el grupo de WhatsApp que reúne a la producción y al equipo del ciclo. “Viajé con trabajo médico a bordo”, escribió el conductor, según leyó su compañero.

Ante las preguntas del equipo, Castro describió la asistencia que brindó a una mujer. “Un momento, qué momento difícil”, agregó antes de dar detalles sobre el cuadro que atravesó la pasajera.

Durante la emisión del programa Vamos Rivadavia en Radio Rivadavia, los conductores relatan la intervención médica de urgencia realizada por el periodista Nelson Castro a bordo de un vuelo hacia Roma. Castro, quien además es médico, brindó asistencia a una pasajera que presentó una descompensación cardíaca en pleno viaje.

La pasajera sufrió un bloqueo cardíaco y fue atendida durante la escala en Río de Janeiro

“Una señora tuvo un bloqueo cardíaco grave. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río de Janeiro. La paciente estuvo al borde del paro cardíaco”, contó Castro en el intercambio citado por Bañez.

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Según el periodista y médico, la emergencia se produjo antes de que el avión iniciara el cruce del océano Atlántico. La aeronave realizó una escala en Río de Janeiro, donde la pasajera recibió atención de un equipo de emergencias.

El periodista informó la situación a la producción de Vamos Rivadavia mediante un mensaje a las 00:01.

Castro dijo que lograron estabilizarla hasta el arribo de la ambulancia

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, señaló Castro, de acuerdo con la reproducción del audio en Radio Rivadavia.

Bañez precisó que el médico intervino ante la descompensación de la mujer y que la paciente fue trasladada a un hospital luego de la escala. No trascendieron datos sobre su identidad ni sobre su evolución clínica posterior.

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Castro continuó su viaje hacia Italia para sumarse a la cobertura de la gira papal.