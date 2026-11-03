Crimen y Justicia

Quién es Marcia, la jefa narco prófuga que chocó a un patrullero para intentar escapar

Marcia Giovanetone, ex beneficiaria de planes sociales, era buscada de la Justicia federal hace más de un año, acusada de manejar una red de kioscos de droga. Fue capturada en Moreno por la Policía Bonaerense

La detención de Marcia Giovanetone a cargo de la Policía Bonaerense

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Marcia Giovanetone, alias “La Marcia”, “La Patrona” o “La Doña”, una ex beneficiaria de planes sociales acusada de ser la jefa de una organización narco que controlaba kioscos de droga en tres barrios de la zona de Luján, fue detenida el lunes por la noche en Moreno por la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La Justicia federal había decretado su captura hace más de un año. En las últimas horas, la Delegación Morón de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas la capturó en el cruce de las calles Julián Álvarez y Perito Moreno, mientras viajaba a bordo de una camioneta Ford Ranger.

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Al oír la voz de alto, Giovanetone aceleró y chocó contra un móvil de la fuerza provincial. Intentó huir, sin éxito: un agente le disparó a uno de sus neumáticos. Dos agentes la retuvieron en el piso antes de esposarla.

Así, fue trasladada a una celda de la Delegación, para comparecer ante el juez federal Elpidio Tezanos Pinto. En rigor, no tenía un pedido de captura, sino dos. Uno, por narco. El otro, por supuestamente quebrar un arresto domiciliario y vender igual.

La detención de Marcia Giovanetone a cargo de la Policía Bonaerense
Marcia Giovanetone tras su arresto

Lo cierto es que, a Marcia, la Bonaerense la seguía hace semanas. El operativo para encontrarla incluyó vigilancias encubiertas, seguimientos con filmaciones, análisis de redes sociales, entrecruzamientos de llamadas, posicionamientos de antenas y escuchas telefónicas realizadas durante dos meses sobre seis líneas.

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Carlos Salas, su ex pareja y presunto socio en la jefatura de la banda, intentó lograr la prisión domiciliaria semanas atrás, sin éxito. La Sala 3 de la Cámara Federal de San Martín denegó el pedido para enviarlo a su domicilio. Entre sus argumentos, la defensa de Salas aludió a un infarto sufrido en la cárcel.

Los jueces también recordaron que, antes de su arresto, Salas, alias “El Rubio”, “efectuó disparos de arma de fuego que ocasionaron lesiones graves a dos personas”. Poco después, “al advertir la presencia de personal del Grupo de Apoyo Departamental que patrullaba la zona en su búsqueda, descendió abruptamente del rodado en el que se hallaba y emprendió la huida a pie”.

"La Marcia", en una foto de sus redes sociales
"La Marcia", en una foto de sus redes sociales

Giovanetone, por su parte, registra causas penales desde 2014, cuando fue acusada de la sustracción de un niño, en un expediente que tramitó en la UFI N°10 de Mercedes. Con el correr de los años, fue acusada en otros cuatro expedientes por violación a la ley de drogas, con un paso por una cárcel de la plata. En el medio, cobró una serie de planes sociales como el Progresar, la AUH y un el beneficio para acceder a una garrafa de gas, según sus registros oficiales.

La denuncia anónima que dio inicio a su causa en la Justicia federal marcó, precisamente, que la presunta jefa deealer y “El Rubio” Salas operaban con un proveedor de la zona de Moreno, apodado “El Cholo Parce”.

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