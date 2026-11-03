Sorpresa en la Fórmula 1: pondrían a la venta a la escudería Cadillac en medio de su temporada debut

Cadillac podría estar en venta, según un prestigioso medio financiero deportivo

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El mundo de la Fórmula 1 se llevó una sorpresa después de que se diera a conocer que Mark Walter ofreciera Cadillac F1 por al menos 3 mil millones de dólares, según un informe de Sportico. El empresario estadounidense controla la escudería a través de TWG Global, que agrupa sus activos de automovilismo (equipos de F1, IndyCar y NASCAR) bajo la división TWG Motorsports.

El medio especializado en negocios deportivos, que citó a tres personas familiarizadas con el proceso, señaló que existen al menos siete partes interesadas en adquirir el equipo. Cadillac debutó esta temporada en la Fórmula 1 como la undécima escudería de la parrilla y todavía no consiguió puntos en el campeonato de constructores.

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La eventual operación abriría interrogantes sobre la continuidad accionaria de General Motors, socio de Cadillac en el proyecto. TWG es el propietario mayoritario, aunque no se difundió el reparto de participaciones entre las compañías ni qué porcentaje del equipo podría cambiar de manos.

La información representa un cambio respecto de la posición pública que TWG Global sostuvo durante los últimos meses. En agosto, luego de que circularan versiones sobre una posible venta de algunos activos deportivos vinculados con Walter, un portavoz de la empresa aseguró que la compañía no evaluaba desprenderse del equipo de Fórmula 1.

Mark Walter es un reconocido accionista deportivo (Reuters)

La negativa también quedó asentada en un comunicado emitido el 26 de agosto. “TWG no está considerando vender su participación en el equipo Cadillac de Fórmula 1 ni en ninguna otra parte de TWG Motorsports”, indicó entonces la compañía.

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Sportico afirmó que TWG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el proceso de venta. General Motors, por su parte, declinó hacer declaraciones sobre el informe, de acuerdo con una publicación del medio norteamericano IndyStar.

El posible desprendimiento de Cadillac apareció en medio de una reorganización de la cartera de inversiones deportivas de Mark Walter. El empresario acordó la venta de su participación mayoritaria en Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares a un grupo liderado por Joshua Kushner y Bob Iger. La operación marcó un récord para una franquicia deportiva, según detalló el medio de comunicación líder en la industria de los negocios del deporte.

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Walter también vendió su participación del 13% en Chelsea al accionista mayoritario Clearlake Capital. Bloomberg informó que busca vender Los Angeles Sparks, equipo de la Women’s National Basketball Association (WNBA), por unos 700 millones de dólares.

Los movimientos en otros activos deportivos contrastan con la posición de Walter sobre Los Angeles Dodgers. La semana pasada, el dueño del equipo de las Grandes Ligas descartó una venta de la franquicia en declaraciones a California Post. “Vamos a mantener al equipo pase lo que pase”, afirmó Walter, según ese medio.

Checo Pérez renovó su vínculo con Cadillac recientemente

La posibilidad de que Cadillac cambie de propietario también surge mientras persisten dudas sobre operaciones vinculadas a compañías de seguros controladas por Walter a través de Guggenheim Partners, donde es director ejecutivo y cofundador. Según Sportico, dos investigaciones federales revisan transacciones entre partes relacionadas que no fueron reveladas.

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No se presentaron cargos. TWG niega cualquier fraude y, según The Race, las investigaciones no involucran al equipo Cadillac de Fórmula 1. Durante el Gran Premio de los Países Bajos, Adrian Atkinson, ejecutivo de comunicaciones de General Motors Motorsports, leyó la negativa de TWG ante preguntas sobre el asunto.

En esa misma conferencia, al nuevo director del equipo, Marcin Budkowski, le consultaron si había pedido garantías ante esas investigaciones. “No hay ninguna influencia al respecto”, respondió, según Crash.net.

La escudería estadounidense ingresó a la Fórmula 1 en 2026, la primera campaña con 11 equipos desde 2016. TWG y General Motors pagaron una penalización por dilución de 450 millones de dólares e invirtieron al menos otros mil millones para poner en marcha el proyecto.

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De acuerdo con fuentes citadas por Sportico, Cadillac prevé pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares este año. El medio atribuyó ese escenario a los costos iniciales de la operación y a un negocio comercial todavía en etapa de desarrollo.

En pista, el equipo tampoco logró sumar puntos. El último Gran Premio de la Ciudad de México dejó un nuevo revés para la escudería: Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 44 a causa de una falla en la suspensión delantera izquierda durante una frenada. El finlandés salió ileso. Su compañero, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, terminó en el puesto 17 y luego ascendió al 16. El piloto regresó a la categoría en 2026, después de un año fuera de la Fórmula 1, para encabezar el proyecto de Cadillac junto con Bottas.

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La semana pasada, Pérez acordó una extensión que garantiza su permanencia en el equipo hasta, al menos, 2029. El anuncio se realizó el 28 de octubre, durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México.

La valuación solicitada por Walter se conoce en un período de crecimiento para los equipos de la categoría. Sportico calculó el año pasado que el valor medio de las 10 escuderías de la parrilla ascendía a 3.420 millones de dólares, un 48% más que en la medición anterior y más del doble del promedio de 2023, que había sido de 1.610 millones de dólares.

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