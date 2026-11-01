Recreaban la Batalla de Villamayor en Marcos Paz y un cañón se disparó frente a ellos

Recreadores de época participaron de la conmemoración por los 170 años de la batalla de Villamayor en Marcos Paz

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Una recreación de la Batalla de Villamayor en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, tuvo un momento de tensión y casi termina en tragedia, cuando un cañón de fogueo se disparó de manera imprevista frente al público. El episodio ocurrió ayer durante una actividad por el 170° aniversario del combate de 1856 y no dejó heridos de gravedad.

La conmemoración se realizó en el Paseo del Bicentenario, donde participantes con vestimenta de época representaban el enfrentamiento que tuvo lugar en el territorio del actual partido bonaerense.

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El estruendo se produjo mientras uno de los recreadores explicaba cómo se utilizaba el armamento de ese período. A su lado, otro participante manipulaba el cañón. “Nuestro teniente de artillería introduce el saquete de pólvora. Se usaba pólvora negra...”, decía el narrador antes de la detonación repentina. La acción dejó a tres de los interlocutores afectados, pero sin heridas.

La descarga provocó una nube de humo y sorprendió a los asistentes. El hombre que accionaba el mecanismo perdió el gorro por la fuerza de la explosión y giró sobre sí mismo. Tras el incidente, la jornada continuó con normalidad.

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El disparo de fogueo sorprendió al público durante la explicación sobre el uso de armas del siglo XIX

La Batalla de Villamayor

La Batalla de Villamayor se libró el 31 de enero de 1856 en un paraje rural que hoy forma parte de Marcos Paz, en el contexto de la ruptura política entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina después de la caída de Juan Manuel de Rosas.

El coronel Gerónimo Costa, acompañado por antiguos militares rosistas, había ocupado Zárate el 28 de enero y buscaba reunirse con las fuerzas federales de José María Flores. Sin embargo, Flores había sido vencido días antes en Laguna de Cardoso. En retirada, la columna de Costa fue alcanzada en Villamayor por fuerzas porteñas y derrotada.

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El episodio quedó asociado a las ejecuciones posteriores: la página oficial del municipio bonaerense señala que fueron fusilados cerca de 140 hombres, entre ellos Costa y los coroneles León Benítez y Ramón Bustos. Por ese desenlace, el hecho es presentado en la memoria histórica de Marcos Paz como un combate seguido de una represión de gran magnitud.