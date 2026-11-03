El insólito accidente que sufrió Thiago Medina al regresar de un paseo con sus hijas: “¿Ustedes qué hubiesen hecho?"

Luego de pasar la tarde junto a sus gemelas, Thiago Medina contó el particular accidente que sufrió luego de levantar a sus hijas (Instagram)

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Thiago Medina vivió un momento inesperado después de un paseo con sus hijas y decidió compartirlo con sus seguidores apenas ingresó a su casa. El exparticipante de Gran Hermano 2022 había salido a merendar con sus gemelas, Aimé y Laia, fruto de su vínculo con Daniela Celis, pero al momento de bajarlas del auto tuvo un accidente que lo obligó a improvisar mientras se encontraba solo con las niñas. Lejos de ocultar lo ocurrido, el joven grabó un video y relató, con preocupación y algo de humor, cómo había logrado resolver la situación.

“Buenas, ¿qué onda? Acá recién llego de merendar con las nenas. Miren, ahí las bajé...”, comenzó Thiago en la grabación. Mientras mostraba a sus hijas y explicaba lo que había ocurrido, contó que el dolor apareció cuando las levantó del vehículo. “Recién llego de merendar -reiteró-. Las bajé de acá del auto y se me salió el hombro de lugar”, relató frente a la cámara.

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“No saben... Se me acaba de salir el hombro de lugar. Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé”, explicó. “¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?”, preguntó a quienes lo seguían en las redes sociales. Thiago volvió a señalar el lugar donde lo esperaban las nenas. “Encima estoy solo con las dos. Mirá, allá están. ¡Hola! Saluden”, dijo, mientras les pedía a las niñas que prestaran atención ante la cámara.

El influencer relató la particular experiencia que atravesó cuando cuidaba a sus hijas (Instagram)

Thiago, siempre reflexivo: ya había hecho un posteo a un año de su grave accidente

A más de un año del accidente de tránsito que cambió su vida, Thiago había demostrado en distintas ocasiones que no dudaba en hablar con seriedad sobre su recuperación. El jueves pasado, el joven de 23 años había regresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde había comenzado su recuperación después del choque. Esta vez, volvió a recorrer la zona de ese lugar, pero con una mirada diferente: la de alguien que podía regresar para recordar lo sucedido y valorar el tiempo transcurrido.

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“Ya se cumplió un año de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Un día que jamás voy a olvidar”, escribió. “Gracias por permitirme seguir acá disfrutando de la vida y, sobre todo, viendo crecer a mis dos hijas que son mi mayor motivo para seguir adelante”, manifestó. Thiago es padre de las gemelas Aimé y Laia, quienes ocuparon un lugar central en su reflexión. La posibilidad de acompañarlas durante su crecimiento apareció como uno de los principales motivos por los que el joven expresó su agradecimiento.

La experiencia también modificó la manera en que Medina observaba los momentos cotidianos. “Valoro más cada abrazo, cada sonrisa y cada momento con las personas que amo”, reconoció. “Entendí que la vida puede cambiar en un segundo y que estar acá, poder contarlo y seguir luchando es un regalo de Dios”, expresó.

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A corazón abierto, Thiago Medina pasó por el hospital donde estuvo internado luchando por su vida luego de un accidente de tránsito y reflexionó al respecto (Instagram)

El influencer cerró el mensaje con una mirada puesta en el futuro y en los proyectos que todavía tenía por delante. “Hoy no sólo recuerdo lo que viví, también agradezco todo lo que todavía me queda por vivir. Por mí, por mis hijas y por todos los que amo”, afirmó. De esa manera, eligió no quedarse únicamente con el recuerdo del accidente, sino también con la posibilidad de continuar construyendo una vida junto a las personas que lo acompañaron durante su recuperación.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina que cambió su vida para siempre

El choque había ocurrido el 12 de septiembre de 2025, cuando Thiago circulaba en moto por Francisco Álvarez, una localidad del partido bonaerense de Moreno. En ese momento, había sido embestido por un automóvil y sufrido lesiones que requirieron una operación de urgencia. El joven tuvo fracturas en varias costillas, desde la cuarta hasta la novena, además de una perforación pulmonar y daños en el hígado y los riñones.

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Desde entonces, Medina atravesó un proceso de recuperación que lo llevó nuevamente al hospital donde había recibido atención después del accidente. El regreso a ese lugar le permitió recordar el momento más difícil, pero también reconocer el camino recorrido desde entonces. Ahora, mientras comparte con sus hijas escenas cotidianas como una merienda o una salida en auto, Thiago continúa mostrando cómo los episodios simples adquieren otro valor después de una experiencia que lo obligó a mirar la vida de otra manera.