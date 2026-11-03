Carlos Maslatón: “Vivimos en una mentira financiera permanente por culpa de Caputo y Milei”

Carlos Maslatón cuestionó el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo durante una entrevista en Infobae Al Mediodía

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La economía argentina volvió a quedar en el centro de la discusión a partir de un pronóstico que combina inflación, pérdida de valor del peso y una corrección quepodría prolongarse hasta 2027. Carlos Maslatón, abogado y analista financiero, dialogó con Infobae Al Mediodía y cuestionó el programa económico de Javier Milei.

“Vivimos en una mentira financiera permanente por culpa de Caputo y Milei”, afirmó en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Presidente.

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Corrección hasta noviembre de 2027

Para Maslatón, el movimiento actual no responde a un derrumbe comparable con los mínimos de octubre de 2021, sino a una etapa de ajuste posterior a la suba que identifica entre 2021 y 2025. “Argentina hoy está para abajo. Correctivamente”, sostuvo al describir un proceso que, a su criterio, todavía no concluyó.

El analista dijo que la baja podría extenderse durante los próximos meses, aunque descartó un regreso a los valores de aquel piso. Su horizonte para el cambio de ciclo quedó atado a una fecha concreta: “Vamos a tener un piso en noviembre del 27 y los años siguientes van a ser buenísimos”, aseguró durante la conversación.

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El analista proyectó que la corrección de la economía argentina tocará piso en noviembre de 2027

El tipo de cambio, las tasas y la deuda concentran sus cuestionamientos

En su diagnóstico, el esquema de la administración nacional interviene sobre el precio del dólar, el costo del dinero y el financiamiento del Estado. Ese control, afirmó, altera las señales que deberían surgir del mercado.

“El mercado financiero te marca la economía general anticipadamente”, dijo al vincular la marcha de los bonos, el riesgo país y la bolsa con su proyección para la actividad.

Maslatón consideró que la contención de la inflación mediante el tipo de cambio no constituye una solución duradera. También sostuvo que el sistema favorece a quienes operan con títulos públicos y tasas de interés, mientras traslada el costo al resto de la población, según su interpretación de la política oficial.

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Libertad cambiaria

Al repasar antecedentes, el abogado mencionó las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz y trazó paralelos con decisiones adoptadas bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Para él, un punto de quiebre fue la instauración del cepo cambiario en noviembre de 2011, junto con el uso de tasas elevadas para desincentivar la compra de dólares.

Maslatón sostuvo que entre 2003 y 2011 existió un régimen de tipo de cambio libre y flotante, al que atribuyó condiciones para el crecimiento, aunque aclaró sus diferencias ideológicas con el kirchnerismo. Su propuesta pasa por desarmar las restricciones: “La libertad cambiaria implica libertad de acceso al mercado, comprar y vender sin límite, y además que el precio se fije libremente”, planteó.

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La crítica de Maslatón apuntó contra la conducción económica que ejercen Caputo y Milei

Inflación y una depreciación del peso

La corrección que prevé incluiría una suba de la inflación y una licuación de las obligaciones nominadas en pesos. Maslatón evitó definir ese eventual movimiento como devaluación y prefirió hablar de una depreciación de la moneda frente al dólar.

En esa línea, asoció el escenario con la expansión de la deuda pública y aseguró que las obligaciones argentinas crecen USD 300 millones por día.

Las chances electorales de Milei en 2027

La evaluación económica derivó también en un pronóstico político. Maslatón afirmó que las decisiones adoptadas por el Gobierno condicionaron las posibilidades del Presidente para buscar la reelección. “El daño que hizo con su política económica es irreversible. Yo no creo que vaya a ganar, queda claro. Para mí está terminado el gobierno”, sostuvo al referirse a la elección presidencial de 2027.

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El abogado ya había expresado una definición tajante sobre la continuidad de la gestión: “Para mí está terminado el gobierno”, dijo. Al proyectar una eventual sucesión, mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa, Hernán Lacunza y Patricia Bullrich como figuras que podrían formar parte de la discusión política.

Más allá de quién resulte electo, Maslatón consideró que la próxima administración deberá revisar la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento. “La necesidad pública va a empujar ese cambio”, afirmó, aun cuando sostuvo que esa modificación podría no figurar en los planes iniciales de los dirigentes.

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