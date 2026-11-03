Descubrieron a un hombre que viajaba en un micro con 150 mil dólares ocultos en riñoneras: la Justicia investiga el origen del dinero

Las riñoneras con los dólares

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Agentes de Gendarmería Nacional descubrieron a un hombre que llevaba 150.000 dólares distribuidos en riñoneras, equipaje de mano y entre sus prendas de vestir cuando se disponía a abordar un colectivo de larga distancia en la Terminal de Ómnibus de la ciudad mendocina de Guaymallén, con destino a Salta.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el hombre no pudo justificar el origen legal del dinero y quedó a disposición de la Justicia Federal.

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Los dólares que le descubrieron en la riñoneras

El operativo, realizado el viernes pasado, estuvo a cargo de efectivos de la Sección Guaymallén, del Escuadrón 64 Mendoza de la fuerza de seguridad federal.

Cómo descubrieron el dinero oculto

Durante el control, los gendarmes advirtieron que el pasajero evitaba el contacto visual y realizaba movimientos corporales rígidos. Esas actitudes motivaron una inspección más detallada del equipaje y sus pertenencias.

El dinero que le descubrieron

Los uniformados solicitaron autorización a la Justicia para profundizar la requisa. En ese procedimiento, encontraron dos riñoneras de tela blanca ocultas debajo de la ropa del pasajero, con fajos de dólares en su interior.

La inspección continuó y arrojó más hallazgos. Los efectivos hallaron billetes adicionales en un equipaje de mano y distribuidos entre las prendas de vestir del hombre, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

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Al contabilizar el total del dinero, los gendarmes constataron 15 fajos de 100 billetes de 100 dólares cada uno, lo que arrojó una suma de 150.000 dólares.

El dinero fue incautado

“Los uniformados efectuaron la requisa y constataron que el pasajero mayor de edad trasladaba dos riñoneras de tela blanca, por debajo de su ropa, en cuyo interior ocultaba fajos de dólares estadounidenses. Asimismo, hallaron más billetes en un equipaje de mano y entre sus prendas de vestir”, comunicó el Ministerio.

El operativo tuvo lugar el viernes pasado

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en la causa y dispuso el secuestro del dinero y de un teléfono celular que el pasajero llevaba consigo. El hombre quedó supeditado a la causa judicial abierta por el hallazgo.

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