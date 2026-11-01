Hay alerta amarilla por tormentas para el AMBA y 8 provincias: cómo estará el tiempo a la hora del Superclásico

Para el AMBA se mantiene una alerta amarilla por tormentas durante todo el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires anticipa lluvias y tormentas durante el domingo, con una alerta amarilla vigente por tormentas, seguidas por una mejora sostenida que llevará las temperaturas máximas hasta los 26 ℃ el lunes y los 25 ℃ hacia el final de la semana.

La jornada del domingo comenzará con una mínima de 18 ℃ y probabilidad de tormentas aisladas de entre 10 % y 40 % durante la mañana. Por la tarde, la máxima prevista es de 24 ℃, con chances de tormentas fuertes de entre 40 % y 70 %, con lo que hay posibilidades concretas de que el Superclásico entre Boca y River que se jugará en la Bombonera sea con lluvia.

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El lunes todavía podría registrar precipitaciones aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de entre 10 % y 40 %. Sin embargo, el resto del día se presentará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde.

La temperatura irá desde una mínima de 16 ℃ hasta una máxima de 26 ℃. Hacia la noche se esperan 20 ℃, con cielo mayormente nublado.

El parte del SMN prevé para el martes una mínima de 16 ℃ y una máxima de 23 ℃. La mañana se mantendría mayormente nublada, con una probabilidad de precipitación de hasta 10 %.

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Durante la tarde podrían producirse lluvias, con chances estimadas entre 10 % y 40 %. Para la noche se espera cielo cubierto y una temperatura cercana a los 22 ℃.

Una tabla meteorológica detalla el pronóstico extendido para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con datos de temperatura, precipitaciones y viento.

El miércoles comenzará con 14 ℃ y cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzaría los 24 ℃, sin probabilidades significativas de precipitaciones durante la jornada.

La estabilidad se extendería al jueves, viernes y sábado. Las máximas previstas serán de 25 ℃ para jueves y viernes, mientras que el sábado llegaría a 23 ℃. En los tres días, el pronóstico indica probabilidad de lluvia nula y condiciones de cielo entre despejado y parcialmente nublado.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas fuertes en el sector norte y chaparrones al oeste. Las precipitaciones con actividad eléctrica se expandirán hacia casi la totalidad del territorio bonaerense durante la tarde y se mantendrán durante la noche. En cambio, mañana se espera nubosidad variable y con tormentas en el suroeste.

El martes volverá la inestabilidad al norte bonaerense, con el desarrollo de tormentas fuertes y que se ampliarán también al oeste. Sin embargo, desde el día siguiente y hasta el próximo sábado, la estabilidad será una constante, con nubosidad variable en toda la provincia.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emite un mapa con alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos en diversas regiones de Argentina.

El SMN indicó que en gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Formosa y Misiones rige una alerta amarilla por tormentas. Sin embargo, la zona comprendida entre el oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y sur de Córdoba y de Santa Fe está bajo alerta naranja. Por lo cual, se recomienda:

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Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En tanto, el sur de Chubut cuenta con una alerta amarilla por fuertes vientos y el centro de San Juan y el suroeste de La Rioja están con una alerta amarilla por viento Zonda.