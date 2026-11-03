Crimen y Justicia

Golpe a una red narco que operaba en La Plata: secuestraron más de 300 gramos de cocaína y hay 19 detenidos

Los procedimientos se realizaron de forma simultánea en las zonas de Villa Elvira y Los Hornos. Las autoridades incautaron estupefacientes fraccionados, teléfonos celulares y armamento. La ruta que utilizaban para transportar la droga

Golpe a una red narco que operaba en La Plata: 24 allanamientos y 19 detenidos
Cinco de los 19 aprehendidos en el marco de un total de 24 allanamientos realizados en distintos puntos de La Plata.
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Una investigación de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense derivó en 24 allanamientos simultáneos en Los Hornos y Villa Elvira, partido de La Plata, donde se incautó una importante cantidad de estupefacientes, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El procedimiento apuntó a una presunta organización integrada en su mayoría por personas de nacionalidad paraguaya, investigada por la venta de drogas y el control de puntos de comercialización en el asentamiento conocido como la Mega Toma y el barrio El Palihue.

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Según precisaron fuentes policiales a Infobae que la causa comenzó el pasado 9 de mayo, cuando el fiscal Hugo Tesón, titular de la UFI N° 18 platense y a cargo de la investigación, mantuvo una mesa de trabajo con las autoridades policiales en la que se abordó la problemática vinculada a la comercialización de estupefacientes en dos sectores ubicados en la periferia de la ciudad de La Plata.

Golpe a una red narco que operaba en La Plata: 24 allanamientos y 19 detenidos
Los agentes de la Bonaerense secuestraron dinero en efectivo, drogas listas para su comercialización y armas de fuego, entre otras pruebas de interés para la causa.

En esos puntos, además, se habían perpetrado homicidios relacionados con disputas por el control territorial de los puntos de venta, sumado al registro continuo de delitos conexos, tales como hurtos, robos, lesiones y abuso de armas.

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Al tomar intervención, los detectives de la Bonaerense realizaron vigilancias estáticas y dinámicas, seguimientos y registros fílmicos para documentar los movimientos en ambos barrios. Así, se pudo interceptar a presuntos compradores cerca de las bocas de expendio, en las que se secuestraron dosis de cocaína.

Tras algunos meses de tareas de campo, los investigadores situaron uno de los núcleos de la presunta estructura en El Palihue, donde funcionaría el acopio de las sustancias. Desde allí, según la hipótesis incorporada a la causa, los cargamentos eran trasladados en cantidades fraccionadas hacia la Mega Toma de Los Hornos.

El destino era un predio de más de 160 hectáreas en el sector del ex Club de Planeadores. Allí, siempre según la investigación, la droga era preparada en dosis para su venta y distribuida en distintos puntos del asentamiento.

Con las pruebas obtenidas hasta el momento, el juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías N° 1 departamental, aprobó la realización de 24 allanamientos en simultáneo: 12 objetivos en la Mega Toma de Los Hornos y otros 12 en El Palihue.

Golpe a una red narco que operaba en La Plata: 24 allanamientos y 19 detenidos
Las dos escopetas y la carabina halladas en uno de los procedimientos.

Los procedimientos concluyeron con un total de 19 personas aprehendidas: 12 hombres y siete mujeres.

Además, los efectivos secuestraron un lote de cocaína de 1,1 kilos y 376,7 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en 980 envoltorios, 11 lotes de marihuana, con un peso total de 12,9 kilos, y otros 175,2 gramos de esa sustancia distribuidos en 58 envoltorios.

Entre los elementos incautados figuraron también dos pistolas Glock, una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, dos escopetas y una carabina calibre .22. Además, se encontraron municiones de diferentes calibres, cuatro balanzas de precisión, una máquina para contar dinero, anotaciones, recortes de nylon, dos handies y 11 teléfonos celulares.

Además, los agentes secuestraron una suma de $ 2.049.650 en efectivo, dos motocicletas y una funda para chaleco antibalas.

La investigación procuraba determinar si los domicilios y casillas allanados integraban un mismo circuito de almacenamiento, traslado y comercialización de estupefacientes en la periferia de La Plata.

Los antecedentes en la zona

Los investigadores buscan establecer si la presunta organización mantuvo vínculos con hechos de violencia registrados en las zonas bajo pesquisa. Entre los casos que se analizan figuran los homicidios de Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez, ocurridos en Villa Elvira, además de balaceras denunciadas en el área de El Palihue.

En el asentamiento de Los Hornos, la pesquisa también tomó en cuenta antecedentes de enfrentamientos armados, incendios de casillas y otros homicidios ocurridos dentro o en cercanías del predio.

La causa continúa con el análisis de los dispositivos secuestrados, las comunicaciones que habían sido intervenidas por orden judicial y el resto de los elementos reunidos durante los allanamientos.

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