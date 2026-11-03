Con decoración de Toy Story, invitados famosos y pelotero: así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes celebran el cumpleaños de su hijo Benjamín frente a un pastel temático y decoraciones infantiles (Instagram)

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El cumpleaños de Benjamín Fernández tuvo una consigna clara: entrar, por unas horas, al universo de Toy Story. Enzo Fernández y Valentina Cervantes celebraron los tres años de su hijo menor con una fiesta temática en Inglaterra, rodeados de familiares, amigos y algunos rostros conocidos del fútbol argentino.

La pareja eligió compartir parte de la intimidad del festejo a través de sus respectivas cuentas de Instagram y de los invitados al festejo. Entre fotos y videos, mostraron la ambientación que prepararon para Benjamín, los juegos para los chicos y el momento en que todos se reunieron para acompañarlo frente a la torta. El protagonista de la tarde fue el hijo menor de la familia, que cumplió años y tuvo una celebración diseñada alrededor de una de sus películas preferidas.

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Globos, personajes y un pelotero para los tres años de Benjamín

Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutando del cumpleaños de Benja

Globos, carteles, personajes y un sector de juegos fueron parte del festejo. El espacio también contó con pelotero, una de las atracciones pensadas para los más chicos que asistieron a la celebración. Las postales que compartieron los padres mostraron a Benjamín como el centro de la reunión, acompañado por su hermana y sus seres queridos.

La elección de Toy Story no fue casual. Según dejaron ver en las publicaciones, se trata de una de las películas que más disfruta el niño. Por eso, la familia convirtió la temática en el hilo conductor de una tarde que tuvo referencias a sus personajes principales y propuestas para que los invitados pudieran jugar.

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El festejo del cumpleaños de Benja, el hijo de Enzo y Valentina Cervantes

Entre quienes dijeron presente estuvieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova, que asistieron junto a Alaia, su hija de un año. La presencia de la pareja sumó una postal de cercanía entre las familias de los futbolistas de la Selección Argentina, que comparten encuentros también fuera de las concentraciones y los partidos.

La celebración tuvo lugar en Inglaterra, donde Valentina Cervantes y Enzo Fernández transitan su vida familiar. En ese contexto se dio uno de los momentos que más comentarios generó entre quienes siguieron las publicaciones: el cumpleaños feliz para Benjamín sonó en inglés.

Cumpleaños Benjamín Fernández, con decoración para fiesta infantil con temática de la película Toy Story (Instagram)

Alrededor de la torta, familiares y amigos se sumaron al clásico saludo de cumpleaños. Y eligieron cantar en el idioma del país en el que estaban, una escena que muchos seguidores interpretaron como un reflejo de la rutina de los chicos en su vida cotidiana fuera de Argentina.

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El video circuló rápidamente entre las cuentas de fanáticos, que repararon tanto en el idioma de la canción como en la reacción del cumpleañero. La secuencia mostró el clima de la jornada: los adultos y los niños reunidos para celebrar el tercer cumpleaños del más pequeño de la familia.

Antes del festejo, los padres habían abierto su álbum de fotos y dejado mensajes públicos para su hijo. Cervantes fue la primera en dedicarle unas palabras: “Feliz cumpleaños, Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegrás todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón”.

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El mensaje estuvo acompañado por imágenes de Benjamín en distintos momentos familiares. Cervantes suele compartir con sus seguidores escenas de su maternidad y de la dinámica que construye junto al mediocampista y sus hijos, con postales tanto de sus actividades diarias como de fechas especiales.

Enzo y el tierno mensaje en el cumpleaños Benja Fernández

Por su parte, Enzo Fernández publicó un saludo más extenso para el nene. El futbolista lo llamó su “segundo bebé” y recordó el impacto de su llegada a la familia hace tres años. “Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son tres añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, escribió.

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El campeón del mundo también hizo foco en el paso del tiempo y en el vínculo con su hijo. “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe”, continuó en el posteo que compartió tras el festejo.

Para cerrar, Fernández le dejó una promesa a Benjamín que completó el tono íntimo de la publicación: “Quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.