Teleshow

Con decoración de Toy Story, invitados famosos y pelotero: así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El pequeño celebró sus 3 años en Inglaterra junto a sus padres y se conocieron imágenes de la intimidad del festejo

Un hombre sostiene a un niño en brazos junto a una mujer que aplaude frente a un pastel decorado y globos de colores
Enzo Fernández y Valentina Cervantes celebran el cumpleaños de su hijo Benjamín frente a un pastel temático y decoraciones infantiles (Instagram)
Guardar

El cumpleaños de Benjamín Fernández tuvo una consigna clara: entrar, por unas horas, al universo de Toy Story. Enzo Fernández y Valentina Cervantes celebraron los tres años de su hijo menor con una fiesta temática en Inglaterra, rodeados de familiares, amigos y algunos rostros conocidos del fútbol argentino.

La pareja eligió compartir parte de la intimidad del festejo a través de sus respectivas cuentas de Instagram y de los invitados al festejo. Entre fotos y videos, mostraron la ambientación que prepararon para Benjamín, los juegos para los chicos y el momento en que todos se reunieron para acompañarlo frente a la torta. El protagonista de la tarde fue el hijo menor de la familia, que cumplió años y tuvo una celebración diseñada alrededor de una de sus películas preferidas.

PUBLICIDAD

Globos, personajes y un pelotero para los tres años de Benjamín

Un hombre y una mujer sostienen a un niño junto a un pastel decorado y un cartel de madera con el nombre Benjamín
Enzo Fernández y Valentina Cervantes disfrutando del cumpleaños de Benja

Globos, carteles, personajes y un sector de juegos fueron parte del festejo. El espacio también contó con pelotero, una de las atracciones pensadas para los más chicos que asistieron a la celebración. Las postales que compartieron los padres mostraron a Benjamín como el centro de la reunión, acompañado por su hermana y sus seres queridos.

La elección de Toy Story no fue casual. Según dejaron ver en las publicaciones, se trata de una de las películas que más disfruta el niño. Por eso, la familia convirtió la temática en el hilo conductor de una tarde que tuvo referencias a sus personajes principales y propuestas para que los invitados pudieran jugar.

PUBLICIDAD

Cuatro niños sobre un tobogán blanco que desemboca en un foso con pelotas blancas y celestes, frente a un castillo inflable blanco
El festejo del cumpleaños de Benja, el hijo de Enzo y Valentina Cervantes

Entre quienes dijeron presente estuvieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova, que asistieron junto a Alaia, su hija de un año. La presencia de la pareja sumó una postal de cercanía entre las familias de los futbolistas de la Selección Argentina, que comparten encuentros también fuera de las concentraciones y los partidos.

La celebración tuvo lugar en Inglaterra, donde Valentina Cervantes y Enzo Fernández transitan su vida familiar. En ese contexto se dio uno de los momentos que más comentarios generó entre quienes siguieron las publicaciones: el cumpleaños feliz para Benjamín sonó en inglés.

Figuras de cartón de Buzz Lightyear y Woody junto a un pastel de varios pisos, cubos con letras, globos y un fondo azul con nubes blancas
Cumpleaños Benjamín Fernández, con decoración para fiesta infantil con temática de la película Toy Story (Instagram)

Alrededor de la torta, familiares y amigos se sumaron al clásico saludo de cumpleaños. Y eligieron cantar en el idioma del país en el que estaban, una escena que muchos seguidores interpretaron como un reflejo de la rutina de los chicos en su vida cotidiana fuera de Argentina.

El video circuló rápidamente entre las cuentas de fanáticos, que repararon tanto en el idioma de la canción como en la reacción del cumpleañero. La secuencia mostró el clima de la jornada: los adultos y los niños reunidos para celebrar el tercer cumpleaños del más pequeño de la familia.

Antes del festejo, los padres habían abierto su álbum de fotos y dejado mensajes públicos para su hijo. Cervantes fue la primera en dedicarle unas palabras: “Feliz cumpleaños, Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegrás todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón”.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes de Benjamín en distintos momentos familiares. Cervantes suele compartir con sus seguidores escenas de su maternidad y de la dinámica que construye junto al mediocampista y sus hijos, con postales tanto de sus actividades diarias como de fechas especiales.

Captura de pantalla de una red social donde un hombre abraza a un niño en las gradas de un estadio deportivo cubierto
Enzo y el tierno mensaje en el cumpleaños Benja Fernández

Por su parte, Enzo Fernández publicó un saludo más extenso para el nene. El futbolista lo llamó su “segundo bebé” y recordó el impacto de su llegada a la familia hace tres años. “Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son tres añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, escribió.

El campeón del mundo también hizo foco en el paso del tiempo y en el vínculo con su hijo. “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe”, continuó en el posteo que compartió tras el festejo.

Para cerrar, Fernández le dejó una promesa a Benjamín que completó el tono íntimo de la publicación: “Quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.

Temas Relacionados

Enzo FernándezValentina CervantesBenjamín Fernández

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Una particular elección de los concursantes desató la queja inmediata de la jurado invitada, quien interrumpió el clima distendido de la noche para imponer una estricta regla de cocina

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

La modelo abrió la clásica cajita de preguntas de Instagram y las confesiones la conmovieron profundamente

Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Supuestas revisiones del teléfono, celos por encuentros de trabajo y la hipótesis de un boicot: los motivos que, según la conductora, habrían puesto fin a la relación

Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

Las artistas se pondrán en la piel de Roxie Hart y Velma Kelly en la obra que desembarcará en calle Corrientes en mayo próximo

Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

Los detalles íntimos de la boda de Lali y Pedro: la testigo en llanto, el DJ famoso y quién se quedó con el ramo

Paulina Vetrano, hermana de Candela, contó algunas intimidades de una fiesta sin celulares pero con algunas perlitas que siguen saliendo a la luz

Los detalles íntimos de la boda de Lali y Pedro: la testigo en llanto, el DJ famoso y quién se quedó con el ramo

AMÉRICA

Retiran cápsulas de ashwagandha, un suplemento utilizado para aliviar el estrés y favorecer el descanso, por posible contaminación con salmonella

Retiran cápsulas de ashwagandha, un suplemento utilizado para aliviar el estrés y favorecer el descanso, por posible contaminación con salmonella

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Docentes nicaragüenses reportan descuentos en sus salarios bajo el concepto de “aporte”

Daniel Ortega integra la lista de depredadores de la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

MALDITOS NERDS

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

Borderlands supera 100 millones y Gearbox ya prepara la quinta entrega

REVIEW | Virtue and a Sledgehammer - Lo único irrompible es el dolor

Marty Stratton habla del futuro de id Software tras el despido de 136 empleados

Nintendo Switch recibe ‘Wild Blue Skies’, un shooter aéreo al estilo ‘Star Fox’

DEPORTES

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años