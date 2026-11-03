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Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

El tenista, que apoyó las protestas estudiantiles y se mudó a Grecia, evitó hablar de cómo lo trató el Ejecutivo anterior: “Siempre he representado a mi pueblo y no al gobierno”

El tenista Novak Djokovic ofrece declaraciones en una rueda de prensa durante el torneo ATP Masters 1000 de París
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El tenista serbio Novak Djokovic dijo que espera “un nuevo comienzo” para su país, una semana después de que una lista respaldada por los estudiantes ganara las elecciones anticipadas y pusiera fin a 14 años de gobierno del partido del presidente Aleksandar Vucic.

Consultado sobre el trato injusto que recibió del gobierno anterior, Djokovic evitó extenderse. “Mira, no voy a hablar ni a comentar el pasado. El pasado es pasado, y ojalá este sea un nuevo comienzo para el país”, dijo el lunes en París, antes del Masters 1000 de la ciudad. “Y sí, soy patriota, pero siempre he representado a mi pueblo y no al gobierno, y hay una gran diferencia en eso. Estoy contento con estos cambios y ojalá las cosas sean excelentes y prósperas para nuestro país en el futuro”.

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El cambio político en Serbia

Los partidarios de la lista electoral "Lista Estudiantil - ¡Los Estudiantes Ganan!" celebran en el edificio del Parlamento después de que Aleksandar Vucic, candidato a primer ministro del Partido Progresista Serbio (SNS), reconoció su derrota en las elecciones parlamentarias celebradas en Belgrado, Serbia, el 25 de octubre de 2026. (REUTERS/Marko Djurica)
Los partidarios de la lista electoral "Lista Estudiantil - ¡Los Estudiantes Ganan!" celebran en el edificio del Parlamento después de que Aleksandar Vucic, candidato a primer ministro del Partido Progresista Serbio (SNS), reconoció su derrota en las elecciones parlamentarias celebradas en Belgrado, Serbia, el 25 de octubre de 2026. (REUTERS/Marko Djurica)

El 25 de octubre, tras casi dos años de protestas contra el gobierno, una lista respaldada por los estudiantes ganó los comicios anticipados convocados por Vucic.

La lista respaldada por los estudiantes obtuvo 52,7% de los votos y 140 de las 250 bancas del Parlamento, frente a 39,2% y 104 bancas de la coalición de Vucic, según los resultados de la Comisión Electoral de la República. Vucic proyectó que la lista estudiantil tendría entre 135 y 140 bancas, y reconoció la derrota. La lista fue encabezada por Ilija Srdanovic, quien dijo: “Esta noche ganó Serbia”.

Las protestas comenzaron tras el derrumbe de la marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024. Murieron 16 personas, según varios medios. Lo que empezó como un reclamo para que se determinaran responsabilidades se convirtió en un movimiento más amplio contra la corrupción y el gobierno, con bloqueos universitarios y manifestaciones masivas.

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Por qué Djokovic chocó con las autoridades

Foto de una protesta en Serbia que Novak Djokovic compartió en Instagram en marzo de 2025, con el texto “Historia, increíble”. (Instagram/@djokovic)
Foto de una protesta en Serbia que Novak Djokovic compartió en Instagram en marzo de 2025, con el texto “Historia, increíble”. (Instagram/@djokovic)

Djokovic evitó durante años hablar de política, pero en los últimos dos años expresó repetidamente su apoyo a los estudiantes. Lo hizo con gestos medidos:

  • Diciembre de 2024: publicó un mensaje en redes sociales en el que respaldaba el reclamo de los jóvenes de que se los escuchara.
  • 19 de enero de 2025: en Melbourne, tras clasificarse a los cuartos de final del Abierto de Australia, envió su respaldo a los miles de personas que protestaban en Serbia y condenó la “violencia” contra sus compatriotas.
  • 31 de enero de 2025: usó un buzo con la leyenda “Los estudiantes son campeones” en el clásico de básquet entre el Estrella Roja y el Partizan, en Belgrado.
  • Marzo de 2025: compartió en Instagram una foto de una protesta masiva con el texto “Historia, increíble”.

Ese respaldo le costó el favor de las autoridades y lo convirtió en blanco de los tabloides oficialistas. El diario Informer, cercano al gobierno, lo calificó de “vergüenza” y de “falso patriota” que había “huido” a Grecia. Vucic evitó atacarlo en público y dijo que nunca diría una mala palabra sobre él.

Djokovic se mudó a Grecia el año pasado con su familia. El torneo de Belgrado, que pertenece a una empresa de su hermano, pasó a jugarse en Atenas. El tenista explicó que eligió Grecia por razones históricas, culturales y religiosas, el clima y la comida, y no mencionó el conflicto con las autoridades.

Tras la elección, Djokovic dijo el 27 de octubre que estaba “muy contento” con el resultado. “Rompieron el culto a la personalidad, de una sola personalidad”, afirmó. También dijo que a veces siente que se espera que sea el único que reaccione.

En la cancha

Djokovic, de 39 años, llega al Masters de París con problemas de salud que dijo estar “cerca de resolver”. Este año llegó a la final del Abierto de Australia y a las semifinales de Wimbledon. Ganó su título número 102 en Beijing el mes pasado. Está 11º en la carrera para las Finales de la ATP en Turín, donde clasifican los ocho primeros. Este martes debuta contra Valentin Vacherot.

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