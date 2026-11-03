Economía

Cómo es el primer fondo que permite invertir en todas las acciones del índice Merval con una única inversión

Este martes se lanzó el ETF del índice líder de la Bolsa porteña. Esos fondos con cotizaciones del mercado se compran y venden como si fueran una acción, pero en los hechos equivale a apostar por las 19 compañías que lo conforman

El mercado local agregó un nuevo ETF para replicar el Merval.
El mercado local agregó un nuevo ETF para replicar el Merval.
Guardar

Este martes fue presentado el primer ETF -exchange traded fund- local del índice MSCI Merval, un instrumento que replica el comportamiento del tradicional índice referencial porteño mediante una única operación, sin necesidad de comprar los papeles de manera individual.

Los inversores que buscan rendimientos en las acciones cuentan a partir de este martes con un nuevo instrumento, el gForce MSCI MERVAL ETF (ticker: MERV), el primer Fondo Cotizado (ETF) estructurado localmente en Argentina.

PUBLICIDAD

Si bien los ETF una herramienta enormemente popular en mercados de todo el mundo, nunca había habido uno para apostar por el tradicional índice Merval de la Bolsa porteña.

Lo único “anterior” que se le parecía (y que sigue existiendo) se estructuró fuera de Argentina y no replica al índice local, sino que sigue a empresas argentinas. Se trata del ARGT (Global X MSCI Argentina ETF), un fondo que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2011. Muchas veces en los medios se lo llama informalmente “el ETF de Argentina”, pero no es un ETF del Merval. De hecho, su mayor componente es MercadoLibre (que representa una enorme porción del fondo), una empresa que no cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

De qué se trata el ETF “MERV”

  • ¿Qué hace? Replica de forma directa el desempeño del índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esto significa que, con una sola operación y en tiempo real, se pasa a invertir de forma proporcional en la canasta de las principales y más líquidas empresas del país (como YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía).
  • ¿Cuál es la novedad? Si bien en Argentina ya se operaban Cedears de ETF extranjeros (como el SPY o el QQQ), este es el primer fondo indexado regulado y constituido 100% bajo leyes locales.
  • Derivados inmediatos: En paralelo con su debut, ByMA habilitó también la negociación de contratos de futuros y series de opciones sobre el ticker MERV, expandiendo las herramientas de cobertura y estrategia para los inversores locales.

Riesgos y Características a considerar

Entre sus ventajas principales, permite la diversificación instantánea. El inversor se evita tener que comprar las 19 empresas del panel líder una por una de forma manual.

En cuanto a la liquidez y operatoria, el cotizar como una acción, el inversor puede comprarlo o venderlo en cualquier momento de la rueda bursátil.

Como una contra, hay que considerar un eventual riesgo sistémico. Diversificar disminuye el impacto de que a una sola empresa le vaya mal, pero no elimina el riesgo del mercado local. Si la bolsa argentina cae, el ETF cae.

Un ETF es una canasta de activos (acciones, bonos, materias primas) que se compra y vende en la bolsa de valores como si fuera una única acción.

Por otra parte, trae consigo una volatilidad inherente, dado que las acciones argentinas históricamente conllevan fluctuaciones agresivas ligadas a la macroeconomía y la política del país.

Un ETF es una canasta de activos -acciones, bonos, materias primas- que se compra y vende en la bolsa de valores como si fuera una única acción

Los ETF son fondos que cotizan en un mercado secundario, como una acción. Son beneficiosos para el inversor en términos que brindan diversificación de forma simple, tienen bajos costos de operación, son transparentes en la información que brindan y están valuados por el mercado en tiempo real.

A través de un único activo negociado localmente, este nuevo instrumento permitirá a los inversores obtener exposición al mercado argentino, facilitando la diversificación de la cartera sin necesidad de adquirir individualmente los distintos activos que componen el fondo.

La incorporación de un ETF local representa un nuevo hito para el mercado de capitales argentino y suma una alternativa de inversión que permite acceder, a través de un único activo negociado localmente, al rendimiento de un índice de referencia. Se trata de un instrumento ampliamente utilizado a nivel internacional que simplifica la diversificación y amplía las herramientas disponibles para los inversores argentinos.

El precio de referencia previsto para el inicio de negociación del ETF Merval es de aproximadamente 5.000 pesos, un monto muy bajo que permite, en principio, incursionar en una inversión de renta variable sin asumir alto riesgo. El lanzamiento fue llevado a cabo por ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y administrado por Galicia Asset Management.

El mercado bursátil argentino agregó desde esta semana una hora más de operaciones, hasta las 18 horas (21 horas GMT; 16 horas del este en EEUU), para coincidir con el horario del invierno de Nueva York y, por lo tanto, con la hora de cierre de la operatoria formal de Wall Street.

Temas Relacionados

Bolsa Buenos Airesacciones ArgentinaByMAETF Mervalmercadosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno envió al Congreso una reforma financiera que habilita nuevos instrumentos y relaja reglas para el mercado de capitales

El proyecto, que había sido adelantado por Javier Milei en julio pasado, desregula al mercado, amplía las garantías para acceder al crédito y permite instrumentos financieros digitales

El Gobierno envió al Congreso una reforma financiera que habilita nuevos instrumentos y relaja reglas para el mercado de capitales

El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal

La divisa mayorista avanzó a $1.551, con un monto operado inferior a los USD 500 en el mercado de contado. Al público en subió a $1.570 para la venta en el Banco Nación

El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal

Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

En la 32° Conferencia Industrial de la UIA hubo señales que no pasaron inadvertidas. Una charla en el VIP, reclamos pendientes y una interpretación política sobre el nuevo tono del Gobierno

Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

Una entrevista de trabajo falsa, meses de preparación y el rol de Corea del Norte: Binance reveló cómo fue hackeada

La investigación preliminar de la empresa sobre el robo de USD 6.300 millones de criptoactivos de la semana pasada indicó que hubo acciones de "ingeniería social" para engañar a sus empleados y acceder a los sistemas de la plataforma

Una entrevista de trabajo falsa, meses de preparación y el rol de Corea del Norte: Binance reveló cómo fue hackeada

La advertencia de la UIA al Gobierno: la estabilización no alcanza y las empresas no pueden esperar las reformas

En su discurso de cierre de la 32° Conferencia Industrial, el presidente de la entidad, Martín Rappallini reconoció los avances macroeconómicos, pero reclamó medidas urgentes para sostener la producción y el empleo

La advertencia de la UIA al Gobierno: la estabilización no alcanza y las empresas no pueden esperar las reformas

DEPORTES

Manchester United y Roma animan un duelo con muchos argentinos por la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Manchester United y Roma animan un duelo con muchos argentinos por la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Pechito López señaló qué le falta mejorar a Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Es donde le está costando”

Las razones detrás de las ausencias de Lo Celso, De Paul, Cuti Romero y Lautaro Martínez en la lista de la Selección

El movimiento de Haas que anticipa quién sería el reemplazante de Esteban Ocon para las próximas carreras de la Fórmula 1

La sentencia de Alexis Mac Allister cuando le preguntaron sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial ante España

TELESHOW

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

Martín Rechimuzzi reveló cómo fue el discurso que dio en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El desconsolado llanto de Lucas Bertero al relatar el calvario que vive tras ser estafado por 20 millones de pesos: “Tengo que empezar de cero”

Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, recorrió Jujuy con sus hijas: “Sentí a Dios muy cerca”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Honduras: investigan contaminación de quebrada tras denuncias en Comayagua

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026

El FMI destacó los avances de El Salvador para atraer inversión extranjera y usar nuevas tecnologías

Adolescentes privados de libertad durante el cumplimiento de sus sanciones en Guatemala se gradúan y aspiran a la universidad