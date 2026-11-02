Cuándo es feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional el lunes 9 de noviembre por la misa de León XIV en el Monumento a los Españoles (REUTERS/Yara Nardi)

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La visita del papa León XIV a la Argentina, confirmada para el 8 al 11 de noviembre, modificó el calendario de noviembre y trae consigo una agenda cargada de actividades religiosas, institucionales y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En ese marco, el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció tres días de feriado diferenciados según la región.

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Qué día es feriado nacional por la visita del papa León XIV

El único día de asueto para todo el territorio nacional es el lunes 9 de noviembre. Ese día, León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el acto de mayor convocatoria previsto durante su estadía en el país.

De acuerdo con el decreto, la medida se justificó por “la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”. Además, el lunes 23 de noviembre también será asueto en todo el país por el Día de la Soberanía Nacional: la fecha patria se conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero al tratarse de un feriado trasladable, pasa al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo.

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Quiénes tienen feriado el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre no es asueto en todo el país: rige únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Ese día, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde, regresará a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El martes 10 de noviembre rige como asueto únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba (REUTERS/Yara Nardi)

En los feriados de alcance limitado, el criterio que determina si un trabajador goza del asueto es el domicilio donde cumple sus tareas laborales, no el de su residencia. Así, quien vive en la Ciudad de Buenos Aires pero trabaja en el conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11, no el martes 10.

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Quiénes tienen feriado el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre es feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Ese día, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, antes de trasladarse a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país. A las 13:30, la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini dará paso a su vuelo hacia Lima, Perú.

El esquema de días no laborables diferenciados responde a los pedidos de las autoridades locales de cada jurisdicción, según las actividades pastorales programadas en cada territorio.

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Cómo es la agenda de actividades del papa León XIV

La visita papal se extenderá durante cuatro días, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

Su primera actividad será un homenaje frente al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín, tras el cual se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y, más tarde, participará de un encuentro con autoridades civiles y diplomáticas en el Palacio Libertad, a las 18:30.

El lunes 9, la jornada comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para luego trasladarse a Palermo para la misa en el Monumento a los Españoles a las 11:30.

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La agenda del pontífice incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una reunión con empresarios y sindicalistas en la UCA

Por la tarde, la agenda incluye un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales; una reunión con líderes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, y la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

El martes 10, el Papa partirá hacia Córdoba a primera hora. Allí celebrará misa a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero local en la catedral cordobesa a las 15:15. Su regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10, con una vigilia juvenil en Palermo a las 20:15.

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El miércoles 11, tras recorrer el penal de Villa Devoto y presidir la ceremonia en Luján, León XIV partirá hacia Lima a las 14:00. La visita pondrá fin a una espera de 39 años: la última vez que un Papa pisó suelo argentino fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su gira por el país.